DMNデザイントレーニング「Sustainable Design（サステナブルデザイン）」 を開催いたします。
今回は、製品開発やデジタル変革、新事業開発にサスティナビリティ要素を取り入れるためのアプローチを体験できる実践プログラム「Sustainable Design（サステナブルデザイン）」 を開催いたします。
講師は、株式会社mctの「サステナブル経営ユニット」です。
環境や社会課題に配慮することは、もはや企業の社会的責任を超え、事業の存続と価値創造に欠かせない要素となっています。
mctでは、持続可能な社会と経営を実現するため、人・組織・社会の行動変容を促すデザインアプローチを通じて、サステナビリティと事業価値を両立させる支援を行っています。
本セッションでは、mctが開発したツール「プロダクトジャーニーマップ」 を用いて、
製品の原材料調達から使用・廃棄に至るまでのプロセスを“旅”として可視化。
普段見落としがちなサプライチェーンや利用者の行動を再発見し、より持続可能な製品・サービス・ブランド体験へと再構築するプロセスを体験していただきます。
開催概要
タイトル：DMNデザイントレーニング『Sustainable Design』
テーマ：サステナブルデザイン
講師：下野 史弘氏（株式会社mct 執行役員/エクスペリエンスデザイナー）
日時：10/31(金) 13:00-16:00
場所：オンライン開催
参加費：19,800円（税別）
申し込む :
https://share-na2.hsforms.com/1msvUMIlcR02uklFFM5LbXA1jbel
アジェンダ
STEP0：準備
サーキュラーエコノミーとは何かトピックに関するインサイト共有
STEP1：既存ジャーニーの可視化
サプライチェーンを整理し、現状を見える化
STEP2：アイデア出し
ブレインストーミングで新たなサーキュラー施策を検討
STEP3：リフレクション
各チームでの発表と振り返りサステナブルな発想は、製品開発やブランド戦略に新しい視点をもたらします。
自社の「ものづくり」「サービスづくり」を見つめ直し、持続可能な未来へ向けた第一歩を共に描いてみませんか。
ご参加または体験のお申し込みにつきましては、
以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ :
https://ddmn.jp/contact/
デザイン経営・イノベーション・DXのコア人材を育成
DMN（デザインマネジメント・ネットワーク）は、ビジネスデザインの手法で組織とビジネスにイノベーションを起こす人材育成を目的としたプログラムです。
デザイン経営、CXデザイン、DX、フューチャーデザインなどさまざまなテーマに対し最先端で活躍する、高い専門性、メソッド、ヴィジョンを持った講師を招き、これから組織をリードするビジネスパーソンにその知識とイノベーションを生み出すノウハウを提供しています。
詳細を見る :
https://ddmn.jp/