【阪急うめだ本店】「クリスマスマーケット2025」白いミラーボールツリー＆白いメリーゴーランドが初登場！

株式会社阪急阪神百貨店

クリスマスマーケット2025(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/c_market/)

※特設ページ第一弾は公開中、第二弾は11月5日(水)公開予定

期間：2025年11月19日(水)～12月25日(木)

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 催場・祝祭広場

催場：12月21日(日)まで

※12月21日は午後5時まで

祝祭広場：12月25日(木)まで

※12月21日(日)は午後8時まで営業

※12月25日(木)は午後5時まで

今年もいよいよクリスマスシーズンが到来。阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 催場・祝祭広場では、約1カ月間に渡り「クリスマスマーケット2025」を開催します。今年は初企画「白」にフォーカスし、雪のベールに彩られた神秘的に輝く真っ白な世界 「Warmest White Christmas」を展開。まるで雪が積もったような白いミラーボールツリー、白いメリーゴーランド、阪急うめだ本店限定の白いドーナツや白いホットドッグまで、白いフードやオーナメントが多数登場します。また、会場ではビールだけでなく、お子さまもご一緒にお楽しみいただけるソフトドリンクや、ラクレット・チキンなどのクリスマス気分を上げるグルメも充実。今までとはちょっと違った、阪急の温かく真っ白なクリスマスマーケットをお届けします。

白いミラーボールツリー＆白いメリーゴーランドが登場！

ミラーボールツリー

ヨーロッパのクリスマスマーケットでは、街角のツリーやメリーゴーランドを家族や友人たちと楽しむ文化があります。

祝祭広場では「White Christmas」にちなんで、クリスマスのお菓子やオーナメント等を集めたマーケットの中央に、音楽と光の白いミラーボールツリー、白いメリーゴーランドが登場。高さ約16ｍの吹抜け大空間のある阪急ならではの幻想的な世界が広がります。全長約8ｍのミラーボールツリーは、音楽と光のスペシャルショーを開催。メリーゴーランドにも乗車でき、夢のようなひとときを体験できます。

◆ミラーボールとイルミネーションのショータイム

◎11月20日(木)～12月25日(木)

◎9階 祝祭広場

約4分の音楽と光のスペシャルショーを連日毎時00分に開催。

※開店時(午前10時)・閉店時(午後8時)を除く

※11月19日(水)は終日開催なし

※12月25日(木)は午後4時が最終公演

◆メリーゴーランド乗車券販売期間

◎11月12日(水)午前10時～12月25日(木)午後3時※要予約(日時指定・当日でも予約状況によりご予約可)

◎9階 祝祭広場

◎参加費：おひとり様1回350円(大人・こども・障がいのある方・未就学児共通料金)

※チケットは「アソビュー！」のサイトでのみ販売いたします。前売券および当日券は阪急うめだ本店では販売しておりません。

※阪急阪神お得意様カードPREMIUM・ペルソナSTACIAカードなどのご優待はございません。

※株主優待券はご利用できません。

※詳細はHPをご確認ください。

阪急うめだ本店限定も！今年のテーマ「ホワイトクリスマス」な、スイーツやフード、白い雑貨まで ◎催場

「スタンダードドーナツ 」上)ドーナツ(スタンダード・黒糖きな粉・ダブルショコラ・カスタード・ガナッシュショコラクリーム)(1個)270円から(5個セット)1,620円、下)白いドーナツ(1個)453円、右)クリスマスリースドーナツ(1個)453円【下、右は阪急うめだ本店限定、各日限定50】◎11月19日(水)～30日(日)「レーヴ ドゥ ビジュー」ホワイトスノークリスマスソフト(1個)990円【阪急うめだ本店限定】◎11月19日(水)～12月21日(日)※12月1日(月)は会場入替えのため休業「Kmaison」ホットドッグ 780円【阪急限定】◎11月19日(水)～12月21日(日)「パペル」くるみ割り人形抱き枕 6,930円◎11月19日(水)～12月21日(日)

会場でビールやドリンクを片手にクリスマス気分を上げる熱々グルメが充実 阪急限定スイーツも ◎催場

「Kmaison」右下)カリーブルスト 751円、左上)ホットドッグ 780円、左下)ソーセージ盛合せ 1,701円、右上)ぐるぐるソーセージ 1,650円◎11月19日(水)～12月21日(日)「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」ホーリーナイトジェラート(1個)各1,001円から [各日限定30]◎11月19日(水)～12月21日(日)「パイオニアサルーン 」左から)ハワイアン・サーフ&ターフバーガー(チキン・ビーフ・マグロステーキ、1個)各701円、ポテト(プレーン、1人前)601円(アボカドチーズ、1人前)801円、下)モチコチキン(100g)601円、中)クリスマスチューリップチキン(100g)601円◎11月19日(水)～30日(日)〈初登場〉「ドン エンリコ 」左)ナチョス(1人前)605円、右)タコス(1個)495円、トッピング(ハラペーニョ)110円◎12月2日(火)～21日(日)「バンカレッラ ジョイア 」上から)イタリアン串焼き GYO(魚)ディーノ、TORIディーノ、BUTAディーノ(1本)各1320円◎12月2日(火)～21日(日)〈初登場〉「ル・ゴールデン・クロワッサン」ぺったんこクロワッサン(1個)各441円【阪急うめだ本店限定】◎12月2日(火)～21日(日)〈初登場〉「幸せのパンケーキ」贅沢フィナンシェ(10個入り)3,561円 会場では焼き立てのフィナンシェ(プレーン〈1個〉331円から)も販売！◎12月2日(火)～21日(日)「十勝野フロマージュ」十勝とろとろラクレットチーズがけ(1個)990円◎12月2日(火)～21日(日)

