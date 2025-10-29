「スカルプD ネクストプラス」のブランドアンバサダーとしてEXILE TRIBEの次世代を担う3グループの垣根を越えた6人が就任「美しい髪は、強い。※1」を体現した 新たな表情が垣間見えるCMを公開

アンファー株式会社

「ボーカル3人、パフォーマー3人で一曲作れる！(笑)」レアなメンバー編成で、今後の目標は新ユニット結成！？木村さんの新たに挑戦したいことは「ボールペン字講座」！？藤原さんは4日間連続ライブで“新境地”へ！？！「なかなか無いメンバーで楽しみ！」 笑いと仲の良さが溢れるメイキング＆インタビュー映像を公開！

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズシャンプーブランド「スカルプD ネクストプラス」は、EXILE TRIBEの次世代を担う3グループから選抜された6名をブランドアンバサダーに起用し、新CM「【スカルプD ネクストプラス】美しい髪シャンプー篇」「【スカルプD ネクストプラス】美しい髪エレブラシ篇」を2025年10月29日（水）より公開いたします。

■ブランドアンバサダー起用背景

「スカルプD ネクストプラス」は、“自分をデザインする”をコンセプトに、ヘアスタイルから始まる自己表現の可能性を提案し続け、なりたい自分への変化を後押しするブランドです。



この度、「スカルプD ネクストプラス」のブランドアンバサダーとして、EXILE TRIBEが誇る次世代グループ――THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZから選抜されたRIKUさん、藤原樹さん、中島颯太さん、木村慧人さん、海沼流星さん、砂田将宏さんの6名に就任いただきました。



それぞれ異なる魅力を持つ3グループから垣根を越えて集まった彼らは、圧倒的なパフォーマンスで日々観客を魅了する一方、俳優やモデル、ラジオパーソナリティなど多彩な分野で活躍されています。

個性を活かしながら常に新しい挑戦を重ね、新境地を切り開く彼らは、“自己表現を通して挑戦し続ける”ことを後押しする「スカルプD ネクストプラス」を象徴する存在であると考え、この度、ブランドアンバサダーとして迎えることになりました。

■EXILE TRIBE次世代メンバーの光と影が交差する空間で魅せるフリースタイルな演技に注目！

一線を画した洗練された芯の強さで「自分をデザインする」喜びを体現するスタイリッシュなCMが公開！

新TVCMは、「美しい髪は、強い。※1」をコンセプトに、光と影が交差する空間に6名が登場します。

白を基調としたスタイリッシュな衣装で、各自の個性が溢れるフリースタイルな演技を披露し、「自分をデザインする」喜びを体現しました。

カメラマンとセッションをするように意思のある眼差しを向け、光と影の中で魅せる表情や洗練された雰囲気の中で「美しい髪は、強い。※1」というキャッチコピーに込めた想いそのままに、ただ美しいだけではない、凛とした芯の強さを感じさせる映像に仕上がっています。普段ステージ上で魅せる力強い姿とは一線を画した洗練された姿が引き出されています。

タイトル：【スカルプD ネクストプラス】美しい髪シャンプー篇／【スカルプD ネクストプラス】美しい髪エレブラシ篇

公開日：2025年10月29日（水）

公開先：「アンファー」公式YouTube

【スカルプD ネクストプラス】美しい髪シャンプー篇：https://youtu.be/xgNSU64OJP8

【スカルプD ネクストプラス】美しい髪エレブラシ篇：https://youtu.be/FoN7k44cKgU

放映：順次、TVCMとして放映開始予定

■EXILE TRIBE次世代メンバーが魅せた“自然体なパフォーマンス“にスタッフも大絶賛！

「なかなか無いメンバーで楽しみ！」 グループの垣根を超えたスペシャルコラボで仲の良さが炸裂！

和気藹々の撮影現場を収めたメイキング映像公開！

まずは個人カットから撮影を開始。スタイリッシュな白の衣装で登場し、監督とコミュニケーションを取り撮影のイメージを膨らませていきます。撮影が始まると談笑が弾む打ち合わせから一転、意思のある強い眼差しの表情に切り替わり、そのギャップに現場では思わず歓声が上がります。また、フリースタイルの撮影では、カメラマンと息の合ったセッションを見せ、髪の美しさが引き立つ、多彩なポージングで撮影を重ねていきます。藤原樹さんは「結構お洒落でクールな感じなので新しいイメージのCMに出来るのかなと思っています」と意気込みを語られていました。

