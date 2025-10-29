Biban Forum 2025：起業家ワールドカップ、世界のトップスタートアップがリヤドに集結





リヤド（サウジアラビア）, 2025年10月28日 /PRNewswire/ -- Biban Forum 2025において、リヤドは世界が注目する起業家ワールドカップ（EWC）のグローバル決勝大会を3年連続で開催するにあたり、世界のトップスタートアップを迎える準備を進めています。Bibanは、サウジアラビアおよび世界各地における起業家精神とイノベーションの促進を目的とした主要な年次フォーラムとして、今年も対話、協力、成長のためのダイナミックなプラットフォームとして開催されます。同フォーラムは、14万人を超える来場者、1,000社以上の出展者、22名の登壇者を結びつけ、起業家、投資家、政策立案者が一堂に会して起業家エコシステムの発展を推進します。感動を呼ぶセッション、ワークショップ、ショーケースを通じて、スタートアップや中小企業が国内外で事業を拡大できるよう支援します。

Mohammed bin Salman Foundation（MISK）およびGlobal Entrepreneurship Network（GEN）の支援を受けるEWCは、創設以来191か国から42万人を超える起業家を惹きつけ、世界最大級のスタートアップコンペティションへと成長しています。

今年のコンペティションには、169か国から1万300社を超えるスタートアップが応募し、昨年の2倍以上という前例のない関心が寄せられました。これらの応募企業は、16の多様な分野にわたっています。EWCは、この種の大会として世界最大規模へと成長しており、世界各国から選ばれたトップ100のスタートアップがリヤドに集結します。参加者は、自らの独自のビジネスや提案を披露し、総額150万ドルを超える賞金を懸けて競い合います。資金支援に加え、参加者は64以上のグローバルパートナーとの協業を通じて、戦略的パートナーシップや投資機会へのアクセスを得ることができます。

Bibanは創設以来、イノベーションを促進し、大胆なアイデアを現実のものにするために起業家を支援するグローバルプラットフォームとして構想されています。EWCグローバル決勝の開催は、サウジ国内および国際的な起業活動を支援するというBibanの継続的な使命の一環であり、リヤドをスタートアップやスケールアップの拠点としてさらに確固たる地位に押し上げる取り組みでもあります。

Monsha'atの起業家支援担当副総裁であるSaud Al-Sabhan氏は、次のように述べています。「これまでのEWCを通じて、多くの起業家が投資を獲得し、グローバル展開を果たし、社会に影響を与えるソリューションを生み出してきました。私たちのプログラムやパートナーシップは、大胆なアイデアを実際の事業へと変える後押しをしてきました。今後も、次世代の起業家がさらに大きく飛躍できるよう支援していくことに尽力していきます。」

サウジ・. ビジョン2030に沿って、Biban 2025は中小企業およびスタートアップの活性化したエコシステムの育成、雇用機会の創出、そしてサウジアラビア全土における持続的な経済成長を支援するというMonsha'atの取り組みを強調しています。

