【古市庵】11月11日は鮭の日！サーモンやいくらを“たっぷり”盛りつけた贅沢なちらし寿司を期間限定で販売

株式会社梅の花グループ

現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、11月11日(火)の鮭の日に伴い、2025年11月1日(土)～2025年11月11日(火)の期間中、脂がのったサーモンやいくらをふんだんに盛りつけた「サーモンといくらの贅沢ちらし」を販売いたします。

サーモンといくらの贅沢ちらし

【商品概要】

◯商品名

サーモンといくらの贅沢ちらし

◯本体価格

1,200円（税込1,296円）

◯具材内容

サーモン、いくら、レモン、

生わさび、きゅうり

◯商品説明

脂ののったサーモンに、旨みたっぷりのいくら

醤油漬けを盛り付け、レモンや生わさびの爽や

かさと風味がアクセントの贅沢ちらしです。

◯販売期間

2025年11月1日(土)～2025年11月11日(火)

鮭の日とは？

「鮭」の字の「圭」を分解すると「十一十一（11 11）」になることから、新潟県村上市（1987年）と大阪市中央卸売市場「鮭の日委員会」が、11月11日を「鮭の日」に制定しました。

＜古市庵について＞

古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年8月現在）

こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。