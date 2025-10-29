糖尿病患者238名に聞いた「病院選びの決め手」調査結果を発表

メディアルケア内科

メディカルケア内科（所在地：名古屋市名東区、院長：竹藤 聖子）は、当院に通院する糖尿病患者238名を対象に、「病院選びで重視するポイント」に関する意識調査を実施しました。

糖尿病は長期的な治療と生活習慣の改善が欠かせない病気であり、患者にとって「どの病院を選ぶか」は大きな決断となります。

今回の調査結果は「専門医の存在」「アクセスの良さ」「スタッフ対応」といった、“続けられる医療”を支える要素が浮かび上がり、患者のリアルな声が数字として示されています。

本リリースでは、その詳細をランキング形式で紹介し、背景にある患者ニーズを分析します。

■調査概要

糖尿病患者が病院を選ぶ際に重視する点をランキング形式で紹介

- 調査概要：病院選びで重視するポイントについての調査- 調査期間：2024/4/14～2025/6/24- 調査方法：メディカルケア内科に通院する糖尿病患者を対象としたアンケート調査- 有効回答：メディカルケア内科に通院する糖尿病患者238名

Q1.病院を選ぶ際に重視する点は何ですか？（複数選択可）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170490/table/2_1_15960beb1175e768f35aa0fc5e5d0405.jpg?v=202510290958 ]

メディカルケア内科に通院する糖尿病治療目的の患者238名を対象に「病院を選ぶ際に重視する点」に関するアンケートを実施しました。その結果、8割以上（83.7％）が「糖尿病専門医がいること」を重視していると回答。さらに、通いやすさを示す「アクセスの良さ」（58.4％）、安心感をもたらす「スタッフの対応」（55.9％）が上位に並びました。本調査から、糖尿病患者にとって“治療の専門性”と“日常生活に溶け込む通院環境”の双方が求められていることが浮き彫りとなりました。

１位：83.7％が「糖尿病専門医」を重視、専門性が信頼の基盤に

糖尿病治療は生活習慣の改善と長期的な管理が不可欠であり、患者が最も信頼を寄せる要素は「専門医の存在」であることが明らかになりました。83.7％という圧倒的な数字は、「糖尿病専門医に診てもらいたい」という強いニーズを反映しています。専門医による診療は、薬の選択肢や合併症予防の観点でもメリットが大きく、患者に安心感と納得感を与える背景が推測されます。

２位：58.4％が「アクセスの良さ」を重視、通いやすさが継続治療の決め手に

次に注目すべきは「アクセスの良さ」（58.4％）。糖尿病は継続的に通院が必要となる疾患であるため、通院の負担が少ないことは治療の継続率に直結します。日常生活の中で無理なく通える立地は、患者にとって“続けられる医療”を選ぶ大きな判断基準になっていると考えられます。

３位：55.9％が「スタッフ対応」を評価、安心感を支えるヒューマンサポート

「スタッフの対応・サポート」（55.9％）が半数以上に選ばれた点も注目です。糖尿病治療では医師とのやり取りだけでなく、看護師や受付スタッフなど日々の接点が患者の安心感に直結します。清潔さ（36.3％）や継続的なフォロー（36.3％）と合わせると、患者は“人と環境”の両面で信頼できるかどうかを敏感に見極めていることが示されています。

４位：36.3％が「清潔さ・継続ケア」を重視、医療環境の快適さも選択基準に

「クリニックの清潔さと快適さ」（36.3％）と「継続的なケアとフォローアップ」（36.3％）が同率で並びました。糖尿病は長期にわたり通院が必要となるため、治療の質だけでなく“通い続けられる環境”が重要です。快適で安心できる環境、さらに定期的なケアやフォローの存在が、患者のモチベーション維持や治療継続率の向上につながっていると推測されます。

５位：17.1％が「医療設備」を評価、最新技術や費用面は専門性と環境に次ぐ関心事

第5位には「医療設備の充実度」（17.1％）が挙がりました。糖尿病治療は血糖値測定や合併症チェックなど継続的な検査が欠かせず、設備の信頼性が患者に安心を与えることが推測されます。

一方で、「最先端の治療技術」（15.9％）や「治療費用・保険適用の有無」（13.9％）を重視する割合は2割に満たない結果となりました。これは、糖尿病治療においては“目新しさ”や“コスト”よりも、専門医による診療の確かさと、通院しやすく安心できる環境が優先されていることを示しています。

総じて、患者は「高度な医療設備や技術」も評価しつつ、それ以上に“医師・スタッフ・環境”の信頼性を重視している傾向が明らかになりました。つまり、糖尿病治療では「人 × 環境 × 医療設備」の三位一体のバランスが求められているといえるでしょう。

【当院糖尿病患者調査】「メディカルケア内科」を選んだ理由ランキング

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170490/table/2_2_5d501ac8878201417665a13bfd568bbf.jpg?v=202510290958 ]



