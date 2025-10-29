CeraVeは、世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）に、十分なケアを受けられていない患者にケアを提供するために、世界のスキン・ヘルス分野のリーダーを支援します





CeraVeは、International League of Dermatological Societies（ILDS）およびInternational Society of Dermatology（ISD）と提携し、世界9か国で皮膚科医療へのアクセス拡大に向けた取り組みを展開

ニューヨーク、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 数十億人が皮膚科医の診察を受けられない世界的な皮膚の健康危機に対処するため、米国で皮膚科医推奨のスキンケア・ブランド第1位*のCeraVeは、今夏の世界皮膚健康デイ（World Skin Health Day）の取り組みを通じて、世界中の3,900人以上の患者にリーチしました。



CeraVe World Skin Health Day



世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）は、International League of Dermatological Societies（ILDS）とInternational Society of Dermatology（ISD）が主導しています。毎年7月8日に開催されるこのイベントでは、皮膚の健康の重要性について教育を行い、世界中の皮膚の健康の改善に貢献する議論と行動を奨励しています。2年連続でこの日の公式企業パートナーとなったCeraVeは、ILDSおよびISDと協力し、2024年の成果を基に、9か国で活動するとともに、世界中で意識向上の取り組みを行いました。

皮膚の健康危機に対する世界的な意識向上

世界人口の3分の1が皮膚疾患に罹患している一方で、一部の国では人口100万人に対して皮膚科医が1人未満しかおらず、医療を受けられないというギャップが生じています。1-3 CeraVeは、ILDSおよびISDとの提携を通じてこのギャップを埋め、世界中のより多くの患者が皮膚科の専門知識にアクセスできるようにすることを使命としています。

76か国の個人や団体が世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）のキャンペーン・メッセージ、ソーシャル・メディアやデジタルでの意識向上のためのストーリーや活動を共有し、CeraVeの20周年記念イベントでの世界的な意識向上活動を含め、450万人を超えるリーチに貢献しました。

同ブランドは、20周年を記念して、世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）にスキンケア20周年を祝う世界規模のイベントも主催しました。トップクラスの皮膚科医とクリエイターが集まり、手頃な価格の皮膚科ソリューションと、世界中の肌の健康を改善するというCeraVeの取り組みについて学びました。

与えたインパクトを簡単に紹介

・5大陸9カ国で展開

・3,900人以上の医療サービスを受けられなかった患者を治療

・オンラインと対面で450万人以上の人々にリーチ

・200人以上の政府関係者が皮膚の健康擁護活動への支援を約束

米国および世界中でケアを動員

さらに、政府の支援、医療教育、患者ケアをカバーする国内イベントが11件開催されました。

・インドネシア：220名を超える患者が皮膚科治療を受け、60名を超える政府関係者が皮膚の健康に対する支援を約束しました。

・ナイジェリア：1,200人以上の患者が初めて皮膚科サービスを利用しました。

・バングラデシュ：移動式皮膚科ユニットが洪水が発生しやすい遠隔地に到着し、1,000人以上の患者を診断し、治療しました。

・フィリピン：約50人の皮膚科医と医療従事者が、遠隔地のコミュニティで163人の患者を診察し、136人の他の医療従事者を訓練しました。

米国では、CeraVeはパートナーであるNational Association of Free and Charitable Clinics（NAFC）と提携し、十分なサービスを受けられず、資源も不足しているコミュニティに皮膚の健康を届けました。全国各地で、皮膚科医がNAFCクリニックでボランティアとして患者の診察を行い、L'Orealのスキン・ヘルス・アドバイザーが他のクリニックで教育セッションを主導しました。世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）をはじめ、CeraVeとNAFCのパートナーシップは何百人もの患者とボランティアに影響を与え、長期的な活動を促進しました。

