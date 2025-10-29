【冬のはじまりに】濃厚な海老のビスクをスパゲッティで「オマール海老ビスクスパゲッティ」チェントペルチェントに新登場

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、フィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表：和田 達也)は、ホームセンターを中心に出店し、本格イタリアンで日常に上質感を味わうカジュアルレストラン「チェントペルチェント」にて、季節限定メニュー「オマール海老ビスクスパゲッティ」を2025年10月29日(水)より販売開始いたします。

チェントペルチェント公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/cento/

オマール海老ビスクと季節の野菜で味わう、冬のはじまりに相応しい贅沢な一皿

チェントペルチェントでは、季節限定メニュー「オマール海老ビスクスパゲッティ」を販売いたします。オマール海老と香味野菜の旨味が凝縮したビスクに生クリームを加え、濃厚かつなめらかなソースに仕上げました。この濃厚なビスクソースに、ほくほくとした食感の南瓜、さつまいも、じゃがいもといった季節の野菜を合わせています。オマール海老のコクと野菜の持つ自然な甘味が溶け合った、優しいビスクをお楽しみいただけます。

寒さが本格化するこれからの季節に相応しい、スープスパゲッティ風に仕上げた一皿です。

また、前菜からメインまで一度に色々楽しみたい方のために、サラダ、前菜2種、スープ、窯焼きパンを盛り付けた前菜プレートと、ハーフサイズの「オマール海老のビスクスパゲッティ」、そしてドリンクがセットになった「季節のピアットウニコ」としてもご用意しております。

■オマール海老ビスクスパゲッティ

1,400円(税込1,540円)

■季節のピアットウニコ

前菜プレート(有機栽培ベビーリーフのサラダ・本日の前菜2種・本日のスープ・自家製窯焼きパン)/オマール海老のビスクスパゲッティ(ハーフサイズ)

＜三郷店・久喜店以外＞1,600円(税込1,760円) セレクトドリンク付

＜三郷店・久喜店＞1,750円(税込1,925円) ドリンクバー付

■その他メニュー

各店舗詳細ぺ―ジにてご確認ください

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=05

販売概要

■販売開始

2025年10月29日(水)

■販売店舗

チェントペルチェント全店

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=05

チェントペルチェントについて

親しみのあるイタリアンで、日常に上質感を。

「cento percento（チェントペルチェント）」とは、イタリア語で“100％” の意味。忙しい日常から少しだけ離れて、お友達やご家族と気軽に楽しんでいただける場所を。本場のテイストを大切にしたイタリア料理を、シックでゆとりのある空間で提供する大型ホームセンター内のカジュアルレストランです。お一人でも、ご友人やご家族でも、気軽に普段使いできる家庭的な雰囲気とシーンを選ばない多彩なメニューの数々。飾りすぎないあたたかなサービスと、毎日食べても飽きることないシンプルなお料理で100％のおもてなしをご提供します。

【公式アカウント/サイト】

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/cento/

●Instagram

https://www.instagram.com/cento_since2005/

●X(旧Twitter)

https://x.com/cento_since2005

会社概要

フィルドテーブル株式会社

代表者：代表取締役社長 和田 達也

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日：2015年7月1日

業務内容：東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で798店舗（2025年9月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/