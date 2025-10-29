100マイル完走を目指すトレイルランナーを後押し 明日香野がトレイルランニングレース「鬼が城100」に協賛
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、トレイルランニングレース「鬼が城100」（10/11-13・愛媛県）に協賛し、100マイル（160km）の完走を目指す選手、スタッフに「塩あんこ餅」「プチ葛まんじゅう」をお届けしました。
四国から100マイルのレース完走を目指すために生み出された大会です。成川渓谷キャンプ場を発着点に、鬼ヶ城連山を巡る1周20km、獲得標高940mのコースを周回します。5周する100km部門、8周する100マイル部門に計110名が参加して行われました。
雨が降る中、選手はぬかるんだコースを粘り強く走り、完走を目指しました。レース序盤から中盤にかけては、湿度が高く、大量に発汗するランナーに「塩あんこ餅」が人気。塩分も一緒に摂れるエネルギー補給として重宝していただきました。
疲労がピークに達する終盤では、食べやすい「プチ葛まんじゅう」を手に取っていただき、選手は「これなら食べられる」「美味しい」と次の周回に向かっていました。
大会を支えるボランティアスタッフの皆さまも、休憩する暇もなく動きっぱなしです。業務の合間に、手軽に食べられる「塩あんこ餅」や「プチ葛まんじゅう」をご賞味いただきました。
【大会概要】
大会名 ：鬼が城100
主 催 ：宇和島トレイルランニング協会
開催日 ：2025年10月11日（土）～13日（月・祝）
開催地 ：成川渓谷キャンプ場（愛媛県北宇和郡鬼北町奈良56）
公式サイト：https://sites.google.com/view/oni100
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
