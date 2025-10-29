¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥óEXILE TRIBE¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦3¥°¥ëー¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿6¿ÍÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥¢¥ó¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄÆî²»¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢EXILE TRIBE¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦3¥°¥ëー¥×¡ÊTHE RAMPAGE¡¢FANTASTICS¡¢BALLISTIK BOYZ¡Ë¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿6Ì¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://scalp-d.angfa-store.jp/campaign/next/
¢£¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼«¸ÊÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿6Ì¾¤Ï¡¢EXILE TRIBE¤¬¸Ø¤ë¼¡À¤Âå¥°¥ëー¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿6Ì¾¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¡È¼«¸ÊÉ½¸½¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¤ÎÍýÇ°¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Ìã¤¨¤ë½¢Ç¤µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～ 2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë ¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡¡¥·¥ã¥ó¥×ー³Æ¼ï¡õ¥Ñ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥ì¥Ö¥é¥·
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://scalp-d.angfa-store.jp/campaign/next/¡¡
¡ã¾ÞÉÊÆâÍÆ¡ä
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚA¾Þ¡Û
¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹ ¥·¥ã¥ó¥×ー³Æ¼ï¡õ¥Ñ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡×¤ò
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é
ÀèÃå1,200Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¥«ー¥É¤Î¼ïÎà¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚB¾Þ¡Û
¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥ì¥Ö¥é¥·¡×¤ò
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é
ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡Ê6ËçÆþ¤ê¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢B¾Þ¤ÎÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤ÎÃæ¤«¤é
ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢6Ì¾Á´°÷¤Î¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃí°Õ»ö¹à¡ä¡¦³Æ¾¦ÉÊ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢11·î10Æü(·î)°Ê¹ß½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¾¦ÉÊ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¹ØÆþ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¸ò´¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ß¸ò´¹ÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¤Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¡¦ÍøÍÑÄä»ß¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÉÔÇ½¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦ÃêÁª·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃêÁª·ë²Ì¤ÏÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¡¢¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾åµ¥áー¥ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¥áー¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢7Æü´Ö¤´ÊÖ¿®¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¡Ú12·î¾å½Ü¡Û¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¤¬ÉÔÀµ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´±þÊç¤òÌµ¸ú¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¼Ô¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ç¤Î¾ÞÉÊ¤ÎÅ¾Çä¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¤È¤Ï
¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¡£¡È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¥·¥ã¥ó¥×ー¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ø¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢È±·¿¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤¼Á´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤ÏÄ¾ÀÜÃÏÈ©¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏÈ©¤«¤éÈ±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¢¨¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ È±¤Î¼Á´¶¤Î¤³¤È
¢£¥·¥ã¥ó¥×ー/¥Ñ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤È±¡á¡ÈÈ±¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëÈ±¡É¤ØÆ³¤¯
¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥Ñ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー
