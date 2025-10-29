小さな挑戦！大きな未来♪『MiraiDeliプロジェクト』第一弾！『食べて元気！！彩り野菜キーマカレー』発売

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、栄養・調理・商品開発を学ぶ学生と共に“食の未来”について考える機会を広げることを目的に新たに『MiraiDeliプロジェクト』を始動いたしました。

その第一弾として、11月１日(土)より『名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校 食健康テクノロジー科』の学生が“私が食べたいお弁当”をテーマに考案した『食べて元気！！彩り野菜キーマカレー』を販売します。

本商品は、幅広い年代の方に楽しんでいただけるよう、辛さ控えめのキーマカレーに食物繊維豊富な雑穀米と彩り野菜を組み合わせ、栄養バランスに配慮した華やかなお弁当です。

【学校概要】

学校名：名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校(https://www.n-culinary.ac.jp/)

理 念：『実学教育』『人間教育』『国際教育』の３つの教育理念

所在地：愛知県名古屋市中区栄２-15-43

学科名：食健康テクノロジー科 ３年生(※)

※2024年入学生から姉妹校「名古屋医健スポーツ専門学校(https://www.nagoya-iken.ac.jp/foodtech/?_ga=2.29370872.612461344.1761198601-376962582.1761198601)」に学科を移設

【販売店舗】計14店舗

今伊勢・一宮・大治・八田・一色新町・あま坂牧・中村・西枇杷島・小牧・福徳・植田・長久手・加木屋・古井

アオキスーパーは今後も次世代を担う若者と共に“食の未来”や“地域社会との共創”につながる取り組みを積極的に進めてまいります。