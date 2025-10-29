新商品『頭文字D』365日 限定キーチェーンが、「Japan Mobility Show 2025」に限定登場！

「Japan Mobility Show 2025」に『頭文字D』デザインの365日アクリルキーチェーンが新商品として限定登場！

株式会社フェイス頭文字D 365日(全366種)アクリルキーホルダー

「Japan Mobility Show 2025」の”スーパーカー協会（TOKYO SUPER CAR DAY2025）”ブースにて「CAMSHOP.JP」コーナーにて365日キーチェーンを販売致します。

本商品は、誕生日や記念日など、1年366日すべての日付を網羅した全366種類のアクリルキーチェーン。各日付ごとに異なるイラストを配した、ファン必携のコレクションアイテムです。自分の誕生日を探して楽しむのはもちろん、大切な人へのプレゼントや、同じ日付を持つ仲間同士で揃えるなど、多彩な楽しみ方が広がります。

1/1から12/31までの366日、すべて異なる組み合わせをご用意。自分の誕生日と同じ日付のキーチェーンは、まさに“特別な1点”としてお楽しみいただけます。

素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用し、コンパクトながらもイラストの美しさを際立たせる仕上がりとなっています。さらに、キーリング部分には頑丈なワイヤータイプを採用し、日常使いでも安心。細部までこだわり抜いた仕様で、日常のワンポイントアイテムとしても長くご愛用いただけます。

本企画は、公式ライセンスを取得した正規商品で、ファンの皆さまにはいち早く手に取っていただける貴重な機会です。ぜひこの機会に、お求めください。



(C)しげの秀一／講談社

「Japan Mobility Show」のほか、オンラインショップからもご購入できます。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)

【イベント詳細】

Japan Mobility Show 2025

2025年10月30日（木）～11月9日（日）までの期間、東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー2025」が開催されます。

クルマ・バイクをはじめとする多彩なモビリティの魅力と、未来のライフスタイルを発信する国際的な展示会です。世界中の企業や来場者が集い、次世代モビリティの技術やデザイン、ものづくりの可能性を体感できる場として、「人とモビリティの未来をつなぐ」をテーマに、多彩な展示・体験プログラムが展開されます。

TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMS

Japan Mobility Show 内に「TOKYO SUPERCAR DAY」ブースを設置。

世界各国の先進的なスーパーカーや希少な高級車等を多数展示します。あわせて新型モビリティなど未来に繋がる革新的なコンテンツを発信します。

またキッズスーパーカー教室やトークショー、スーパーカー関連グッズ販売など、子供も大人も楽しめるコンテンツを予定しています。

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

▼X

https://twitter.com/camshop_byfaith

▼インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

▼公式LINE

https://lin.ee/35ZhpoPh

