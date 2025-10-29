DXC、企業向けAIの成果を加速する再現可能な設計図「Xponential」を発表

世界をリードする企業はすでにXponentialを活用し、ビジネスに真のインパクトをもたらしている

ビジネスリーダーがAIを迅速かつ高品質、そして大規模に導入できるよう支援する

アッシュバーン（バージニア州）, 2025年10月29日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE: DXC）は本日、次世代AIオーケストレーションの設計図となる「Xponential」を発表しました。同社はフォーチュン500に名を連ねるグローバルなテクノロジーサービスプロバイダーとして知られています。すでに世界をリードする企業で実証されているフレームワークであるXponentialは、大規模なAI導入を妨げる複雑さを解消します。このアーキテクチャは、人・プロセス・テクノロジーをシームレスに統合し、測定可能な成果をもたらすとともに、モダナイゼーションを加速し、企業がAIを安全かつ責任ある形で運用できるよう支援します。



DXC Unveils Xponential - A Repeatable Blueprint to Accelerate Enterprise AI Outcomes



「ビジネスリーダーたちはAIの可能性を取り込もうと意欲的ですが、多くの場合、パイロット段階で行き詰まるか、スケール化に苦戦しています」とDXCの社長兼CEOであるRaul Fernandez氏は述べました。「DXCは、深い業界知識、実証済みのAI能力、そして複雑なオペレーションを変革してきた実績により、独自の立場から支援することができます。Xponentialは、人の専門知識とAIを組み合わせ、初日からガバナンスとセキュリティを組み込み、AIの成熟に合わせて継続的に進化する設計図を提供します。これにより、企業はビジョンから価値創出へと、迅速かつ確信をもって移行することができます。」

移行期にあるAI時代を進む中で、多くの企業はいまだにAIを人材や業務プロセスと結びつける統合的な戦略を欠いています。Xponentialは、テクノロジー全体にわたってAIを統合的に運用し、初日からガバナンスを組み込み、迅速かつ確信をもってスケール化を進めるための初期成果をもたらす、構造的で再現可能な設計図を提供します。Xponentialの中核を成すのは、相互に連携する次の5つの柱です。

・インサイト - 責任あるAIを実現するために、ガバナンス、コンプライアンス、可観測性を組み込んでいます。

・アクセラレータ - 専有技術およびパートナーが開発したツールにより、導入を加速し効率を高めます。

・オートメーション - プロセス全体にわたってAIを最適化するエージェントフレームワークとプロトコルを活用します。

・アプローチ - 熟練した専門家とAIの協働（Human+）により、成果を最大化します。

・プロセス - 小規模な導入から始め、初期の成果を上げ、企業全体へ迅速にスケールできる柔軟な提供手法を採用しています。

DXCは、Xponentialフレームワークを通じて、さまざまな業界のグローバル企業におけるAIの構築・導入・スケール化を支援しています。

・複合産業企業であるTextronでは、DXCがAIを活用した自動化とワークフロー最適化を導入し、サービスデスクのチケット件数を20%削減するとともに、3万2,000人の従業員に対してネットワーク問題を事前に解決できる体制を構築しました。

・国際協力を推進し、宇宙技術と研究を通じて欧州産業および経済を支える政府間機関であるEuropean Space Agency（欧州宇宙機関、ESA）は、DXCと協力し、AIを活用したプラットフォーム「ASK ESA」を導入しています。このプラットフォームは、データの統合、研究の加速、そして機関全体での協働強化を実現します。

・シンガポール最大の三次医療機関であり、世界有数の病院として評価されるSingapore General Hospitalは、DXCと提携し、「感染症分野における拡張知能（AI2D）」ソリューションを開発しました。このソリューションは、AIによるインサイトとHuman+AIの協働的意思決定を活用し、下気道感染症に対する抗生物質の選択を90%の精度で支援するとともに、患者ケアの向上と薬剤耐性への対策を実現しています。

・グローバルなインフラ企業であるFerrovialは、DXCと協力し、コンサルティング・エンジニアリング・セキュアなエンタープライズサービスを組み合わせた生成AIソリューション「AI Workbench」を開発しています。30を超えるAIエージェントによるリアルタイムの意思決定を活用し、Ferrovialはすでに2万5,500人以上の従業員の業務効率化にAI Workbenchを活用しています。

これらの実証済みの成果をスケール化するために、DXCは世界6大陸に展開するイノベーションセンター、コンピテンシーセンター、センター・オブ・エクセレンスなど、AIを最優先に設計された施設群と、5万人のフルスタックエンジニアからなるグローバルチームを活用しています。この世界的ネットワークにより、DXCは責任あるAI導入を加速し、測定可能なビジネスインパクトを実現し、業界や地域を越えてAIの大規模な運用を支援しています。

DXCのAIに関する詳細は、同社のウェブサイトをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE: DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.com をご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2806322/DXC_Technology_Company_DXC_Unveils_Xponential___A_Repeatable_Blu.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com