¡Ê¾¦ÉÊº¸¤«¤é¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹ ¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¥·¥ã¥ó¥×ー ¥ª¥¤¥êー
ÆâÍÆÎÌ¡§350mL
²Á³Ê¡§1,940±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë/2,134±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹ ¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¥·¥ã¥ó¥×ー ¥É¥é¥¤
ÆâÍÆÎÌ¡§350mL
²Á³Ê¡§1,940±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë/2,134±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹ ¥¹¥«¥ë¥×¥Ñ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー
ÆâÍÆÎÌ¡§350g
²Á³Ê¡§1,940±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë/2,134±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¹¥«¥ë¥×D NEXT¡Ü¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥ì¥Ö¥é¥·¾¦ÉÊ³µÍ×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥«¥ë¥×D ¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥¹¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥ì¥Ö¥é¥·
¼ïÎà¡§¡ã²ÈÄíÍÑÈþÍÆ´ï¡ä
Ê¬Îà¡§»¨²ß
½Å¡¡ÎÌ¡§Ìó160g
ÈÎÇä²Á³Ê¡§26,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿28,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¡§¥¢¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¡¿³ÚÅ·»Ô¾ì
ÉÕÂ°ÉÊ¡§ÀìÍÑUSB¥³ー¥É¡¢À¶ÁÝÍÑ¥Ö¥é¥·¡¢¼è°·ÀâÌÀ·óÊÝ¾Ú½ñ
¼«Âð¤Ç¤â¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¢¨1331ËÜ¤Î¥Ô¥ó¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£331ËÜ¤Î¥Ô¥ó¤«¤éÎ®¤ì¤ëÆÈ¼«¥ê¥º¥à¤ÎEMS¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÈ©Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼ý½Ì¤µ¤»¤Æ°ú¤Äù¤á¤ë¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÈ©¤È´é¤Ï1Ëç¤ÎÈéÉæ¤Ç·Ò¤¬¤ê¡¢É½¾ð¤äÆ¬ÉôÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÁÈ¿¥¤âÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏÈ©Á´ÂÎ¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´é¤Ë¤â¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¢¨2¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢331ËÜ¤Î¥Ô¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÈ±¤òÛà¤«¤»¤ë¥Ö¥é¥··¿¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢È±¤òº¬¸µ¤«¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤Î¤Û¤«¡¢¥Ô¥ó¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ±°ìËÜ°ìËÜ¤ËºîÍÑ¤·¡¢¼ê¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ±¤ØÆ³¤¯¸ú²Ì¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤·¤ä¤¹¤¤È±¼Á¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ö¥é¥·¤«¤éÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢1Âæ¤ÇÃÏÈ©¥±¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎWEB¸ÂÄêÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
£±.EMS¥âー¥É¡ÊÃÏÈ©¤ò°ú¤Äù¤á&È±¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡Ë
ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡ÈÈ±¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡É¤Ç¥¥Þ¤ë¡£331ËÜ¤Î¥Ô¥ó¥Ø¥Ã¥É¤«¤éÎ®¤ì¤ëEMS¤¬¡¢
¹ÈÏ°Ï¤ÎÃÏÈ©¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Âª¤¨¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¼«Á³¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÈ±¤Ë¡£
£².¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¤¥ª¥ó¥âー¥É¡ÊÈ±¤Î¼Á´¶¤ò¹â¤á¤ë¡Ë
È±Á´ÂÎ¤Ë¶Ñ°ì¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ëÇ»Ì©¥¤¥ª¥ó¤Ç¡¢¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¡£
Ì©½¸·¿¥Ô¥ó¤À¤«¤é¤³¤½È±£±ËÜ£±ËÜ¤Ë¥¤¥ª¥ó¤¬Ì©Ãå¤·¡¢¼Á´¶¤ÎÎÉ¤¤È±¤Ë¡£
£³.¥Ð¥¤¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥âー¥É¡ÊÈ±¡¦ÃÏÈ©¡¦¥«¥é¥À¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¡Ë
ËèÊ¬7,750²ó¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿¶Æ°¤ÇÈ±¡¢ÃÏÈ©¡¢¥«¥é¥À¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¡£
È±¤ò¤Û¤°¤·¡¢ÃÏÈ©¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢ËèÆü¤ÎÈè¤ì¤âÌþ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£
¢£3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´ÊÃ±¡ª´ðËÜ¤ÎÁàºîÊýË¡
£±.ÅÅ¸»ON¡Ã¥¹¥¿ー¥È
ÅÅ¸»¡Ê¥âー¥ÉÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¡Ë¤òÌó1ÉÃÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢Á°²ó»ÈÍÑ»þ¤Î¥âー¥É¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·ºîÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥âー¥ÉÁªÂò¡Ã¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
ÅÅ¸»¡Ê¥âー¥ÉÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¡Ë¤òÃ»²¡¤·¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î3¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
ION¥âー¥É¡§¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ø
