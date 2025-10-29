【ANINSANE】耐摩耗性・耐水性・軽量性を高次元で両立したBシリーズ新作が11月29日発売開始。

株式会社キヨモト

老舗バッグメーカーから生まれたオリジナルブランド「ANINSANE（アンインセイン）」は、2025年11月29日（金）、Bシリーズの新作販売を開始いたします。本シリーズは「Bring comfort」「Bring clarity」「Bring function」「快適さをもたらす」「迷わない体験を届ける」という思想をベースに、働く人の余白を生み出すためのプロダクトラインとして開発されました。単なる収納力ではなく、迷わせない設計によって思考や行動まで整える、次世代のビジネスバッグです。

■ Bシリーズとは

Bシリーズは、迷いを減らし、生産性を高めるためのプロダクトです。

Robic(R) Air ナイロンと防水メンブレンによる耐水圧10,000mmの高機能ファブリックを採用し、耐摩耗性・耐引裂性・軽量性を高次元で両立。プロフェッショナルの現場に求められる合理性と快適性を併せ持つ、ANINSANEを象徴するハイパフォーマンスシリーズです。

■ 代表モデル「B05 BACKPACK ELITE」

持つ人の思考まで整える。

働く人の移動と仕事の質を変えるバックパック。

・16インチ＋14インチ デュアルPC対応

PCルームの底面は宙に浮かせたハンモック仕様。床に置いた際の衝撃から大切なPCを守ります。16インチ+14インチPC、2台を入れてもまだゆとりのある大容量。A4サイズの書類を一緒にいれることもおすすめです。防水性の高いYKK止水ファスナーを採用しています。

・ケーブル／バッテリー／Wi-Fiルーターを一括整理できるガジェットルーム

ガジェットルームにはwifiルーター、モバイルバッテリー、携帯、各種ケーブル、ペンなどをスッキリと収納する事が可能。ポケット内側には起毛素材を配置し、ガジェット類を保護します。ルームにはA4サイズの書類もスッキリと収納可能です。

さらにルーム内前面に大型のジッパーポケットも配置。かさばる充電ケーブルやマウスも収納可能です。ガジェットルームを身体側に配置し、重心を内側へ向ける事で、重い荷物でも後ろに引っ張られにくく、体への負担を軽減します。

・出張にも使える大容量メインルーム

メインルームは本体開口が大きく開く事により荷物の出し入れがしやすいです。出張時には着替えやお土産、デイリーには書類や資料をたっぷりと収納できます。

・前背負いでもアクセスしやすいトップ＆フロントポケット

満員電車での前背負いでも取り出しやすいトップポケット。内部には起毛素材、ファスナーはYKK止水を採用しガジェット類を保護します。バッグ前面にもポケットを配置。前背負いした際、縦に開くファスナー開口は抜群の使いやすさをお届けします。

・自然な動きをとらえたサイドポケット

バッグ両サイドには大型のボトルポケットを配置。600mmペットボトルは勿論、大型のボトル収納出来ます。正面から右手にはサイドジッパーポケットを配置。毎日使うパスケースなどの収納に最適です。こちらのポケットはボトルを入れた状態でも荷物同士が干渉せずスムーズに出し入れが出来るよう工夫された設計になっています。

・E.V.Aフォーム×肩形状追従設計のオリジナルショルダーパッド

表と裏で固さが異なるEVAフォームをレイヤリングしたオリジナルのショルダーストラップ。ハードな表面はパッドに適度なハリを持たせ肩への荷重負荷をサポート。ソフトな裏面は身体への負担を軽減します。肩のラインに沿った山なりの取り付けは背負った際のフィット性を向上させます。

・耐水圧10,000mm 。雨と時間に負けない。

メイン生地には耐摩耗性、耐引き裂性、軽量性に優れているロビックエアーナイロンに耐水性に優れる特殊なメンブレンをラミネート。ファブリックながら驚異の耐水圧10,000mm オーバーを実現しました。

■ ラインナップ

・B05 BACKPACK ELITE 本体価格 \29,700(税込)

仕事も移動も、ストレスフリーに。ANINSANEの最適解を体現するフラッグシップ。

B06 SHOULDER BAG 本体価格 \19,800(税込)

「品よく機能する」ことに徹した、ビジネスショルダーの新しい基準。

B07 BODY BAG 本体価格 \11,000(税込)

手ぶらの日も抜かりなく。大人のためのミニマル＆高耐久設計。

■ 発売日・販売チャネル

販売開始日：2025年11月29日（金）

取り扱いチャネル：

・楽天市場公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/aninsane-official/

・ANINSANE公式サイト：https://aninsane.com/

■ ブランドについて

ANINSANEは、60年以上にわたりグローバルスポーツブランドやアウトドアブランドのOEM・ODM事業を手がけてきた株式会社キヨモトが、自社の企画力・製造力を最大限に活かして立ち上げたブランドです。「迷わせない」「悩ませない」設計思想を通じ、プロフェッショナルの感性に寄り添うプロダクトを発信しています。

■ 会社概要

株式会社キヨモト

所在地：東京都文京区湯島3-14-2

事業内容：バッグの企画・製造・販売（OEM・ODM・自社ブランド）

公式サイト：https://aninsane.com/

楽天公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/aninsane-official/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社キヨモト ANINSANE事業部

E-Mail：info@aninsane.com

Tel：03-5843-9001