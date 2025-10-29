あすか製薬株式会社の事業開発本部の方々に向けて、ファミワンの石川が創業から現在までに関する講義を実施しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、2025年10月6日（月）にあすか製薬株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 惣大）の事業開発本部の方々に向けて、ファミワン代表の石川が講義を行いました。

当講義は、あすか製薬株式会社の事業開発本部にて開催された『見えない悩みに向き合う～顧客目線から考える当社の役割～』と題したイベントの一環とし、「産婦人科領域に強みを持つあすか社員が、日本で暮らす人々の視点を理解し、業務へとつなげること」を目的に開催されました。

ファミワンは、2024年9月にあすか製薬株式会社のコーポレートベンチャーキャピタルファンドである「あすかイノベーションファンド」等を引受先とする第三者割当増資による資金調達を実施しており、今回スタートアップとして創業してからの10年間に届いた“見えない声”をテーマに講演を行いました。

石川の講義後は、あすか製薬の方々から「講演を聴いた気づき」や「気づきにたいして、私たちあすか製薬がとりくみたいこと」などのテーマついてグループディスカッションが行われました。

■講義概要

【テ ー マ】原体験からの創業と10年間に寄せられた“見えない声“

～その事業化拡大に向けた試行錯誤の実態～

【開催日時】2025年10月6日

【開催方法】対面方式

【 講 師 】 株式会社ファミワン 代表取締役 石川勇介

【 対 象 者】 あすか製薬株式会社 事業開発本部

※当日の様子■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

