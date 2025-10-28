ゴールドコーティングを贅沢に施したヘアブラシとコームを4点セットにした「ReFa GOLD SELECTION（リファゴールドセレクション）」2025年11月15日（土）ReFa GINZAで限定発売

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa（リファ）』より、「ReFa HEART COMB Aira GOLD」「ReFa MARQUISE GOLD WITH」「ReFa HEART GOLD」「ReFa PADDLE PREMIUM GOLD」の4点をセットにした「ReFa GOLD SELECTION」を2025年11月15日（土）にReFa GINZA限定で発売することをお知らせいたします。





手にするたび、感じるのは「美の重み」。まとうのは、光と余裕。


上質な煌めきを放つゴールドが、圧倒的な存在感を演出し触れるたび満たされる。




■セット内容


ReFa HEART COMB Aira GOLD（リファハートコーム アイラ ゴールド）


光を味方につけラグジュアリーにツヤめく。


洗練された印象メイクコーム。





ReFa MARQUISE GOLD WITH（リファマーキスゴールド ウィズ）


上質な煌めきをまとい、髪にラグジュアリーなツヤ。


至高のエアリーコーミング。





ReFa HEART GOLD（リファハートゴールド）
ReFa PADDLE PREMIUM GOLD（リファパドルプレミアムゴールド）


凛とした金の心地よさに根元から強さと美が目覚める。


輝く金のピンは、クリアな刺激と深い心地よさを実現。根元からふんわりと立ち上がり、美しい髪へ導きます。






■ 商品概要


(セット販売)


商品名：ReFa GOLD SELECTION（リファゴールドセレクション）


発売日：2025年11月15日（土）


価　格：76,230円 (税込)


内　容：ハートコーム アイラ ゴールド、マーキスゴールド ウィズ、ハートゴールド、パドルプレミアムゴールド


販　売：ReFa GINZAで限定発売。



(単品販売)


商品名：ReFa HEART GOLD（リファハートゴールド）


発売日：2025年11月15日（土）


価　格：12,100円 (税込)


販　売：ReFa GINZAで発売後、MTGオンラインショップで発売。



商品名：ReFa PADDLE PREMIUM GOLD（リファパドルプレミアムゴールド）


発売日：2025年11月15日（土）


価　格：18,480円 (税込)


販　売：ReFa GINZAで発売後、MTGオンラインショップで発売。




■ 「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。





「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/　


「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/　




■ReFaブランドについて


ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。



＜ReFaブランドサイト＞


https://www.refa.net/　



■株式会社MTGについて


MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。



＜MTGコーポレートサイト＞


https://www.mtg.gr.jp/　