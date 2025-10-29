福岡に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ福岡」、市と連携して11月30日に「宗像市合同就職説明会」を開催
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する福岡に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ福岡」は、宗像市内の企業における人材確保や就職促進を支援し地域の雇用創出につなげるため、2025年11月30日（日）に市と連携して「宗像市合同就職説明会」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332218&id=bodyimage1】
宗像市合同就職説明会：https://lp.jobantenna.jp/munakata2025
■「宗像市合同就職説明会」について
宗像市は、市内企業の人材確保や学生の地元就職促進、地域の雇用創出に向けて様々な取り組みを行っています。その一環として、宗像市内企業の魅力を発信し人事・採用領域においてサポートをする目的で、求職者を対象とした「宗像市合同就職説明会」を開催しており、福岡に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ福岡」は、2025年1月の初開催に続き第2回目も運営として協力することになりました。
説明会では、企業の魅力をカジュアル、かつダイレクトに伝えることができ、意欲的な求職者には直接アプローチすることも可能なことから、確度の高いマッチング機会が増え、現地採用のチャンスも広がります。説明会は初めてという求職者も、サポートが充実しているため安心して参加いただけます。また、福岡の採用支援を専門としている求人マッチングサービス「ジョブアンテナ福岡」が企業と求職者のマッチングを支援します。
■イベント概要
名 称：宗像市合同就職説明会
主 催：宗像市
共 催：宗像市商工会
協 力：ハローワーク福岡東
運 営：インタラクティブ株式会社
日 時：2025年11月30日（日）13:00～16:30
会 場：メイトム宗像 １階多目的ホール・健診室（福岡県宗像市久原180）
費 用：無料
対象者：宗像市での就職、転職などを希望する人
申 込：https://lp.jobantenna.jp/munakata2025
■「ジョブアンテナ福岡」について
ジョブアンテナ福岡は、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「福岡に特化した求人マッチングサービス」として2022年よりサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。サイト上には、福岡に拠点を持つ全国規模のベンチャー企業から福岡の地元企業まで、本日時点で約150社の企業情報・700件以上の求人情報が掲載されており、登録会員数は2万人を超えています。
https://fukuoka.jobantenna.jp/
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
プレスリリース詳細へ