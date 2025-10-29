NagaWorldが、ほぼ満点の95%トラストインデックス™スコアで卓越したGreat Place To Work(R)認証(TM)を取得





画期的な認証が、従業員第一の職場文化への取り組みを証明

香港、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- NagaCorp Ltd.（「NagaCorp」または「当社」、SEHK証券コード：3918）は、メコン地域を代表する統合型リゾートである子会社NagaWorldと共に、世界的な職場文化の権威であるGreat Place To Work®から最近認証™を取得したことを誇らしく発表します。この名誉ある認証は、95％という非常に高いTrust Index™スコアで獲得され、従業員からの直接かつ匿名のフィードバックに基づいています。高いスコアは、従業員が安全な職場環境で自分の能力を最大限に発揮でき、適正な評価や報酬、成長の機会を得られる、前向きな職場環境を示しています。

「カンボジアで職場文化と卓越性の実践が育まれ、認められ、当社のすべてのメンバーに評価されているのを見ることは、励みとなり、非常に感動的です。私たちは、この国際的な評価をいただき、謙虚な気持ちであると同時に、毎日職場に足を運び、単に働くだけでなく、学び、成果を上げ、私たちが共に行う業務を通じてクメール文化を世界に発信しているNagaファミリーの全メンバーを非常に誇りに思います。この認証は、Nagaファミリー全員の団結した精神と献身を称えるものです」と、Chen Yiy Fon, Chief Executive Officer & Executive Director of NagaCorpは述べています。「私たちは、この節目を、すべての活動の中心に人を置く「共に明日を形づくる」の取り組みの一環として記念します。6,000人以上のプロフェッショナルからなる私たちのチームを非常に誇りに思います。この評価は、皆さんのおかげで実現しました。Great Place to Work®認証™を取得したカンボジアの同僚の皆さんにお祝いを申し上げるとともに、生産性が高まり、成長できる卓越性、誠実さ、相互尊重に基づく職場環境を共に築き、育んでいきましょう。」

NagaWorldの人材戦略は、4つの柱に基づいて構築されています：Start with Us、Grow with Us、Engage with Us、そして Stay with Us。この認証を支える主要な取り組みには、以下が含まれます：

・人材への投資：2024年に205,000時間以上の従業員トレーニングを提供し、フラッグシップである「Leadership Series 2.0」エグゼクティブ開発プログラムを開始しました。このプログラムは、2024年のAsia Responsible Enterprise Awardsで「Investment in People」賞を受賞しています。

・エンゲージメントとウェルビーイングの促進：ウェルビーイング、芸術表現、仲間意識を促進する取り組みとして、初開催の「NagaRun」や「Naga's Got Talent」コンペティションなど、大規模な施策を通じて活気あるコミュニティを育んでいます。

・デジタルイノベーションの推進：社内コミュニケーション、学習、エンゲージメントを効率化する「MyPortal」モバイルアプリを導入しました。このアプリは、HR Excellence Awards 2024（シンガポール）で「HR Innovation」ブロンズ賞を受賞しています。

・多様性とインクルージョンの推進：従業員全体の50.2％を女性が占め、管理職の33％を女性が担う、男女均衡の職場を維持しています。

NAGACORP LTD.について

NagaCorp Ltd.は、2006年10月より香港証券取引所に上場しています（SEHK証券コード：3918)。1995年に設立されたNagaCorpの完全子会社であるNagaWorld Ltd.は、カンボジア王国の首都プノンペンにある唯一の世界クラスの統合型エンターテインメント・レジャー施設を所有・運営・管理しています。NagaCorpは、2011年9月5日に発表されたハンセン外国企業総合指数（Hang Seng Foreign Companies Composite Index）に採用されました。2018年9月10日、当グループはハンセン総合大型株・中型株指数（Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap Index）の構成銘柄に組み入れられました。2023年3月13日、当グループは、上海-香港ストックコネクトおよび深セン-香港ストックコネクトのサウスバウンド取引対象の適格証券の一つとして上場されました。

詳細については、nagacorp.comをご覧いただき、LinkedIn でフォローしてください。

NAGAWORLD LIMITEDについて

1995年の開業以来、NagaWorldはカンボジアの活気ある観光産業の発展を先導しており、さまざまな政府関係者と密接に協力しています。カンボジアのホスピタリティ業界における国内最大級の民間雇用者の一つとして、当社はこれまでに多くの従業員を世界水準のサービス基準で育成してきました。彼らはその後、カンボジアの活気あるホスピタリティ業界にさらに貢献しています。NagaWorldでは、優れた職場を築くことは、ビジネスの成果だけでなく、従業員、ゲスト、そして私たちがサービスを提供するコミュニティの持続可能な未来を形作ることでもあると考えています。

詳細については、nagaworld.comをご覧いただき、 LinkedIn 、Facebook 、Instagram でフォローしてください。

GREAT PLACE TO WORK ®について

職場文化の世界的権威であるGreat Place To Work®は、30年にわたる画期的な研究とデータを活用し、あらゆる職場を誰にとっても働きやすい素晴らしい職場にするための支援を行っています。彼らの独自プラットフォームとFor All™モデルは、すべての従業員の職場体験を評価する手助けを行い、模範的な職場はGreat Place To Work Certified™の認証を受けるか、または注目されるBest Workplaces™リストで表彰されます。

詳細については、 greatplacetowork.com をご覧いただき、 Great Place To Work®を LinkedIn 、 X 、Facebook 、Instagram でもフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

