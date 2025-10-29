帝国ホテル「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」日本各地の逸品で彩る “おうちクリスマス” セレクション

帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

日本各地の逸品で彩る “おうちクリスマス” セレクション

～今しか買えない！人気パティスリーのシュトーレンやクッキー缶、

国内外で受賞歴を持つ国産チーズなど、全10商品が11月5日（水）より新登場～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、ホリデーシーズンにおすすめのスイーツやグルメなど全10商品を、2025年11月5日（水）より販売いたします。





クリスマス特集：https://another.imperialhotel.co.jp/season-christmas.html

帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、ホリデーシーズンにご家族やご友人とのパーティーの手土産はもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめの商品を幅広く取り揃えています。

新商品として、聖夜を待ちながら味わいの変化を楽しむ、東京都青山の人気パティスリーEMMÉ（エンメ）の「シュトーレン」や、クリスマスらしい見た目も可愛らしい、石川県のパティスリー ロリアンコティの「クリスマスのプティボヌール」など、日本各地の人気パティスリーが贈るホリデーシーズン限定スイーツが登場。

さらに、国内外のチーズコンテストで多数の受賞歴を持つ、ニセコチーズ工房の「デザートチーズセット」や、北海道小樽市唯一のワイン用ぶどう畑を開墾したワイナリー、OSA WINERYの白ワインとぶどうジュースなど、クリスマスの食卓を彩る逸品をお取り寄せで手軽にご購入いただけます。

□ANoTHER IMPERIAL HOTEL クリスマス特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/season-christmas.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2025年10月29日）での情報です。

販売日は変更する可能性がございます。

クリスマスシーズン限定！

日本各地の人気パティスリーが贈るホリデースイーツ

●【新商品】EMMÉ「シュトーレン」4,320円（長さ16cm）

東京都青山の人気パティスリー「EMMÉ」が手掛けるシュトーレンは自家製のラム酒に漬けた干しブドウとアーモンドをたっぷりと生地に混ぜ込み、丁寧に焼き上げました。スパイスとバニラが織りなす、芳醇な香りと味わいが広がります。日が経つにつれて生地と素材がなじみ、クリスマス当日まで味わいの変化をお楽しみいただける一品です。

※販売期間：2025年12月25日（木）まで

※常温でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/emme-0594m.html

●【新商品】Doble K（ドブレ カー）

「ピスタチオといちごのババロアケーキ ピスフレサ」5,400円（直径12cm）

熊本県のパティスリー「Doble K」で毎年クリスマスに期間限定で登場するケーキです。ピスタチオの濃厚な味わいのクリームとスポンジを、熊本県戸馳島（とばせじま）で栽培されている希少なバニラを使用した口当たりなめらかなババロアで包みました。甘酸っぱい苺の味わいがアクセントです。2～3名様でお楽しみいただける直径12cmサイズは、本モール限定の販売です。

※販売期間：2025年12月14日（日）まで

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/doblek-0577.html

●【新商品】パティスリー ロリアンコティ「クリスマスのプティボヌール」3,240円

石川県のパティシエール、吉岡順子さんが手掛けたクリスマス限定のクッキー缶です。ショコラ味を中心に、苺やピスタチオなど一つひとつ計算された味わいや食感のバランスをお楽しみいただけます。ジンジャーマンやクリスマスツリーをかたどった、見た目も可愛らしい10種類のクッキーの詰め合わせは、ギフトにもぴったりの一品です。

※販売期間：2025年12月25日（木）まで

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/patisserierorian-0591m.html

パーティーやおうち時間のテーブルを彩る、ひとくちグルメ

●【新商品】ニセコチーズ工房「デザートチーズセット」5,184円

（パパイヤ＆パイナップル、クローブ×オレンジ、ラムレーズン 各150g、3種入）

北海道ニセコ町で親子2代にわたり営むチーズ工房が手掛けるデザートチーズを、本モール限定の3種セットでご用意いたしました。ドライフルーツをまとった宝石のような見た目の「パパイヤ＆パイナップル」、酵母熟成のチーズにクローブを混ぜ込みオレンジピールをまぶした「クローブ×オレンジ」、ラムレーズン香る濃厚で大人な味わいの「ラムレーズン」は、それぞれデザートとしても、お酒のお供としてもお楽しみいただけます。

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/nisekocheese-0585.html

●【新商品】KIRISHIMA RANCH「霧島和牛のビーフジャーキー」2,376円（30g、3袋入）

宮崎県の牧場で丁寧に育てられたブランド牛「霧島和牛」を使用したビーフジャーキーで、命の恵みを余すことなくいただくという考えから「経産牛」を使用して作られています。しっとりとした食感と、噛むほどに口の中に広がる脂の甘味と肉の旨味をお楽しみいただけます。

※常温でお届けいたします

※5袋入もご用意しております

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/kirishimaranch-beefjerky.html

聖夜の乾杯を特別に彩る希少なドリンクと、

創業80年の漆器店が作るワイングラス

●【新商品】OSA WINERY「白ワイン OTARUVALLEY 2021」11,000円（750ml）

北海道小樽市唯一のぶどう畑を開墾したワイナリーが、自社の畑で育てた8品種のぶどうを用いて造り上げた辛口白ワインです。460本限定生産の特別な一本は、食中酒として最適なバランスを追求し、香り豊かで柔らかく、厚みのある味わいに仕上げました。やや大ぶりのワイングラスでお飲みいただくことで、時間の経過による味わいの変化をより一層楽しめます。魚介料理とともにご堪能いただきたい一品です。

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/osawinery-0554.html

●【新商品】OSA WINERY「ぶどうジュース Happy Juice」3,780円（710ml）

北海道余市産の白ぶどう「ナイアガラ」を使用した、年間1,900本限定生産の香り高いストレートジュースです。濃縮還元や砂糖添加、味の調整は一切行わず、ぶどう本来の甘味と華やかな香りを引き出しました。約6か月間タンク内で冷蔵保管し、不純物を沈殿させた上澄みのみを使用しています。ワイングラスに注いで香りや余韻をじっくり味わうのがおすすめです。

※常温でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/osawinery-0553.html

●【新商品】丸嘉小坂漆器店「すいとうよ ワイングラス ペア」7,040円（高さ17.3cm 、2脚入）

創業80年を迎える長野県塩尻市の漆器店の看板商品「すいとうよ」シリーズより、ワイングラスが本モール限定のペアセットで初登場。薄く仕上げた飲み口は滑らかな口当たりで、ドリンクの美味しさを最大限に引き立てます。食卓を彩る鮮やかなカラーリングが特長で、特に「朱・緑セット」はクリスマス期間限定販売です。シックな色合いの「黒・黒セット」もご用意しており、お好みに合わせてお選びいただけます。

※販売期間「朱・緑セット」：2025年12月25日（木）まで

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/maruyoshikosaka-wineglass.html

その他にも、EMMÉの季節限定のクッキー缶「クッキー缶 Noël ノエル」や、ニセコチーズ工房の本モール限定「受賞チーズセット」を販売いたします。

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/season-christmas.html





「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本全国各地の「良いもの、良いこと」を販売するオンラインモール。「食べる・飲む・暮らす・楽しむ」の4つのカテゴリーで、78ブランドの商品を生産者やつくり手のストーリーとともにご紹介いたします。

公式サイト：https://another.imperialhotel.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/anotherimperialhotel_official

公式Facebook：https://www.facebook.com/anotherimperialhotel