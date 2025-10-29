【銀座 蔦屋書店】ZENの個展 「Urban Equivalence - 都市等価論」を11月29日（土）より開催。写真を通じて都市空間と身体の関係性を表現する。

【銀座 蔦屋書店】ZENの個展 「Urban Equivalence - 都市等価論」を11月29日（土）より開催。写真を通じて都市空間と身体の関係性を表現する。