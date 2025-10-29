アーカイブ配信開始「『弱さ考』著者が語る、常に成長を求められる「しんどさ」とどう向き合う？」｜プロティアン・フォーラム2025

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2025年8月30日に開催された「プロティアン・フォーラム2025」におけるセッションのアーカイブをYouTubeにて公開しました。

【アーカイブ配信概要】（全15本中3本目）

無料・アーカイブ視聴URL :https://www.youtube.com/watch?v=vTXSzoeaWfk

「『弱さ考』著者が語る、常に成長を求められる「しんどさ」～「強くなろう」とせずにいるのが難しいこの時代を、あなたはどう生きたいか～」

▶2025年10月21日（火）より公開

▶セッションの見どころ

変化の激しい社会において、自らも変化・向上させ続ける重要性を説いてきたプロティアン・キャリアですが、「変化したくない」と無意識に思ってしまうもの。プロティアン・キャリアの考え方は、成長意欲が高い人のためのものではない、という視点にも立った対話が見どころです。

▶無料・アーカイブ視聴URL

https://youtu.be/vTXSzoeaWfk

※個人情報を入力しなくてもご視聴いただけます



▶登壇者

『弱さ考』著者・株式会社問い読共同創業者・NewsPicksパブリッシング創刊編集長

：井上慎平氏

当協会チーム弱さ考（協会認定者）：大西拓馬

セッション企画者・大西拓馬よりコメント

強くならざるを得ない時代を、僕たちは生きています。弱さを見せることは難しく、多くの人がその環境で戦っています。本当は誰もが弱さを持っているのに、「強くならねば」と「そのままでありたい」を行き来し、少し疲れてしまうこともあるでしょう。

そんなとき、肩の力を少し緩めて、このセッションをご覧いただければと思います。

プロティアン・フォーラム2025について

2025年8月30日に開催された「プロティアン・フォーラム2025～働き方と生き方の未来生成～」は、組織と個人のより良い関係構築をテーマに開催された国内最大級のキャリアイベントです。

当日は、企業人事、教育、行政、スタートアップなど、様々な分野の登壇者が一堂に会し、「AI時代のキャリア」「人的資本経営」「キャリアオーナーシップ」などの最新トピックを議論しました。

イベント詳細はこちら：https://protean-career.or.jp/forum2025

