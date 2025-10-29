テクバン株式会社

テクバン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、デジタルワークプラットフォームのリーダーであるOmnissa LLC.（本社：米カリフォルニア州、Chief Executive Officer：Shankar Iyer／以下Omnissa社）が主催する年次イベント「Omnissa ONE TOKYO 2025」に出展いたします。

■Omnissa ONE TOKYO 2025とは

Omnissa ONEは、Omnissa社のお客様、パートナー、エンドユーザーコンピューティングに関心をお持ちのすべての方を対象とした、同社のフラグシップイベントです。

本イベントでは、AIエージェント、製品ロードマップ、お客様導入事例、最先端のパートナーソリューションなどを通じて、自律型ワークスペースがもたらす新たな価値と可能性をご紹介します。

Omnissa社経営陣による基調講演を始め、約20種類のブレイクアウトセッション、インストラクターによるハンズオンセッション、ならびにパートナー各社による最先端ソリューション展示など、多彩なコンテンツをお届けします。

開催概要

日 時：2025年11月18日（火） 9:50～19:00

会 場：ANA インターコンチネンタルホテル東京

主 催：Omnissa社

参加費：無料 (事前登録制)

イベントサイト：https://omnissa-one.jp

事前登録サイト：https://eventregist.com/e/omnissaonetokyo2025

■テクバンの出展内容

ブーステーマ「はたらく環境、見直しのススメ」

Omnissa認定パートナーであるテクバンのブースでは、次のような課題をお持ちの企業の皆様に向けて、最適なソリューションと具体的なステップをご紹介します。

・働き方改革を進めたいが、何から始めればいいかわからない

・セキュリティを強化しつつ、業務の利便性も高めたい

Omnissa Workspace ONEを中心に、セキュリティと快適性を両立させたデジタル業務環境の具体的な構築方法をご提案。実践的なノウハウを通じて、お客様の業務環境の最適化に貢献いたします。

■企業情報

Omnissa LLC.

https://www.omnissa.com/japan/

https://www.omnissa.com

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

プロダクトサービス

ビジネスアウトソーシング

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高