「CeraVeとの継続的なパートナーシップは、ボランティアへの教育機会の提供から患者に提供できるケアの範囲の拡大まで、当クリニックに多大な価値をもたらしました」とNAFCのシニア・ディレクター、Ariana Gordillo氏は述べています。「スキンケアと皮膚に関する医療資源へのアクセスは世界的にも私たちのコミュニティ内でも限られていることを私たちは知っています。だからこそ、CeraVeのようなパートナーを持つことで、私たちは取り組みを拡大し、全国の患者に有意義なケアを提供することができるのです。」

ILDS会長のHenry W. Lim教授は次のように述べています。「今年も再び、世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）では、世界中の何十億もの人々とその家族に対する皮膚疾患の深刻な影響を浮き彫りにするとともに、重要な教育活動を提供し、皮膚科医療へのアクセス拡大という喫緊の課題に光を当てました。

「CeraVe Care For Allの寛大なパートナーシップのおかげで、私たちは世界中のサービスが行き届いていない地域で9つの刺激的な取り組みに資金を提供することができました。どの取り組みも、支援を最も必要とするコミュニティの肌の健康に大きな変化をもたらしています。私たちは、肌の健康の公平性を推進するCeraVeの継続的な取り組みに深く感謝しています。」

すべての人へのケアを通じて皮膚の健康の公平性を推進

これらの取り組みはすべて、CeraVe Care For Allの一環です。この慈善プログラムは、世界中の医療サービスが行き届いていないコミュニティにおける皮膚科医療へのアクセスを改善し、最前線の医療従事者を支援し、医療サービスが行き届いていない何百万もの患者を助けることを目的としています。

「私たちCeraVeは、皮膚科医療へのアクセス拡大に強い情熱を共有する素晴らしい組織やリーダーたちと協力するという栄誉に恵まれました」と語るのは、L'Orealの医療皮膚科マーケティング担当上級副社長、Tom Allison氏。「皮膚の健康は基本的人権であり、世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）などの取り組みを支援することで、CeraVeは対話を活性化し、公平性を推進し、すべての人々にとって意味のある変化を起こす先駆的な世界規模のプラットフォームを確立します。」

CeraVeにとって、2025年世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）を支援することは、ケアの障壁を打ち破り、皮膚健康の専門家に力を与えるうえで、さらなる大きな一歩となりました。CeraVe Care For Allと世界中で行われている取り組みの詳細については、https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-allをご覧ください。

CeraVeについて

2005年に設立されたCeraVeは、すべての人に治療用スキンケアを提供することを使命とし、皮膚科医と共同開発された製品を通じて肌の自然なバリアを修復し、維持することを目指しています。すべてのCeraVe製品のフォーミュラには、肌と同じ3種類のセラミド（セラミド1、セラミド3、セラミド6-II）が配合されており、特定の製品にはMVE技術が採用され、持続的な保湿をコントロールします。CeraVeは、米国で皮膚科医が推奨するNo.1のスキンケア・ブランド*であり、現在では世界60か国以上で販売されています。CeraVeの詳細は、Facebook（@ceraveusa）、Instagram（@cerave）、TikTok（@cerave）、X（@cerave）でご覧いただくか、www.cerave.comをご覧ください。

世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）について

世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）は、International League of Dermatological Societies（ILDS）とInternational Society of Dermatology（ISD）の共同プロジェクトです。2013年以来、世界スキン・ヘルス・デイ（World Skin Health Day）は、さまざまな皮膚疾患に対する認識を高め、治療するために世界中で開催されています。

National Association of Free and Charitable Clinics（NAFC）について

National Association of Free and Charitable Clinics（NAFC）は、全米各地の医療サービスが受けられない人々と、彼らにサービスを提供する1,400を超える無料・慈善診療所および慈善薬局の問題とニーズにのみ焦点を当てた唯一の非営利501c(3)団体です。NAFCの各種プログラムは、資金、教育とトレーニング、支援、基準、災害救援などを通じて、会員、ひいては患者に幅広いサポートを提供します。

