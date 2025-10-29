Asian Hall of Fame、2025年の殿堂入りを発表
ロックの殿堂入りアーティスト、Danny Seraphine氏率いるCTAがアフターショーコンサートでヘッドライナーを務める
ロサンゼルス, 2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 名誉ある支援者らは、2025年11月1日（土曜日）にロサンゼルスのビルトモアに集い、Asian Hall of Fame 2025年度殿堂入り12名を顕彰します。第21回殿堂入り式典は、オフィシャルホテルスポンサーのミレニアム・ホテルズ・アンド・リゾーツ、オフィシャルメディアパートナーのKTLA、そしてオフィシャルデザイナーのTAOの協賛により開催されます。同式典の収益は、アジアの遺産に対する社会的認知を高めるためのAsian Hall of Fameの取り組み、女性向け奨学金の支援、そして来年のホノルル、シリコンバレー、ニューヨークへの拡大に充てられます。
インタラクティブなマルチチャンネル・ニュースリリースの全容は、こちらでご覧ください: https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333052-en-asian-hall-of-fame-legendary-icons-for-induction-2025
VIP向けのプレショーは、午後3時（太平洋標準時、PST）よりカジノとナイトマーケットとともに開催されます。式典の模様は、午後6時から8時（PST）までYouTubeでライブ配信されます。 Chicago創設メンバーのドラマー、Danny Seraphine氏率いるCTAが、アフターショーコンサートのヘッドライナーを務めます。
プレゼンターは、司会のFrank Buckley氏、CJ Group副会長のMiky Lee氏、会長のMelinda Rogers氏、会長のCharlie Zhang氏（2023年度殿堂入り）、Julia S. Gouw氏（2023年度殿堂入り）、Cheryl Burke氏（2020年度殿堂入り）、Wells Fargo Commercial BankingのAndrew Moy氏、Keith Hamasaki氏、Yi Zhang氏、そしてAdrian Dev氏です。
出演者は、Yoshiki氏（2025年度殿堂入り）、Hiro Yamamoto氏（2023年度殿堂入り）、Maki Mae氏、Ed Roth氏、Asian Hall of FameのAukai Cain氏（Dragon Crew）、A2O May氏、Malea Emma Tjandrawidjaja氏、そしてCompton Kidz Clubです。
報道関係者は、asianhalloffame.org/pressroom で承認済みの資料にアクセスできます。報道関係者向けの取材申請を受け付けています。ドレスコードはブラックタイまたは伝統的な正装です。会場では、バレーパーキングサービスおよびセルフパーキングをご利用いただけます。
11月1日の公式ライブ配信はこちら：https://www.youtube.com/live/f3kJBeTbtvw。
2025年度殿堂入り
Cindy Y. Huang氏、Green Rock Investment Fund創設者
Soyeon YI博士、韓国初の宇宙飛行士
Fiona Ma氏、公認会計士、第34代カリフォルニア州財務長官
Il Yeon Kwon氏、H Mart創業者
Kwek Leng Bengファミリー、Hong Leong Group
Michelle Kwan氏、オリンピック・メダリスト、元駐ベリーズ米国大使
RikaおよびManu Shah両氏、Raj Shah氏、Rup Shah氏、MSI創業者
Roman Gabriel Jr.氏、伝説のNFLクォーターバック
Soo Man LEE氏、ビジョナリー・プロデューサー
William Wang氏、Vizio創業者
Yao Ming氏、バスケットボール殿堂入り
Yoshiki氏、カルチャー・アイコン
国際優秀賞
A2O May氏、ニューアーティスト賞
Malea Emma Tjandrawidjaja氏、Julia S. Gouw アジア系女性エンターテインメント賞
Nicole Ho氏、文化アンバサダー賞
Stephen Pu博士、芸術教育者賞
ASIAN HALL OF FAMEについて
2004年に設立されたAsian Hall of Fameは、アジアおよび先住民族の遺産を世界に発信するグローバルアンバサダーです。問い合わせ先：press@asianhalloffame.org、(626) 600-9418、www.asianhalloffame.org。
