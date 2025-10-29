NTTセキュリティ・ジャパン、「ITmedia Security Week 2025 秋」にて「マネージドセキュリティサービス」をテーマに講演

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、2025年11月25日（火）～12月1日（月）に開催される、ITmedia主催イベント「ITmedia Security Week 2025 秋」にて「マネージドセキュリティサービス」をテーマに講演を行います。

「ITmedia Security Week 2025 秋」概要

ランサムウェアをはじめサイバー攻撃関連の報道が相次ぐ中、企業は危機感を高めています。特に生成AI活用が加速しつつある現在はデータ、人、組織を包括的に守ることが不可欠。しかし、セキュリティ対策がピンポイント対策の集積となり、人材不足も重なって迅速な検知・対処に課題を抱えている例が少なくありません。

経営環境変化に対応し、安全に事業を継続、発展させるには、サイロ化した人手中心の対策を「統合的に守る仕組み」へとリデザインすることが急務です。何を自社で守り何を外部に任せるべきか、何を人が担い何を自動化すべきなのか。現実的な道標を提示します。

NTTセキュリティ・ジャパンの講演について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/21_1_1636f576ee305fa1592e6398bf7ff2fd.jpg?v=202510290958 ]- 講演日時2025年11月28日（金）16:00～16:30- 講演タイトルそのセキュリティ運用、限界では？ ～属人化・人材不足・アラート疲弊をMDRで打破～- 講演概要現場の属人化・人材不足・アラート疲弊など、セキュリティ運用の課題をMDRでどう解決できるのか。検知・対応・復旧をワンストップで提供するMDRサービスの構成と導入効果を、実例を交えてわかりやすく解説します。少人数でも回る体制づくり、導入前後の評価指標（例：ROI）も提示。- 登壇者

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

セキュリティ戦略部 担当部長 細江 正悟



ソフトウェア開発エンジニア・ネットワークエンジニア・プロジェクトマネジャーを経て、セキュリティインフラ責任者・プロダクトアーキテクトを歴任。経営と現場をつなぐため2年前にMBAを取得し、経営と技術の両面からセキュリティを推進。現在は戦略部門で、顧客課題に基づく“半歩先”のサービス企画、新技術・プロダクト評価を担当し、セキュリティコストを「ただのコスト」から「必要不可欠なコスト」に変えるために奮闘中。今後はより一層経営層を巻き込み、社会全体のセキュリティレベル向上に貢献することを目指す。

講演視聴方法

下記のサイト事前登録をお願いします。

＜事前登録サイト(https://members09.live.itmedia.co.jp/library/OTMyOTM%253D?group=2511_SEC&np_source=cl)＞

ご登録のメールアドレスに視聴URLの案内が届きます。セミナー当日は、視聴URLにアクセスの上、事前登録にて登録いただいたメールアドレスでログインしてご視聴ください。

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTT グループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/21_2_2dbd4142808a7c3c5eda60702cef4453.jpg?v=202510290958 ]本件お問い合わせ

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

営業本部 マーケティング部

Email: nsj-pr@security.ntt