初企画！食べ比べが楽しめる 多彩なお店のスコーンが入れ替わりで登場 ◎催場

「ロージーズ ベーカリー」左上)ミニクリスマスケーキ(1台、直径10×高さ5cm)2,160円、右上)ジンジャーブレッドマン(1個)497円、左下)ミンスパイ(1個)497円、右下)クリスマススコーン(1個)464円◎11月19日(水)～22日(土)「トムズスコーンジャパネスク 」左から)もちきびとハトムギのプレーン(1個)476円、干し柿ラム酒のホワイトショコラ(1個)756円、焼き無花果の田楽(1個)756円◎11月23日(日)～27日(木)「ザ・ビスケット・バレル」左) クリスマススコーン(1個)454円、右)トラディショナルスコーン(1個)411円◎11月28日(金)～30日(日)

クリスマスギフトにも！お家で楽しむスイーツ特集 ◎祝祭広場

「青山デカーボ」

クリスマスエンブレム缶(ラズベリーのフィナンシェ2個、鍵チャーム1個)2,640円

◎11月19日(水)～12月2日(火)

のぞくとガラス絵 が見える“不思議な鍵チャーム”付きのクリスマスエンブレム缶。ハート型をしたグルテンフリーのラズベリーフィナンシェ入り。

※おひとり様につき5点まで

※税込3,500円以上のお買い上げでノベルティプレゼント(先着2,000名様)

「ベリーデコ」

左)スノーマンパック(3個入り)1,404円

右)クリスタルスノーフレーク(1個)各864円

◎11月19日(水)～12月25日(木)

絵本の世界から飛 び出てきたかのようなかわいい

クッキーが豊富にラインアップ。自分で制作できるアイシングクッキー作り体験も開催。

※詳細は特設ページよりご確認ください。

「ザ・ワールドクリスマススイーツbyパヴェアルチザン」ワールドクリスマススイーツ量り売り(50g)648円

◎11月19日(水)～12月25日(木)

世界のお菓子を毎日窯出しして量り売り。「丸福バーム」「Seiichiro,NISHIZONO」など著名パティスリーのお菓子も並びます。

自宅でもクリスマス気分を。「ケーテウォルファルト」から阪急先行販売のエコバックも登場

ドイツ・ローテンブルクに本店を構え、一年中クリスマス用品を取り扱う人気の「ケーテ・ウォルファルト」から、阪急先行販売のエコバックが登場。ギフトにおすすめのアイテムや、ダサかわいいと話題の「アグリークリスマス」のセーターなど、クリスマスを盛り上げるアイテムが揃います。

「ケーテ・ウォルファルト」

左)ケーテ・オリジナル スモーキー 王様(2025年版)9,100円、右)スノードーム“ジンジャーブレッドカー” 2,000円◎11月19日(水)～12月21日(日)◎催場

※諸事情により、掲載している商品の販売が延期・中止になる場合がございます。

「ケーテ・ウォルファルト」

エコバッグ(約幅36×高さ40×奥行10cm)2,970円【阪急うめだ本店先行販売】

ケーテグリーンに 、ゴールドの輝くナッツクラッカー(くるみ割り人形)が映えるオリジナルエコバッグが初登場。ギフトにもおすすめ。

「アグリー クリスマス」左)LED点滅搭載セーター(3～13歳用) 11,000円、(M・L・XL)11,800円、右)的当て〈ボール付き〉セーター(3～13歳用)8,800円、(M・L・XL)9,680円◎11月19日(水)～12月21日(日) ◎催場「パペル」ソックス 左・下)(レディース)各2,200円、中)(メンズ)2,420円から◎11/19(水)～12/21(日)◎催場「ウエステ クリスマス レジェンド」左)ボールホワイト 2,200円 右).ボール写真入り 4,180円 ※プリント代(1枚)550 円 お気に入りの写真を入れて、世界にひとつだけのオリジナルオーナメントを作れます。◎11月19日(水)～12月21日(日)◎催場「ノルディカニッセオフィシャルショップ」左)ツリー帽子の男の子 ジンジャークッキー 6,820円、右)ツリー帽子のサンタ ジンジャークッキー 7,920円◎11月19日(水)～12月25日(木) ◎祝祭広場

初企画！ARを使って、サンタさんと写真を撮れたり、本物のサンタさんに会えるイベントも

※写真はイメージです。

＼初企画！／

祝祭広場でARを使って、サンタさんと写真を撮ろう！

◎11月19日(水)～12月25日(木)

◎祝祭広場

会場に設置した二次元コードにスマートフォンをかざすとサンタさんが出現。そのまま一緒に撮影ができます。撮影した写真はSNSに投稿したり、友人にクリスマスメッセージとして送って楽しむことも。

※機種や通信環境によりご利用いただけない場合がございます。

※サービスのご利用にかかる費用はお客様のご負担となります。

フィンランドから祝祭広場にサンタさんがやってくる！

◎12月13日(土)・14日(日) 各日午前11時～、午後1時30分～、午後4時～、午後6時～

◎祝祭広場 階段下ステージ

◎定員：各回35組様

◎参加費：1組様 2,200円(要予約)

フィンランドの北極圏の入口にあるサンタクロースの故郷、ロヴァニエミから、サンタクロースがやってきます。

※詳細はHPをご確認ください。

※写真はイメージです。