バッグ研究家20年の知見から“探し物”にさよなら ― 年間150時間を節約。バッグの中の迷子問題を解決する『時短リュック』がMakuakeで先行発売開始

株式会社コーエイ

株式会社コーエイ(所在地:〒861-4172熊本県熊本市南区御幸笛田8丁目2番1号、代表取締役社長：松下 輝昭) バッグ研究家・林明大氏が20年の現場知見と特許技術(※)の設計思想を応用した一般向けリュック「KABAG BOX large（カバッグボックスラージ）」を開発。「バッグ内の迷子問題」を解決し、年間150時間の探し物時間削減するとして、2025年10月28日よりクラウドファンディングMakuake：https://www.makuake.com/project/kabag_box_large/ にて先行販売を開始し初日で目標達成しました（応援購入金額 1,849,991円）2025年10月29日現在

※特許第7717417号(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2025-025543/10/ja)/第7717414号(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2025-003485/10/ja)取得の開発者が設計を担当

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■背景:タイパ時代の新課題「バッグの中の迷子」が生産性を奪う

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コロナ禍以降、「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する消費者が急増し、

時間効率やタイパ志向の高まりが継続して報告されています（電通『欲望未来指数(https://www.dentsu.co.jp/news/release/2024/0731-010759.html)』調査)。

特に見過ごされてきたのが「バッグの中の探し物時間」です。

通勤・外出時の「スマホどこ?」「鍵が見つからない」といった

小さなストレスは、1日平均7～10分、年間で約60時間もの時間を

奪っていることが判明しています(ライオン家事白書/P&G社調査)。

さらに日常の探し物を含めると年間で150時間(https://president.jp/articles/-/33063?page=1)とも言われれいます。

「カバンの中を探す数分間が、1日を重くしている」

――こうした声に応えるべく、バッグ設計のプロが本気で取り組んだのが

今回の「KABAG BOX large（カバッグボックスラージ）」です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■解決策:特許技術者が設計した「探さない構造」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本製品を設計したのは、バッグ研究家・林明大氏。

SNSやテレビ通販などで「見つけやすさ」「取り出しやすさ」を追求し、

2025年にはバッグの可視化設計で特許を取得した開発者です

(特許第7717417号/第7717414号)。

KABAG BOX LARGEの3つの設計思想:

1. 一目で全部見える「観音びらき構造」

従来の縦長リュックと異なり、開口部を広く取ることで

中身を俯瞰的に把握。「どこに何がある」が一瞬でわかります。

2. モノの定位置が決まる２階建の収納設計

スマホ、財布、鍵など頻繁に使うアイテムの「指定席」を設計。

無意識に手が伸びる配置で、探す動作自体をゼロに。

3. 20年の現場知見を凝縮

テレビ通販で数千件の顧客の声を聞き、リピート購入される

バッグの共通点を徹底分析。「使いやすさ」の本質を形にしました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■実績:購入者から「期待・手放せない」の声

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

makuakeでの先行販売では、購入者から絶賛の声が相次いでいます。

＜購入者の声＞

「今だかつて、こんなに使いやすいリュックサックはなかったです!バージョンアップしたものを使うの楽しみにしてます!」

「このバッグシリーズのファンです。これからも進化したバッグを楽しみにしております。」

「こんなバッグを待ってました！めっちゃ楽しみにしています」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■開発者について｜バッグ研究家・林 明大

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



バッグ研究家・林 明大（株式会社コーエイ 常務執行役）は、生活者の行動観察と顧客の声に基づく「見える化・定位置化」設計を専門とし、テレビ通販等でも機能の伝達に定評があるプロダクトデザイナーです.

ADHD領域の共同開発で「2階建て構造×透明ポケット」の可視化設計を確立し、中核技術は2025年に特許登録（特許第7717417号／第7717414号、発明の名称：リュックサック）されています.

今回の「KABAG BOX LARGE」では、その設計思想を一般向けに最適化し「開口部の俯瞰性」「定位置の設計」「反復利用で迷いを減らすUI」を体系化しました.

KABAG BOX LARGEは、その答えを形にした集大成です。

特許技術で培った『見える化』の設計思想を、より多くの方に

日常使いしていただけるモデルとして仕上げました」



▪️バッグ研究家・林 明大

・Instagram：https://www.instagram.com/akihirohayashi616/

・YouTube：https://www.youtube.com/@kabag2015

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■販売情報

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・makuake販売ページ: https://www.makuake.com/project/kabag_box_large/

・makuake KABAGページ：https://www.makuake.com/discover/projects/?keyword=kabag

・販売期間: 2025年10月28日～12月14日

・期間限定価格: 10,100～10,725円(通常予定価格14,300円)

・KABAG公式サイト：https://kabag.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■本件に関するお問い合わせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社コーエイ 広報担当: 林 明大（大阪事業所）

TEL: 06-4306-3703 / Email: support@koei1975.jp