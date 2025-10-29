Foretellix、NVIDIA DRIVE AV エンドツーエンド プラットフォームへの安全性および検証ツールチェーンの統合を発表





米国カリフォルニア州サニーベールおよびイスラエル国テルアビブ, 2025年10月28日 /PRNewswire/ -- Foretellixは本日、同社のForetify Physical AIツールチェーンをNVIDIA DRIVE AVプラットフォームに統合することを発表しました。この統合により、自動運転開発におけるトレーニング、テスト、検証、安全性評価の高度な手法が可能になります。Foretellixのカバレッジ駆動型検証・検定機能および合成データ生成（SDG）技術が、NVIDIAのエンドツーエンド自動運転（AV）ソフトウェアスタックと連携し、安全なL2++、L3、L4自動運転の実現に向けた業界全体の進展を支援します。

このマイルストーンは、NVIDIAによるForetellixのシリーズC資金調達への出資に始まり、NVIDIA OmniverseおよびNVIDIA Cosmosなどの技術をForetify Physical AIツールチェーンに深く統合してきた協力関係をさらに発展させるものです。

Foretellixは、安全な自動運転車の開発における業界をリードするPhysical AIツールチェーンを提供しています。このソリューションは、安全性評価、カバレッジ駆動型検証、合成データ生成を包括的に提供し、自動運転スタックのトレーニング、テスト、検証を支援します。Foretellixのツールチェーンは、高度に現実的な走行シナリオや重要なエッジケースに基づき、AIを活用した自動運転スタックを検証します。

自動運転開発者はForetellixの開発ツールチェーンを使用して走行シナリオを評価し、開発段階での性能や安全性のギャップを特定し、それを効率的に解消するために必要なシナリオを生成します。この厳密な評価ループを可能にすることで、Foretellixは自動運転AIの実環境での安全な運用を支援します。

「安全性はPhysical AIの未来を定義します。私たちはNVIDIAと協力し、トレーニング、検証、評価、カバレッジの各プロセスを通じて、DRIVE AVエンドツーエンドスタックを安全にし、大規模で実世界における展開を実現するという使命を共に推進できることを嬉しく思います」と、ForetellixのCEO兼共同創業者Ziv Binyamini氏は述べています。

「Foretellixとの協業は、自動運転業界の安全性基盤を強化するための相互補完的な技術を統合するものです」と、NVIDIAのVice Presidentで自動車部門責任者のWu Xinzhou氏は述べています。「NVIDIA DRIVE AVエンドツーエンドスタックとForetellixのPhysical AIツールチェーンを組み合わせ、大規模でシナリオベースの検証を実現することで、業界全体の透明性、堅牢性、安全性の基準向上を後押しします。これにより、NVIDIAの開発者はAIを活用した車両をより高い信頼性とスケールで設計、テスト、安全に展開できるようになります。」

Foretellixについて

Foretellixは、安全な自動運転車の開発を可能にするリーディングカンパニーです。Foretify Physical AIツールチェーンは、自動運転車のトレーニング、検証、安全性評価を加速し、AIを現実世界で安全に活用できるようにします。Foretellixは、自動車メーカーおよび自動運転開発者が、測定可能な安全性、効率性、スケーラビリティを備えた次世代の自動運転技術を構築できるよう支援します。米国、欧州、アジアに拠点を持つForetellixは、AI活用型自律化への転換を推進しています。詳細は www.foretellix.com をご覧ください。

