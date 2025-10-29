物流不動産マーケットの現状と2026年時流予測セミナー ～ 賃料・建築費相場はどう変わる？ ～
日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、2025年11月25日（火）に「物流不動産マーケットの現状と2026年時流予測セミナー」をオンラインで開催いたします。
セミナーの詳細・申込はこちら :
https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/logistics-real-estate2026/
お申込み締切り：各開催日前日17時まで
セミナーでお伝えする内容
１．首都圏・近畿圏・中部圏の物流施設市場を徹底分析
エリア別・用途別の「新規供給量」「新規需要」「空室率」の最新データに基づき、2025年最新の需給バランスを詳細に解説します。特に新規供給が集中する首都圏の特定エリアや、需給がタイトな近畿圏の動向など、投資判断に必要な詳細な市場環境を把握できます。
２．2026年以降の賃料動向を予測！ 最新の実質賃料相場
エリアや施設タイプ（大型マルチテナント型など）ごとの実質賃料の推移を公開し、最新の賃料相場を解説します。大量供給と建築費高騰が交錯する市場において、2026年以降の「募集賃料」がどのように推移するのか、最新の市場予測と専門家の見解をもとに、具体的な見通しをお伝えします。
３．倉庫開発の採算性を左右する 建築費高騰の現状と今後の予測
近年急激に上昇している倉庫開発に係る「建築費相場」の最新情報をご紹介します。資材価格・労務費の高騰が近年急激に上昇している倉庫開発に係る「建築費相場」の最新情報をご紹介します。資材価格・労務費の高騰が開発コスト全体に与える影響を分析し、開発プロジェクトの採算性を確保するために不可欠な、今後の建築費の動向と対策について解説します。
このような方におすすめのセミナーです- 物流拠点戦略の見直しを検討されている経営層・責任者の方
- 既存拠点の老朽化や非効率性に悩まれている方
- 事業拡大に伴う新たな物流施設の確保を急務としている総務・不動産担当の方
- 次期中長期計画における物流コストの最適化を図りたい方
セミナーの詳細・申込はこちら :
https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/logistics-real-estate2026/
お申込み締切り：各開催日前日17時まで
講座内容第一講座：最新版 物流不動産マーケットの現状と2026年時流予測を大公開
船井総研ロジ株式会社 宅地建物取引士 物流技術管理士 小磯 賢太郎
- 首都圏・近畿圏・中部圏の物流施設市場を徹底分析
- 2026年以降の賃料動向を予測！ 最新の実質賃料相場
- 倉庫開発の採算性を左右する建築費高騰の現状と今後の予測
第二講座：船井総研ロジ 物流不動産事業の概要説明
船井総研ロジ株式会社 宅地建物取引士 物流技術管理士 小磯 賢太郎
- 事業メニューと実績紹介
開催概要
開催日時：2025年11月25日（火）14:00～15：00 （受付開始 13:45～）
2025年12月10日（水）14:00～15：00 （受付開始 13:45～）
開催方法：オンライン（Zoom）
※開催3営業日前、前日、当日の朝に参加URLなどを受講者様へメールでご案内します。
参加費用：無料
対 象：荷主企業（製造業、小売業、卸売業、通販業)、物流企業
※※同業（コンサルティング業）の方からのお申込み、またはyahoo/gmailなどのフリーメールからのお申込みについては、
ご参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
セミナーの詳細・申込はこちら :
https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/amendment-low/
お申込み締切り：各開催日前日17時まで
会社紹介
船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)を運営しています。
会社概要
会社名：船井総研ロジ株式会社
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com
ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)
物流業界の最新動向を配信中です
船井総研ロジのX（旧Twitter）をみる
≫ https://x.com/Funaisoken_logi(https://x.com/Funaisoken_logi)
船井総研ロジのFacebookをみる
≫ https://www.facebook.com/funai.logistics(https://www.facebook.com/funai.logistics)
船井総研ロジのメールマガジンに登録する
≫ https://www.f-logi.com/newsletter/(https://www.f-logi.com/newsletter/)