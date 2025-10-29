Manar Abu Dhabi 、第2回開催のアーティストラインナップを発表

アラブ首長国連邦アブダビ, 2025年10月18日 /PRNewswire/ -- アブダビ文化観光局（DCT Abu Dhabi）が主催するManar Abu Dhabiは、首長国の多様な自然景観を称えながら創造性を育むことを目的としたパブリック・ライトアート展です。第2回となる今回は、10か国から15組のUAEおよび海外のアーティストやアーティスト・コレクティブが参加し、場所に合わせた光の彫刻、プロジェクション、没入型インスタレーションなど、合計23作品が展示されます。



Iregular, CONTROL NO CONTROL, 2012. Photo courtesy of Iregular



「光の羅針盤」は、光を導き手であり表現媒体として捉え、その航海的側面と詩的側面をつなぐ現代アート作品を紹介します。ティスティック・ディレクターのKhai Horiをキュレーターに迎え、Alia Zaal Lootah（キュレーター）、Munira Al Sayegh（キュレーター）、Mariam Alshehhi（アシスタント・キュレーター）が共同でキュレーションを担当するManar Abu Dhabi 2025は、次の4つの主要会場で開催されます。ジュベイル島、スーク・アル・ミナ、そして今回初めてアル・アインでも開催され、アル・カッタラとアル・ジミのオアシスには特設のトレイルが設けられます。

Manar Abu Dhabi 2025は、アル・アインでは2025年11月1日から2026年1月4日まで、アブダビでは2025年11月15日から2026年1月4日まで開催されます。

ジュベイル島

ジュベイル島がManar Abu Dhabi 2025のメイン会場となります。豊かな自然環境と独自の生物多様性で知られるジュベイル島では、マングローブ林を縫うように延びる遊歩道を歩きながら、15点のインスタレーションを体験できます。主な展示は以下の通りです:

・マレーシアのアーティスト、Pamela Poh（1991年、クアラルンプール生まれ）による大規模な屋外インスタレーションEDEN (2025)。夜間には、スチール構造体と吊り下げられたガラス球が光に照らされ、幻想的な光景を作り出します。

・ドーム状の構造物内では、オランダを拠点とするマルチディシプリナリースタジオ DRIFT（2007年設立）による UNFOLD（2025）が展示されます。この作品では、来場者の生体データをもとに、唯一無二の儚い花と音の風景を生成します。また、 WHISPERS（2025）では、空気のわずかな流れや人の動きに反応して揺らめく、繊細な光の海が広がります。さらに、魅惑的なドローンパフォーマンスWIND OF CHANGE (2025)も披露されます

・エミラーティ彫刻家 Shaikha Al Mazrou（1988年、シャルジャ生まれ/ドバイ在住・制作）による CONTINGENT OBJECT （2025）は、水が結晶化して塩の円盤へと変化していく過程を描く、時間とともに姿を変える直径30メートルの印象的なランドアート作品です

・モントリオールを拠点とするデジタルアートスタジオ Iregular（2010年設立、カナダ・モントリオール拠点）は、人工知能、センサー、データ・ビジュアライゼーションを駆使した4つのインタラクティブ・インスタレーション――AS WATER FALLS （2022）、FACES（2022）、CONTROL NO CONTROL （2012）、FORTUNES（2024）――によって島全体を活性化させます

ジュベイル島で展示されるその他のアーティストには、Ezequiel Pini（別名 Six N. Five）（1985年ブエノスアイレス生、スペイン・バルセロナ在住・制作）；Christian Brinkmann（1989年生、ドイツ・ハンブルク在住・制作）；Kirsten Berg（1969年カリフォルニア州バークレー生、アメリカ）；Encor Studio（2016年設立、スイス）；Lachlan Turczan （1993年ロサンゼルス生、アメリカ）；

アル・アインでの初開催では、Manar Abu Dhabiがアル・カッタラとアル・ジミのオアシスを、光を用いた専用トレイルのインスタレーションで彩ります

アル・カッタラ・オアシス・トレイルでは、オアシスの風景や文化遺産に反応する3つの作品が展示されます:

