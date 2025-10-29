《新連載 試し読み》教室に響いた“死んだはずの山田の声”。本屋大賞ノミネート作『死んだ山田と教室』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『死んだ山田と教室』（原作：金子玲介 / 漫画：のべつけい）が2025年10月29日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

今年の本屋大賞にもノミネートされた、今最注目の作家・金子玲介による“死”から始まる青春譚が、3作品同時に漫画化！

そのひとつ、男子高校を舞台にした『死んだ山田と教室』がPalcyで連載スタート。

笑って泣けて、心がじんわり温かくなる“もうひとつの青春”がここに――。

『死んだ山田と教室』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年10月29日より毎週水曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の６エピソードが一挙完全無料で公開！

■あらすじ

青春と教室に置き去りにされた"あいつ”の話――。

山田が死んだ。

2年E組の中心だったあいつは、飲酒運転の車にひかれたらしい。

夏休みが明ける、直前のことだった。

クラスの雰囲気は最悪。

担任の花浦は生徒を元気づけようと席替えを提案するが、反応なし。

そんなときに教室のスピーカーから聞こえてきたのは、死んだはずの山田の声だった……。

本屋大賞２０２５ノミネートで話題沸騰の青春小説、待望のコミカライズ！

■みどころ

夏休みの終わり、突然の事故で亡くなった山田。クラスの中心だった彼を失い、誰もが気持ちの整理がつかないまま新学期を迎えます。

沈黙に包まれた教室で、突如スピーカーから聞こえてきたのは“死んだはずの山田の声”。

その声は、どこかいつも通りで――少しおどけていて、優しくて。

混乱と驚きの中、クラスに久しぶりの「笑い」が生まれる瞬間が訪れます。

そして、山田の提案で始まる「最強の席順」による席替え。

なぜこの順番なのか――その意味を知ったとき、クラスのみんなに笑顔が戻り、胸が熱くなります。

生と死の境界を越えて届く山田の声が、仲間たちの“止まっていた時間”を少しずつ動かしていくーー。

＼第１話の６エピソードが一挙完全無料で公開中！／

明るくて、どこか切ない。死を通して“生きる”を描く、青春群像劇のはじまりです。

原作：金子玲介先生

漫画：のべつけい先生

■担当編集者からのコメント

原作小説を読み終わった途端、私は涙を流しながら震える手でスマホを打ちました。

「のべつさん、この小説すごいんです！！！青春そのものです！！！！」

漫画家ののべつけい先生は、新人賞の頃から一緒にお仕事をしていただいている仲。

男の子たちの心情や関係性を緻密に描ける、かけがえのない作家さんです。

のべつ先生ならこの作品が好きに違いない！

と本当に推し小説を布教したところ、のべつ先生も大絶賛。

その後、編集部の先輩から「コミカライズありなんじゃない？」と後押ししてもらい、

小説家の金子玲介先生の許可をいただき、企画が始まったのが本作です。

小説を読んだ誰もが、ありもしないはずの「男子高校生だった時の青春」が蘇ること間違いなし！

そんな小説を、のべつけい先生の美しいタッチでお贈りいたします。

ぜひラストまでお付き合いくださいませ！

#死んだ山田と教室

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2441

