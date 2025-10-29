DMNデザイントレーニング「Sustainable Design（サステナブルデザイン）」 を開催いたします。

株式会社mct

今回は、製品開発やデジタル変革、新事業開発にサスティナビリティ要素を取り入れるためのアプローチを体験できる実践プログラム「Sustainable Design（サステナブルデザイン）」 を開催いたします。

講師は、株式会社mctの「サステナブル経営ユニット」です。

環境や社会課題に配慮することは、もはや企業の社会的責任を超え、事業の存続と価値創造に欠かせない要素となっています。

mctでは、持続可能な社会と経営を実現するため、人・組織・社会の行動変容を促すデザインアプローチを通じて、サステナビリティと事業価値を両立させる支援を行っています。



本セッションでは、mctが開発したツール「プロダクトジャーニーマップ」 を用いて、

製品の原材料調達から使用・廃棄に至るまでのプロセスを“旅”として可視化。



普段見落としがちなサプライチェーンや利用者の行動を再発見し、より持続可能な製品・サービス・ブランド体験へと再構築するプロセスを体験していただきます。

開催概要

タイトル：DMNデザイントレーニング『Sustainable Design』

テーマ：サステナブルデザイン

講師：下野 史弘氏（株式会社mct 執行役員/エクスペリエンスデザイナー）

日時：10/31(金) 13:00-16:00

場所：オンライン開催

参加費：19,800円（税別）

申し込む :https://share-na2.hsforms.com/1msvUMIlcR02uklFFM5LbXA1jbel

アジェンダ

STEP0：準備

サーキュラーエコノミーとは何かトピックに関するインサイト共有

STEP1：既存ジャーニーの可視化

サプライチェーンを整理し、現状を見える化

STEP2：アイデア出し

ブレインストーミングで新たなサーキュラー施策を検討

STEP3：リフレクション

各チームでの発表と振り返りサステナブルな発想は、製品開発やブランド戦略に新しい視点をもたらします。



自社の「ものづくり」「サービスづくり」を見つめ直し、持続可能な未来へ向けた第一歩を共に描いてみませんか。

ご参加または体験のお申し込みにつきましては、

以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://ddmn.jp/contact/

デザイン経営・イノベーション・DXのコア人材を育成

DMN（デザインマネジメント・ネットワーク）は、ビジネスデザインの手法で組織とビジネスにイノベーションを起こす人材育成を目的としたプログラムです。

デザイン経営、CXデザイン、DX、フューチャーデザインなどさまざまなテーマに対し最先端で活躍する、高い専門性、メソッド、ヴィジョンを持った講師を招き、これから組織をリードするビジネスパーソンにその知識とイノベーションを生み出すノウハウを提供しています。

詳細を見る :https://ddmn.jp/