



Julien's Auctions、Cher、Tina Turner、Whitney Houston、Princess Diana、Beyoncé、Madonnaなど、伝説的なクチュールとセレブリティ・ファッションをご紹介

ライブ・オークション: 2025年12月3日 - ザ・ペニンシュラ・ビバリーヒルズ

オンライン入札開始：2025年10月27日

一般公開：2025年11月14日～26日 - スタイル・アイコンズ博物館、ニューブリッジ、アイルランド

カリフォルニア州ビバリーヒルズ, 2025年10月29日 /PRNewswire/ -- Julien's Auctionsは、2025年12月3日午前10時（太平洋標準時間）に、ザ・ペニンシュラ・ビバリーヒルズにて、ファッションとセレブのスタイルに関する特別オークション「大胆な豪華さ： Bob Mackie、ステージ・グラマーとクチュール・エディット（Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit）」を開催することを発表しました。この画期的なオークションは、クチュールの芸術性と舞台やスクリーン上の魅力に敬意を表し、Tina Turner、Cher、Princess Diana、Beyoncé、Madonna、Whitney Houston、Carol Burnett、Britney Spearsなどが着用した象徴的な作品を、コレクターが所有するまたとない機会を提供します。オンライン入札は10月27日、www.juliensauctions.comで開始されます。オークションのコマーシャルはこちらをご覧ください。

このオークションの目玉は、何十年にもわたってショー・ビジネスの魅力の定義を築き上げた伝説的なデザイナー、Bob Mackieのデザイン作品50点以上という、かつてないほどの品揃えです。「私は生涯をかけて、素晴らしいクチュールや収集価値のある衣装を収集してきました。それらを愛する人々と共有できることを、とてもうれしく思っています」と、Mackieは述べています。

特に注目すべき点は以下の通りです。

・Diana妃Atelier Versace 1997イベント用スーツ（推定価格40,000～60,000ドル）





・Cher 1978 Bob Mackieスパンコールのパフォーマンス衣装（推定価格8,000～10,000ドル）





・Tina Turner 1977 Bob Mackieウィング付きフリンジ・ボディスーツ（推定価格5,000～7,000ドル）





・Beyoncé 2016 VMA Francesco Scognamiglioガウン（推定価格8,000～10,000ドル）





・Whitney Houston 1998 Atelier Versaceガウン（推定価格10,000～15,000ドル）





・Hermès 2016 Jaune Poussin Porosus Crocodile Birkin 35 CM（推定価格25,000～35,000ドル）

「このコレクションは、魅力とスターのパワーの本質を捉えています」と、Julien's Auctionsの共同創設者兼エグゼクティブ・ディレクターであるMartin Nolan氏は述べています。「このコレクションは、これらの作品を着用したアイコンたち、そしてそれらを創造した先見の明のあるデザイナーたちの両方を称えるものです。」

このコレクションは、ニューヨーク、ロンドン、ビバリーヒルズでのプライベート・メディア・ショーケースで初公開され、その後、11月14日から26日まで、アイルランドのニューブリッジにあるスタイル・アイコンズ博物館で唯一の公開展示会が開催されます（入場無料）。

世界中のコレクターは、Julien's のライブオンライン入札プラットフォームを通じて、リアルタイムで参加することができます。

メディア関連問い合わせ先：

Jenelle Hamilton PR

jenelle@jenellehamilton.com

+1 201.397.4976

ビデオ - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

