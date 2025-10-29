DMN会員プログラム『Brand Transformation』を開催いたします
今回は、デンマーク発のデザイン会社 Kontrapunkt Japan代表であり、ブランド変革の第一人者 濱口屋 有恵氏を講師に迎え、ブランドの本質を捉え、変化を生み出すための実践プログラム
Brand Transformation を開催いたします。
Kontrapunktは、コペンハーゲンと東京を拠点に、35年以上にわたり世界各国の企業や公共機関のブランド構築を支援してきたデザイン会社です。
デザインだけでなく、経営や文化、社会的価値を含めた「ブランドのあり方」そのものを再定義する活動で知られています。
本セッションでは、変化が求められる時代において、企業がどのようにブランドを構築し、社会との関係性をデザインしていくべきかを、具体的なプロセスと事例を通じて学びます。
参加者の皆さまには、ブランドを“装う”のではなく、自社の価値観と目的に根ざした「本質的なブランド変革」を体験いただきます。
開催概要
日時：
Day1：11/21(金) 14:00-17:00
Day2：11/28(金) 14:00-17:00
場所：会場開催（渋谷区神宮前）
タイトル：Brand Transformation
テーマ：ブランド変革
講師：濱口屋 有恵氏（株式会社Kontrapunkt Japan代表）アジェンダ
価格：80,000円（税別）
申し込む :
https://share-na2.hsforms.com/1BONQwuX_SvK10n8Bbhr3JQ1jbel
Day1
1. はじめに / コントラプンクトについて
2. 変化のためのデザイン
3. プロセス
4. ワークショップ
Day2
1. 第1週の振り返り
2. コーポレート・アイデンティティ
3. コミュニケーション
4. 企業ブランドの構築
デザインを超え、経営・組織・社会を動かすブランドへ。本質的なブランド変革のプロセスを体感できる貴重な機会です。
ぜひこの機会にご参加ください。
ご参加または体験のお申し込みにつきましては、
以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ :
https://ddmn.jp/contact/
デザイン経営・イノベーション・DXのコア人材を育成
DMN（デザインマネジメント・ネットワーク）は、ビジネスデザインの手法で組織とビジネスにイノベーションを起こす人材育成を目的としたプログラムです。
デザイン経営、CXデザイン、DX、フューチャーデザインなどさまざまなテーマに対し最先端で活躍する、高い専門性、メソッド、ヴィジョンを持った講師を招き、これから組織をリードするビジネスパーソンにその知識とイノベーションを生み出すノウハウを提供しています。
詳細を見る :
https://ddmn.jp/