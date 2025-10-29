産業需要の高まりを受け、世界の銅鉱山市場は2032年までに125億5000万米ドルに達すると予測
世界の銅鉱業市場は、2024年に953億米ドルと評価されており、2025年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.50%で成長し、2032年には1,255億米ドルに達すると予測されています。市場の成長は主に、建設業、電子機器産業、再生可能エネルギー分野における銅需要の増加によって推進されています。銅はその優れた電気伝導性、熱効率、耐食性により不可欠な素材であり、電気自動車（EV）、スマートグリッド、持続可能なエネルギーシステムなど、用途の拡大が続いています。
最近の戦略的動向
2025年1月、BHPとLundin MiningがFilo Corpの買収を完了し、グローバルな資源基盤拡大への意欲を示しました。同時期に、Metso社はオマーンの新しい銅プラント向けに3,000万ドルの設備供給契約を獲得し、鉱業技術の進展を後押ししました。
持続可能性も依然として重要な焦点であり、2024年7月にはVedanta Resourcesがザンビアの銅鉱山の支配権を取り戻し、地域社会への貢献と環境に配慮した採掘を推進しています。さらに、Hindalco Industriesは、電気自動車分野における銅の役割拡大を強調し、クリーンエネルギー・交通への世界的転換に呼応しています。
世界的な動向
2024年11月には、MDOがMazoon Copper Projectを開始し、地域の生産能力を拡大しました。また、2025年1月にはザンビアがUAEおよびサウジアラビアの投資家に働きかけ、国際協力を通じて銅生産力の強化を目指しています。Barrick Gold CorporationがZaldivar銅鉱山の持分売却を検討していることも、ポートフォリオ最適化の潮流を反映しています。
さらに、2017年以来最長の銅価格上昇（主に中国の強い需要による）は、世界的な楽観ムードを高め、エネルギー転換および技術開発における銅の重要性を再確認させています。
セグメンテーション分析
採掘方法別
2024年には露天採掘法が約75%のシェアで市場を支配しました。この手法はコスト効率とスケーラビリティに優れており、地表近くの大規模な銅鉱床を効率的に採掘できます。チリのEscondida鉱山のような著名な事例では、露天採掘により一貫した大規模生産を実現しています。自動化、リアルタイムデータ分析、先進的な運搬システムといった技術革新が生産性を大幅に向上させ、主要生産者にとって露天採掘法を最も有利な選択肢としています。
品位別
2024年には、品位0.5～1.0%のセグメントが約55%の市場シェアを占めました。この範囲は採掘コストと生産性のバランスが取れており、企業が経済的に大規模操業を維持することを可能にします。米国のMorenci鉱山やチリの複数の鉱山はこの範囲に属し、銅を必要とする産業への安定供給を支えています。
用途別
2024年において、電気産業が全銅消費量の約50%を占めました。銅は優れた導電性とエネルギー効率を備え、配線、発電、送電、再生可能エネルギーシステム（太陽光・風力・EV充電ネットワークなど）に不可欠です。電気自動車は従来車の約4倍の銅を必要とするため、EV市場の拡大が需要を加速させています。電化・インフラ近代化の進展により、2032年まで電気用途の支配的地位はさらに強化される見込みです。
地域別分析
地域別分析