¡ÜVIB¥âー¥É¡§¿´ÃÏ¤è¤¤¿¶Æ°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¡ÜEMS¥âー¥É¡§EMS¤ÇÃÏÈ©¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡Ê¥ì¥Ù¥ë1～3ÁªÂò²ÄÇ½¡Ë
¢¨¤É¤Î¥âー¥É¤Ç¤âÈ±¡¦ÃÏÈ©¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤´¼«Í³¤Ë¥âー¥É¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.¥ªー¥È¥ª¥Õµ¡Ç½¡Ã°Â¿´Àß·×
ºÇ¸å¤ËÁàºî¤·¤Æ¤«¤éÌó5Ê¬¸å¤Ë¥é¥¤¥È¤¬¼«Æ°¾ÃÅô¤·¡¢Æ°ºî¤¬Ää»ß¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»¡¦¥âー¥ÉÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤òÌó1ÉÃÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¤¬¾ÃÅô¤·Æ°ºî¤¬Ää»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥¹¥¹¥á¤Î»ÈÍÑÊýË¡
£±.¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤
¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¡¢È±¤Î¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¥ª¥ë¤Ç¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
£².À¸¤¨ºÝ¤«¤é¤«¤¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÄÌ¤¹¡ÊÌÜ°Â¡§2～3Ê¬¡Ë
È±¤Îº¬¸µ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¼¤«¤é¾å¤Ø¤È¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¥Ö¥íー¤ÇÈ±¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥äー¤ÇÈ±¤òº¬¸µ¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£
£´.»Å¾å¤²¤ËºÆÅÙ¥Ö¥é¥·¤òÃÏÈ©¤Ë¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤é¤«¤¤¢¤²¤ë¡ÊÌÜ°Â¡§1～2Ê¬¡Ë
ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ö¥é¥·¤Çº¬¸µ¤«¤éÌÓÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ±¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ô¥ó¥Ø¥Ã¥ÉÀÜÂ³Éô¤¬ËÄ½á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ÈÊ»¤»¤Æ¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿å¡¢¤Þ¤¿¤Ï²½¾Ñ¿å¡ÊÌýÊ¬¤ä´»µÌ·Ï¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤Î¤ß¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Î¸å¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍáÁå¡¢¥·¥ã¥ïー¡¢¤½¤ÎÂ¾¿å¤ò´Þ¤àÍÆ´ï¤Î¶á¤¯¤Ç¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÊÝ´É¤ä½¼ÅÅ¤Ï¤ªÈò¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È±¤¬¾¯¤·¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢È±¤¬Ç¨¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¿åµ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿åÀö¤¤¤»¤º¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Î¡Ö¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¡ÊP.21¡Ë¡×¤Ë±è¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ÈÍÑ¥·ー¥óÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡¦Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Á°¡§4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¢ª¤ª¹¥¤ß¤Î3¤Ä¤Î¥âー¥É¤Ç¥±¥¢
¡¦Ìë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡§¡ÜVIB¥âー¥É¤ä¡ÜEMS¥âー¥É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¥±¥¢
¡¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¡§Ìó5Ê¬¤Î¥ªー¥È¥ª¥Õµ¡Ç½¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥±¥¢
¢¨1 ¡Ö²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¹©¶È²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢Æ¬Èé¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹ÍÑ¤ÎÅÅµ¤¥Ö¥é¥·¤ò¼è¤ê°·¤¦´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¡Ê³ô¡ËÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯8·î20Æü»þÅÀ¡Ë
¢¨2 °ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È
¥¢¥ó¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¡£¡ÖÍ½ËÉ°å³Ø¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡È¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÂÐºö¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤äÎ×¾²µ¡´Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¹¥«¥ë¥×£Ä¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢¿©ÉÊÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÂÐºö¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2019Ç¯4·î10Æü¤è¤ê¡¢¡È£Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¡É¢¨¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö°å³Ø¡×¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ÈÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢NPOË¡¿ÍÃÄÂÎÅù¤Ë¤è¤êÈ¯Â¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢¥ó¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò
¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-7-2 JP¥¿¥ïー26F
TEL¡§03-3213-8882¡¡ FAX¡§03-3215-6155
¥áー¥ë¡§pr1@angfa.jp
[±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ～¸á¸å6»þ
¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë]