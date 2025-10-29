美光技研 × 建築家の板坂諭が初コラボし、作品を都内で期間限定発表 /「菌の鏡」をDESIGNART TOKYO 2025に出展

株式会社美光技研光を当てると菌が浮かび上がるライトの色で表情が変化

岐阜県美濃加茂市に拠点を置く株式会社美光技研は、建築家・板坂 諭氏（the design labo代表）によるアートプロジェクト『菌の鏡／Microbiome Mirror』の制作に技術協力し、DESIGNART TOKYO 2025 に出展します。



自動車・精密機器分野で培った独自の3Dスピン研磨技術を応用し、金属表面に「菌のかたち」を浮かび上がらせる新しい表現を実現。工業技術をアートや建材の領域へと拡張する試みとして、美濃加茂から新しいクリエイションを発信します。



コンセプト

私たちの身体はおよそ37兆個の細胞で構成されていますが、細胞の数以上の“菌”が共生しています。このミラーは、そんな見えない存在に形を与える実験的な作品です。

鏡面には、美光技研の浮き出る3Dスピン研磨によって、微生物の形状をモチーフにしたパターンが微細な凹凸として刻まれています。光の角度や見る距離によって、その像は浮かび上がったり消えたりを繰り返し、鑑賞者の動きに呼応して“菌のシルエット”が揺らめくように現れます。

鏡に映るのは“自分”でありながら、“自分を構成する他者”でもある。この作品は、テクノロジーを媒介に生命と物質、自然と人工の関係を再考する新しいアート・マテリアルの提案です。

技術的背景

本作品の制作には、美光技研が独自に開発した3Dスピン研磨技術が用いられています。

通常は工業部品の高精度仕上げに使われるこの技術を、the design laboと共同でアート表現へと転用。金属表面の反射をナノレベルで制御することで、光と影の中に“生命的な表情”を生み出しています。

この取り組みは、産業技術とアートの融合を目指す新しい試みであり、今後は建材や空間デザインへの応用も視野に入れています。



美光技研はこのプロジェクトを起点に、アーティストや建築家とのコラボレーションを通じて「美」をつくる技術」の社会実装を推進していきます。



展示概要

展示名：『Still Growing』

作品名：『菌の鏡／Microbiome Mirror』

会期：2025年10月31日（金）～11月9日（日）

会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO（東京都渋谷区宇田川町19-3）

主催：DESIGNART TOKYO 実行委員会

公式サイト：https://www.designart.jp/designarttokyo2025/



作品概要：菌の鏡／Microbiome Mirror

『菌の鏡／Microbiome Mirror』は、私たちと共生する常在菌へのまなざしを見つめ直す作品です。鏡面に彫られた微細なバクテリアの像が、鑑賞者の顔と重なり合い、除菌一辺倒の風潮に対して共生する視点を喚起します。



“Microbiome Mirror (Kin no Kagami) invites us to reexamine the way we look at the commensal bacteria that live with us. Delicate, pre-engraved bacterial forms on the mirror’s surface align with the viewer’s reflection, prompting a perspective of coexistence in the face of a disinfection-first trend.”

Size：60cmφ

Material：Mirror-polished stainless steel

本件に関するお問い合わせ

株式会社 美光技研

広報担当：和田 昇悟

E-mail：s-wada@bikogiken.co.jp

所在地：岐阜県美濃加茂市野笹町２丁目３番３３号

URL：https://www.bikogiken.co.jp/

2025/10/31～11/1はブースにて直接ご案内いたします。

補足（作品・技術資料の表現意図）

『菌の鏡／Microbiome Mirror』は、“Still Growing”シリーズの延長として生まれた実験的な金属作品です。 森の木々や細胞のように成長を続ける金属の表面、その研磨痕が、菌の生命力を象徴するパターンとして浮かび上がります。美光技研の3Dスピン研磨による表層の微細な光学構造は、単なる装飾ではなく「建材そのものが感情を映す新素材」としての可能性を提示しています。