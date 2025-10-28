株式会社LogProstyle、PROSTYLE旅館東京浅草II（仮称）開発用地の取得に関するお知らせ

株式会社LogProstyle

株式会社LogProstyle (https://www.logprostyle.co.jp/ja/)（NYSE American: LGPS）（本社：東京都港区、代表取締役 兼 執行役員社長：野澤泰之、以下「LogProstyle」または「当社」）は下記のとおり、浅草エリアにおいて新たな宿泊施設「PROSTYLE旅館東京浅草II（仮称）」の開発用地を取得いたしましたので、お知らせいたします。新旅館は2028年10月の開業を予定しております。

2019年に開業した「PROSTYLE旅館東京浅草」は、浅草寺をはじめとする観光名所への好アクセスと、「和」のくつろぎを活かした空間設計が多くのお客様にご好評いただいております。

このたび取得した新たな開発用地は、「PROSTYLE旅館東京浅草」から徒歩約4分の立地にあり、浅草観光の中心エリアにおける当社のブランドプレゼンスをさらに高めるものです。

「PROSTYLE 旅館東京浅草II（仮称）」では、「PROSTYLE旅館東京浅草」と連携した運営により、街全体を一つの“宿”と見立てた地域共創型の滞在体験を提供いたします。2028年の開業を目指し、地域文化の継承と観光価値の向上に寄与してまいります。

下記の表は、既存の「PROSTYLE旅館東京浅草」と比較した「PROSTYLE旅館東京浅草II（仮称）」開発の特徴を示しています。なお、「PROSTYLE旅館東京浅草II（仮称）」の平均客室単価（ADR）は45,975円と、既存の「PROSTYLE旅館東京浅草」の38,414円と比べて高い水準を見込んでおります。これは、既存施設では43室のうち21室に露天風呂を備えているのに対し、新施設では全室に客室露天風呂を設置する予定であり、より高い平均客室単価を実現できると考えております。

PROSTYLE旅館東京浅草II（仮称）開発計画および事業見通し

※「PROSTYLE旅館東京浅草II（仮称）」に関するこれらの見通しは、過去の実績および経営陣の想定に基づいております。実際の結果は大きく異なる可能性があり、ここに記載された目標が達成されることを保証するものではありません。

株式会社LogProstyle(https://www.logprostyle.co.jp/ja/)について

当社は、主に不動産事業（リノベーション再販事業、新規ディベロップメント事業）と旅館運営事業を展開しています。「まちなか旅館」を東京・横浜・沖縄で合計４店舗運営しています。不動産事業を中心に売上を拡大し、2025年3月期の連結売上高は約207億円、EBITDAは約15億円を計上。2025年3月に日本未上場で、NYSE（ニューヨーク証券取引所）に直接上場を果たしました。

将来の見通しに関する記述の免責事項：

本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法に基づく「将来見通しに関する記述（フォワード・ルッキング・ステートメント）」が含まれています。これらの記述は、当社が事業を展開する業界および市場に関する現在の期待、見積もり、予測、見通し、ならびに経営陣の現時点での信念および仮定に基づいています。

本リリースにおける将来見通しに関する記述には、これらに限定されるものではありませんが、浅草で計画中のホテル開発に関する時期・費用・完了見込み、運営上のシナジー効果、平均客室単価（ADR）および稼働率などの業績指標の見通し、さらに当社の今後の事業戦略、成長見通し、市場動向に関する内容が含まれます。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、既知または未知のリスクや不確実性、その他の要因により、実際の結果や業績、達成事項が記述内容と大きく異なる可能性があります。

このような要因には、経済環境の変化、観光動向、建設コストの変動、サプライチェーンの制約、法規制上の承認、競合環境、資金調達状況などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスクについては、当社が米国証券取引委員会（SEC）に随時提出する報告書（2025年7月7日付で提出したForm 20-F年次報告書に記載されたリスクを含む）に詳細が記載されています。

将来予想に関する記述は、作成日現在のものであり、当社は、法律により義務付けられている場合を除き、当社は本プレスリリース発表日以降に発生した事象や状況を反映するために、これらの記述を更新または修正する義務を負いません。本プレスリリース内の当社ウェブサイトに関する言及は便宜上のものであり、当該サイト上の情報は、本プレスリリースに組み込まれるものではありません。

