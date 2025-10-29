こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【銀座 蔦屋書店】ZENの個展 「Urban Equivalence - 都市等価論」を11月29日（土）より開催。写真を通じて都市空間と身体の関係性を表現する。
銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、ZENの個展 「Urban Equivalence - 都市等価論」を11月29日（土）より12月19日 （金）の期間、店内アートウォールにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/50828-1025141027.html
概要
アーティストZENは、2020年より「身体と街」「生と死」といった、自身がストリートで経験した特異な瞬間や現代社会への疑問をテーマに、アーティストとしての作品制作を開始。セルフポートレートを主とした写真作品や、立体、ドローイングなどさまざまな場所で活動の幅を広げ、発表を続けています。
アーティストであると同時に、フランス発祥のトレーニング文化「パルクール」の日本初のプロ選手として世界を転戦しており、2020年には世界チャンピオンにも輝いています。パルクールという文化に向き合い、街と自身の心を通わせてきたZENの視点を通じて生み出される写真作品からは、都市空間と身体の関係性や躍動感が伝わり、鑑賞者は作品を通じて次第にその空間へと導かれます。
本展では、10月31日（金）～11月9日（日）開催のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2025」のキービジュアルとして発表される「LA2024series」より、新作6点を公開します。会場では、作品のほか、カプセルトイの設置やアーティストの作品を使用したアパレルも展開します。
アーティストステートメント
都市は人間がつくるものだ。
しかし同時に、都市は人間を作り替える。
整えられた街並みや制度は
快適さを与える一方で
身体や認知の即興性を鈍らせ
意識を均質化していく。
身体を通した私の実践は
その矛盾に抗う試みでもある。
都市や建築が持つ既存の役割や意味を解体し
物体と自己の関係を等価に置き換える行為だ。
都市をただの背景や機能としてではなく
捉え直すこと。
それは都市と人間の関係そのものを
問い直すことでもある。
「安定」という無機的な幻想を揺るがし
その揺らぎのなかで
都市と人は、互いに生を映し合う。
アーティストプロフィール
ZEN
東京都出身のアーティスト。 フランス発祥のトレーニング文化「パルクール」の日本初のプロ選手として世界を転戦し、2020年には競技パルクールの世界チャンピオンに輝く。
同年より都市空間と身体との関係性を起点に、自身の経験や身体性を媒介にした芸術実践を展開。セルフポートレートを軸に、現代写真、立体造形、ドローイングなど多様なメディアを用いて活動。 作品は一貫して、「鑑賞者の無意識に接続する装置」として位置づける独自のアプローチで、現代における鑑賞体験の再構築を目指している。 バンコク、パリ、ロサンゼルスなど世界各地で制作を行い、ロンドンのフォトアートフェア『Photo London』やパリ・シャンゼリゼ通りでのソロ展示など、国内外で作品発表を行っている。
略歴
2023年 個展「SEE THE WORLD DIFFERENTLY」Lurf MUSEUM（東京・代官山）
2024年 個展「Living Things- 日常に潜むモノ」阪急メンズ東京（東京・有楽町）
2024年 個展「Living Things- 日常に潜むモノ」阪急博多（福岡・博多）
2024年 個展「Living Things- 日常に潜むモノ」阪急うめだ本店（大阪・梅田）
2024年 個展「See Paris Differently」Delsey Paris（フランス・パリ）
2024年 アートフェア「Photo London」Somerset House（イギリス・ロンドン）
2025年 個展「See Paris Differently -既知との遭遇- 」TAKANAWA GATEWAY CITY ZERO-SITE（東京・高輪）
2025年 アートフェア「 DESIGNART TOKYO 2025』DESIGNART GALLERY （ 東京・渋谷 ）
作品販売について
会場展示作品は、 2025年11月29日 (土) 10：30より販売開始。
プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
展覧会詳細
展覧会名｜ZEN Solo Exhibition「Urban Equivalence - 都市等価論」
会期｜2025年11月29日（土）～12月19日（金）
時間｜10：30～21：00 ※最終日のみ18時閉場
会場｜銀座 蔦屋書店 アートウォール
主催｜銀座 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜03-3575-7755（営業時間内）/info.ginza@ccc.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/50828-1025141027.html
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当
cccal.dm@ccc.co.jp
