【LILAYシリーズ新商品】独自の形状で毎日のシャンプーをもっと楽しく心地よく。「オーバルシャンプーブラシ」が新発売。

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村篤弘）は、当社が展開するヘアケア・ボディケアブランド「LILAY（リレイ）」シリーズより、独自設計の形状がもたらす3つの特徴によって、既存のシャンプーブラシによくある不満や悩みを解決し、洗いやすさ・気持ちのよさ・使いやすさを追求した「LILAY オーバルシャンプーブラシ」を新発売いたします。日本全国の小売店だけでなく全国のヘアサロンでも取り扱われている「LILAY」シリーズは、これまでの累計出荷数が100万個に迫り、発売から今日まで多くの方に愛されています。

■開発のストーリー

― サロンの心地よさを、毎日のバスタイムへ ―

「美しいヘアデザインを、いつまでも長く楽しめるように」という理念のもと誕生したLILAYインバスシリーズ。中でも「オンアンドオフ シャンプー」は、精油の香りと肌にやさしい豊かな泡立ちで、毎日のバスタイムを特別な癒しのひとときへと変えるアイテムとして多くの方にご愛用いただいています。

この「バスタイムをもっと心地よく」という想いをさらに追求する中で、私たちは“サロンでのシャンプーのような気持ちよさ”を自宅でも体感できるようにしたいと考え、シャンプーブラシの開発をスタートしました。

開発にあたり、まずは既存のシャンプーブラシの構造や使用者の声を徹底的にリサーチしました。その結果、「持ち辛くて使用中に滑ったり落としてしまう」「頭皮への当たりが弱く満足感がない」「髪がトゲに絡まって洗いにくい」といった不満が多く寄せられていることが判明しました。

そこでLILAYは、「これらの不満をすべて解消し、シンプルな使い方で毎日のシャンプーをもっと心地よく」をコンセプトに、素材・形状・使用感のすべてをゼロから再設計しました。そして何度も試作を重ね、持ちやすくて洗いやすい、頭皮に心地よい刺激を与える“理想のシャンプーブラシ”が完成しました。

こうして誕生した「LILAY オーバルシャンプーブラシ」は、「洗うたびに毎日癒される、新しい日常の心地よさ」を叶えるアイテムです。

■商品の特徴

「LILAY オーバルシャンプーブラシ」は、商品が持つ３つの特徴で既存のシャンプーブラシによくある不満を解決しました。

▶特徴１．独自のグリップホール

▶特徴２．小ぶりで厚めのタマゴ型

▶特徴３．長くハリのある13本の突起

■商品概要

・商品名 ：LILAY OVAL SHAMPOO BRUSH（オーバルシャンプーブラシ）(https://shop.lilay.jp/products/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7)

・税込価格：1,980円（税別：1,800円）

・カラー ：エクルベージュ

・使用方法：髪と頭皮を十分にシャンプーで泡立てたら、ブラシを動かして頭皮を洗います。本体の穴（グリップホール）に人差指や中指をかけることで、滑らずに洗いやすくなります。

■取扱EC（先行発売中）

・LILAY OFFICIAL WEB STORE(https://shop.lilay.jp/)

・LILAY公式Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/LILAY/page/A1E0A4F1-F7F9-45BA-B495-F163D86F80FA)

■ LILAYについて

「LILAY」シリーズの中でも「トリートメントバーム」は、発売からまもなくその品質の高さが認められて、ヘアスタイリストやタレントがプライベートで使用したことをきっかけに、感度の高い層から火がつき爆発的人気となりました。

「アットコスメ」のヘアワックス・バームランキングにおいても長期間に渡ってTOP3以内にランキングし続け、全国で多くのファンを獲得している人気の商品です。