KPS CAPITAL PARTNERS、ALBEMARLEからKETJENの経営権を取得

ニューヨーク, 2025年10月28日 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP（「KPS」）は本日、新たに設立した関連会社を通じて、Albemarle Corporation（「Albemarle」）（NYSE：ALB）と正式契約を締結し、Ketjen Corporationの精製触媒ソリューション事業（総称して「Ketjen」または「同社」）の経営権を取得すると発表しました。KPSとAlbemarleは、関連会社を通じて、取引完了時にそれぞれKetjenの約51％と49％を所有し、KPSはKetjenの取締役会の過半数と経営権を握ることになります。Albemarleは、Ketjen CorporationのPerformance Catalyst Solutions（PCS）事業の 100% を保持します。この取引の完了は2026年の第1四半期に予定されており、慣例的な取引完了条件と承認が条件となります。

Ketjenは、石油化学、輸送、建築、農業など幅広い用途の燃料や化学薬品に原油や再生可能原料を変換、処理、浄化するために使用される高度な触媒ソリューションを製造する世界有数の企業です。同社の触媒と添加剤は、さまざまな従来型および再生可能な原料から精製された燃料と化学物質の信頼性、品質、収率を向上させることで、顧客の収益性を高めます。Ketjenはテキサス州ヒューストンに本社を置き、約840人の従業員を擁し、北米、南米、ヨーロッパ、アジアで2つの製造施設、2つの研究技術センター、2つの合弁事業を運営しています。

KPSのマネージング・パートナーであるRaquel Vargas Palmer氏は次のように述べています。「石油化学および燃料生産者向けのミッションクリティカルな触媒と添加剤を提供する世界有数の企業であるKetjenに経営権投資をすることができ、大変うれしく思います。同社のソリューションは、持続可能な燃料や化学薬品を含む幅広い製品の製造に不可欠であり、安全性、品質、排出基準を確保しながら、生産量と生産者の収益性を高めます。当社は、KPSの数十年にわたる世界的な製造業の経験を活用して、イノベーションと継続的な改善を中心とした起業家精神あふれる文化を創出するとともに、戦略的なサポートと資本を提供し、同社の成長機会を加速させていきます。Ketjenは、製油業界の顧客をサポートし、業界をリードするソリューション、サービス、品質を提供することに引き続き尽力します。当社は、Ketjenの有能な従業員、上級管理チーム、そしてAlbemarleと提携し、同社の成長と収益性の向上に努めてまいります。」

KetjenのMichael Simmons社長は次のように述べています。「Ketjenのチームは、独立した企業として次の章を始めるにあたり、KPSと提携できることを大変嬉しく思っています。KPSは工業用および特殊材料事業への投資と強化において優れた実績を誇っており、当社の長期的な成長を支える最適なパートナーであると確信しています。彼らの製造の卓越性、業務の改善、革新への取り組みにより、私たちはKetjenの強力な市場地位を築き、世界中の顧客とのパートナーシップを深めることができるでしょう。」

Albemarleの会長兼最高経営責任者であるKent Masters氏は次のように述べています。「当社は、KPSとその大規模な世界的製造業および工業事業の管理における実績ある専門知識に感銘を受けています。AlbemarleがKetjenの株式を保有していることは、KPSの指揮下で同社の収益成長と価値創造の可能性を信じていることを示すものであり、当社はKPSと提携してKetjenの次の成長段階を推進することを楽しみにしています。」

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法律顧問を務め、Raymond JamesがKPS の主任財務顧問を務めました。この取引を支援するための確約債務融資は、Barclays、Jefferies、BNP Paribas、Santanderが提供しました。

Ketjenについて

Ketjenの精製触媒ソリューション事業は、石油化学および精製業界の大手生産者に高度な触媒ソリューションを提供しています。流動接触分解からクリーン燃料ソリューションや水素化処理まで、Ketjenは生産パフォーマンスとビジネス価値を最大化する安全で信頼性の高いソリューションを提供します。Ketjenはテキサス州ヒューストンに本社を置き、世界25の市場の顧客にサービスを提供しています。詳細については、www.ketjen.comをご覧ください。

Albemarleについて

Albemarle Corporation（NYSE：ALB）は、必須リソースをモビリティ、エネルギー、接続性、健康のための重要な原料に変換する世界的リーダーです。当社は、人々と地球を念頭に置き、移動、電力供給、接続、保護の新しい方法を切り開くために提携しています。リチウムと臭素の信頼性が高く高品質な世界的供給により、当社はお客様に高度なソリューションを提供することができます。Albemarleの人々がどのようにしてより回復力のある世界を実現しているかについては、Albemarle.com、LinkedIn、Xをご覧ください。

KPS Capital Partnersについて

KPSは、関連管理会社を通じて、運用資産が約194億ドル（2025年6月30日現在）の投資ファンド・ファミリーであるKPS Special Situations Fundsを管理しています。30年以上にわたり、KPSのパートナーは、基礎材料、ブランド消費者、ヘルスケア、高級品、自動車部品、資本設備および一般製造業などを含むさまざまな業界の製造業および工業企業への株式投資を管理することにより、大幅な資本増価の実現に向けて取り組んできました。KPSは、主に財務レバレッジに依存するのではなく、有能な経営陣と建設的な協力を図り事業を改善し、ポートフォリオ企業の戦略的地位、競争力、収益性を構造化することによって投資収益を生み出すことで、投資家に価値を生み出します。KPS Fundの投資先企業の年間総収益は約216億ドルで、21か国で211の製造施設を運営し、直接雇用と世界中の関係事業の雇用により約55,000人の従業員を有します。（2025年06月30日現在）KPSの投資戦略とポートフォリオ企業の詳細については、www.kpsfund.comをご覧ください。

