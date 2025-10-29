札幌市北区についに上陸！北海道発祥のチョコレート専門店が作った高級チョコクロワッサン店専門店が100日間限定オープン！
2025年11月4日に「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 北区店」が待望のオープン！
場所は札幌市北区北24条西4丁目1－18（米粉たい焼きえなが屋跡地）になります。北24条駅徒歩1分に位置する立地です。
開始15分で100個が完売することも
TonyBakeは北海道札幌に本店を構え「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトに、チョコレートを軸とした様々なチョコ商品を展開しており「100日間限定」で店舗販売を行うことでも話題を呼んでいます。
オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという、ユニークな営業スタイルが大きな話題となっており、開店15分で100個のクロワッサンが完売するという実績もあります。
北区店は2025年11月1日（土）～3日（月）が予約販売のみのプレオープン。
11月4日（月）11時にグランドオープンとなります。サクサクの香ばしいクロワッサンだけでなく、なんといってもチョコレートがとても美味しいので虜になること間違いなし。ここでしか味わえない特別なクロワッサンを、ぜひお試しください。100日間限定でのオープンです。
見た目も可愛いチョコクロワッサン
４種のクロワッサンを楽しめます
高級チョコレート専門店のチョコが美味しい
見た目もよく、子供から大人まで大人気
【プレオープン】
11月1日（土）～3日（月）11:00～18:00
事前予約のみの販売（前日まで）
LINEでの予約：https://lin.ee/2EuRvIZ
Instagramでの予約（DM）：@tonybake_chocolate_kitaku
【グランドオープン】
11月4日（月）11:00～18:00
上記よりご予約も可能です（早めに売り切れてしまう可能性がある為、事前予約がおすすめです）。
商品情報
各種：500円（税込）
スウィート
マーブル
抹茶
ホワイト
クロワッサンは全４種。どの味が好きですか？
クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。詳細はInstagramで発信中。
店舗情報
店舗名：Tony Bake 北区店
住所：〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西4丁目1-18
営業期間：100日間限定 無休（営業時間は11時～18時※完売次第終了）
Instagram：https://www.instagram.com/tonybake_chocolate_kitaku