札幌市北区についに上陸！北海道発祥のチョコレート専門店が作った高級チョコクロワッサン店専門店が100日間限定オープン！

2025年11月4日に「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 北区店」が待望のオープン！

場所は札幌市北区北24条西4丁目1－18（米粉たい焼きえなが屋跡地）になります。北24条駅徒歩1分に位置する立地です。

開始15分で100個が完売することも

TonyBakeは北海道札幌に本店を構え「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトに、チョコレートを軸とした様々なチョコ商品を展開しており「100日間限定」で店舗販売を行うことでも話題を呼んでいます。

オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという、ユニークな営業スタイルが大きな話題となっており、開店15分で100個のクロワッサンが完売するという実績もあります。

北区店は2025年11月1日（土）～3日（月）が予約販売のみのプレオープン。

11月4日（月）11時にグランドオープンとなります。サクサクの香ばしいクロワッサンだけでなく、なんといってもチョコレートがとても美味しいので虜になること間違いなし。ここでしか味わえない特別なクロワッサンを、ぜひお試しください。100日間限定でのオープンです。

見た目も可愛いチョコクロワッサン４種のクロワッサンを楽しめます高級チョコレート専門店のチョコが美味しい見た目もよく、子供から大人まで大人気

【プレオープン】

11月1日（土）～3日（月）11:00～18:00

事前予約のみの販売（前日まで）

LINEでの予約：https://lin.ee/2EuRvIZ

Instagramでの予約（DM）：@tonybake_chocolate_kitaku

【グランドオープン】

11月4日（月）11:00～18:00

上記よりご予約も可能です（早めに売り切れてしまう可能性がある為、事前予約がおすすめです）。

商品情報

各種：500円（税込）

スウィート

マーブル

抹茶

ホワイト

クロワッサンは全４種。どの味が好きですか？

クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。詳細はInstagramで発信中。

店舗情報

店舗名：Tony Bake 北区店

住所：〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西4丁目1-18

営業期間：100日間限定 無休（営業時間は11時～18時※完売次第終了）

Instagram：https://www.instagram.com/tonybake_chocolate_kitaku