名古屋市名東区の「メディカルケア内科」（院長：竹藤聖子、糖尿病学会専門医）は、糖尿病治療目的で通院中の患者238名を対象に、当院を選んだ理由に関する調査を実施しました。その結果、「医師の専門知識と経験（糖尿病専門医がいる）」が77.6％と圧倒的な1位となり、続いて「アクセスの良さ」「スタッフ対応」「清潔さ」が上位に挙がりました。本リリースでは、ランキング形式で結果を発表するとともに、その背景を分析します。

１位：77.6％が「医師の専門知識と経験」を最重視

患者が糖尿病治療において最も求めているのは、やはり専門医の存在でした。糖尿病は合併症リスクも高く、長期的な視点での治療が必要な病気です。そのため、糖尿病学会専門医・指導医である院長を中心に、確かな専門性を持つ医師の診療体制が信頼につながっています。

メディカルケア内科では、症状の段階に応じたオーダーメイドの治療方針を提示し、患者一人ひとりに合った療養指導を実施しています。この「安心感」が、最も多くの患者に支持された理由だと考えられます。

２位：55.1％が「アクセスの良さ」で通いやすさを重視

次に多かった理由は「アクセスの良さ」（55.1％）。糖尿病治療は定期的な通院が前提となるため、立地の利便性は治療継続の大きな要素です。

地下鉄東山線「一社駅」徒歩1分、さらに駐車場も完備しているメディカルケア内科は、仕事帰りや買い物ついでにも立ち寄れる環境が整っており、「通いやすいから続けられる」という患者の声につながっています。

３位：37.6％が「スタッフの対応とサポート」を評価

3位には「スタッフの対応とサポート」（37.6％）がランクイン。糖尿病治療では、医師だけでなく管理栄養士・看護師とのチーム医療が欠かせません。

メディカルケア内科では、患者の小さな不安にも寄り添い、生活習慣改善の支援を続けています。この「安心して相談できる雰囲気」が、患者から高い評価を得たと考えられます。

４位：36.7％が「清潔さと快適さ」で信頼感

続く4位は「クリニックの清潔さと快適さ」（36.7％）。長期的に通院する場所だからこそ、快適で清潔な空間であることが信頼感につながります。待合室や診察室の衛生管理を徹底し、患者がリラックスできる環境を提供している点も評価のポイントとなっています。

５位：19.6％が「継続的なケアとフォローアップ」を重視

5位に入ったのは「継続的なケアとフォローアップ」（19.6％）。糖尿病は日々の生活習慣と密接に関わるため、定期的なチェックと長期的な支援が欠かせません。メディカルケア内科では、教育プログラムや栄養指導と組み合わせながら、患者が自分で健康を管理できるよう伴走しています。

調査からは、患者が「長く安心して通える場所」を求めていることが伺えます。

まとめ

今回の調査から、糖尿病患者が病院を選ぶ際に最も重視しているのは「糖尿病専門医による診療」であることが明らかになりました。83.7％が専門医の存在を第一に挙げ、続いて「アクセスの良さ」「スタッフの対応」「清潔さ・快適さ」といった、安心して長く通える環境が重視されています。

一方で、メディカルケア内科を選んだ理由としても同様に「医師の専門知識と経験」が77.6％でトップとなり、専門性に基づく信頼感が患者から支持されていることが確認されました。加えて、駅近の立地や駐車場完備などの利便性、チーム医療による安心感が評価されています。

これらの結果から、糖尿病患者にとって病院選びの基準は「人（専門医・スタッフ）」「環境（清潔さ・通いやすさ）」「医療設備」の三位一体で成り立っていることが浮き彫りとなりました。

メディカルケア内科は、これらの条件をバランスよく提供しながら、患者が長期的に安心して治療を続けられる「かかりつけ医」として地域に根差した医療を実践しています。

メディカルケア内科について

メディカルケア内科は、日本糖尿病学会専門医をはじめとする経験豊富な医療チームによる、糖尿病と生活習慣病に特化したクリニックです。

患者さまが自身の病状や治療方針を正しく理解し、日常生活の中で主体的に健康管理ができるよう、わかりやすく丁寧な説明とオーダーメイドの治療・療養指導を行っています。

管理栄養士や看護師と連携したチーム医療により、食事・運動・生活習慣の改善を長期的にサポート。健康寿命の延伸と生活の質向上を目指します。糖尿病の予防から合併症対策まで、地域の皆さまに信頼される“かかりつけ医”として伴走します。

【クリニック概要】

クリニック名： メディカルケア内科

院長： 竹藤 聖子（医学博士、日本糖尿病学会 専門医・指導医）

所在地：〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社2丁目8 オオタ一社ビル1F

交通アクセス：地下鉄東山線「一社駅」2番出口から東へ徒歩1分

※敷地内にクリニック利用者用の駐車場有り

WEBサイト：https://mc-naika.com/