・Manar Abu Dhabiに戻り、Rafael Lozano-Hemmer（1971年、メキシコシティ生）。モントリオールとカナダのケベック州を拠点に活動するアーティスト、K.K. が 2 つの作品を発表します：TRANSLATION STREAM（2023）は、現代エミラーティ詩人の Nujoom Alghanem、Khalid Albudoor、Adel Khozam の詩を、ゆっくりと流れる文字のストリームとして表現した作品です。また、 PULSE CANOPY（2025）では、訪問者がセンサーの下に手をかざすと心拍に反応して光のキャノピーが揺らめく作品も展示されます

・歴史的建造物内で70メートル以上にわたり展示されるのは、エミラーティデザイナー Khalid Shafar （1980年、UAE・ドバイ生）によるSADU RED CARPET（2025）です。UAEの伝統的な織物技法「Sadu」を再解釈し、ユネスコ無形文化遺産リストにも登録されています

アル・ジミ・オアシス・トレイル

豊かなヤシの木のキャノピーに囲まれたアル・ジミ・オアシス・トレイルでは、訪問者がオアシス内を進みながら5つの作品と出会うことができます：

・歴史的建造物の中庭に設置された、マルチディシプリナリーなエミラーティアーティスト Ammar Al Attar（1981年、UAE・アジュマーン生）による CYCLE OF CIRCLES（2025）は、アーティストが円形のコースを自転車で走行しながら撮影した5枚のセルフポートレート写真シリーズです。

・エミラーティアーティストMaitha Hamdan（1989年、UAE・アブダビ生）は、オアシスの環境から着想を得た2つの光のインスタレーションBREATH OF THE SAME PLACE（2025）を展示します。

・ドバイを拠点とするエミラーティ建築家 Abdulla Al Mulla （1990年、UAE生）は、結婚前後のエミラーティ花嫁の家を彩る光の装飾から着想を得た建築インスタレーション GUIDING DRAPES （2025）を展示します。

・FLORAL RESONANCE （2024）は、Christian Brinkmann（1989年、ドイツ・ハンブルク生）によるインタラクティブな音響・映像インスタレーションで、設置の中央に置かれた生きた植物に来場者が触れることで、身体的かつデジタルなマルチセンサリー体験を生み出します

スーク・アル・ミナ

Mina Zayed （ザイード港）の都市のスカイラインを背景に、KAWS（1974年、アメリカ・ジャージーシティ生）が長年のパートナー AllRightsReserved と共に KAWS:HOLIDAY Abu Dhabiを展示します。本作品では、KAWSの代表的キャラクター仲間が仰向けに横たわり、手に光る月を掲げる姿が特徴です。

Manar Abu Dhabiについて

アブダビ文化観光局（DCT Abu Dhabi）が主催するManar Abu Dhabiは、創造性を育み、首長国の多様な風景を称えることを目的としたパブリック・ライトアート展です。

アブダビ文化観光局（DCT Abu Dhabi）について

アブダビ文化観光局 - Abu Dhabi（DCT Abu Dhabi）は、アブダビの文化・観光分野とクリエイティブ産業の持続的な成長を促進し、経済発展を促すとともに、アブダビの世界的な目標達成を支援します。

アブダビ首長国を国際的な主要な観光地として確立しようとする組織と提携関係で協力することで、同国の可能性を共有するビジョンのもとにエコシステムを統合し、取り組みと投資を調整し、革新的なソリューションを提供し、また最高のツール、政策、およびシステムを使って文化と観光をサポートすることに取り組んでいます。

DCT Abu Dhabiのビジョンは、首長国の人々、遺産、および景観によって定義されています。同社は、ホスピタリティの生きた伝統、先駆的な取り組み、創造的な思考に代表される、本物、革新、比類のない体験の場としてのアブダビの地位を高めるために活動しています。

アブダビ文化観光局 - アブダビおよび滞在先の詳細については、 dct.gov.ae および abudhabiculture.ae をご覧ください。

