TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 インドの農薬市場と各社の事業戦略』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 インドの農薬市場と各社の事業戦略』について、弊社リサーチャーの天野洋介のインタビュー記事を2025年10月22日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ、今回、インドの農薬市場の調査を実施しようとしたのですか？
天野：現在、農薬を含めたインドの農業が活発化しております。インドは全就労人口の半数以上が農業に従事するなど、同国経済の基盤産業となっています。このような背景の中で、・・・
◆なるほど。では、今回の調査について、どのような仮説をお持ちですか？
天野：日本の農薬市場と同様に「農薬販売に加えて技術・指導などを行うトータルソリューション」が浸透しているのではないかと仮説を立てました。現在、インド国内には多くの現地農薬メーカーが存在しており、・・・
◆わかりました。今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
天野：日本の農薬メーカーがインド農薬市場を有望なビジネスチャンスと捉え、様々な取り組みを展開していることが明らかになりました。例えば、ある日本企業では現地子会社を中心に据え、農家との直接的なコミュニケーションを通じて、・・・
◆農家との関係構築などの現場への細かい対応が必要なのですね。
天野：そうですね。インドにおいて農家への提案は必須となっております。数ある農薬の中から、顧客のニーズにあった農薬の提案を行うことが非常に重要だと感じております。そのため、・・・
◆ありがとうございます。最後に資料の活用ポイントを是非聞かせてください。
天野：インドの農薬市場は、多くの課題を抱えているものの、将来的には極めて有望な市場と位置付けられます。インド国内の農業は依然として地域差が大きく、価格競争や・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6311/
2025年 インドの農薬市場と各社の事業戦略
ー急成長している農薬大国の市場に迫るー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410250670
発刊日：2025年9月26日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
プレスリリース詳細へ