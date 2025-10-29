女流陶芸作家・長谷川園恵、今年２回目の個展を11月6日（木）から神楽坂アートスペースK1で開催。「静かな美を、暮らしの中に」をテーマに、食器や陶板など生活空間になじむ作品の展示・販売を行います。

女流陶芸作家・長谷川園恵、今年２回目の個展を11月6日（木）から神楽坂アートスペースK1で開催。「静かな美を、暮らしの中に」をテーマに、食器や陶板など生活空間になじむ作品の展示・販売を行います。