そして6人が揃う集合カットの撮影へ。中島颯太さんは「なかなか無いメンバーで皆揃ってのCMは楽しみですね」とコメントするなど、新鮮なメンバー編成にワクワクされている様子。合間には、RIKUさんが「食らえ！慧ちゃん！」とスタイルエレブラシを木村慧人さんの首元に当ててふざけるシーンも見られるなど、仲の良さが垣間見える、和やかな現場となりました。クランクアップ後にはスタッフからサプライズで花束が贈られ、温かな拍手の中で撮影は締めくくられました。

メイキング動画：https://youtu.be/xBixWLJAL4c

■「ボーカル3人、パフォーマー3人で一曲作れる！(笑)」レアなメンバー編成に、今後の目標は新ユニット結成！？木村さんの新たに挑戦したいことは「ボールペン字講座」！？藤原さんは4日間連続ライブで“新境地”へ！？！仲の良さ溢れるグループの垣根を超えたEXILE TRIBE次世代メンバー6名のインタビュー動画公開！

ブランドアンバサダー就任を記念して、6名によるスペシャルインタビュー動画を公開いたします。

就任の想いやプライベートの一面、さらには他グループ同士だからこその会話もあり、

グループの垣根を越えた6人だからこそ見せられる“自然体”が詰まった内容となっています。

インタビュー動画：https://youtu.be/VDS-118uW3A

Q1. 「スカルプD」ブランドアンバサダーに就任した感想は？

RIKU「20代の男性や若い世代に向けて発信していくということで、僕が唯一の30代なんですけど（笑）。これまでのスカルプDのイメージを一新して広めていきたいです。僕たち自身もたくさん使っていきたい。」

Q2. 「スカルプD」に抱いていた印象は？

藤原「正直、僕たちの世代より少し上の方が使うイメージがありました。でもネクストプラスに触れてみて、デザインや香りも若い世代に合っていて、ライブのスタイリングもうまく仕上がると思うので、これから使うのが楽しみです。」

Q3. スカルプD ネクストプラスの“推し商品”は？

中島「スタイルエレブラシが推しです！髪にも顔にも使えるし、ピンの本数が多くて、使うたびに髪がスラーッとまとまるんです。毎日使うのが楽しみ！」

木村「シャンプーとパックコンディショナーがめっちゃいい！洗浄力が高くてスッキリするのに、髪がしっとり滑らかになる感じが好きです。」

海沼「ライブ終わりに使いたくなる使用感！」

Q4. ブランドアンバサダーとして、グループの垣根を越えて6人が揃った感想は？

砂田「この6人、全員とサシ飯行ったことあるんですよ！LDHって人が多いのに、全員とご飯行ったのは奇跡です（笑）。」

中島「ボーカル3人、パフォーマー3人だから1曲できるね！（笑) 今、無意識にマイクみたいにエレブラシ持ってた（笑）。」

海沼「それ俺がさっきやったネタ！（笑）。」

中島「慧人に、マイクみたいに持つからツッコんでって言ったら、もう流星がやってた（笑）。」

中島「白い衣装っていうのもすごく新鮮だよね。」

藤原「THE RAMPAGEは黒ばっかりだから(笑)」

Q5. これから新たに挑戦してみたいことは？

木村「ボールペン字講座に挑戦してみたい！字が綺麗になったらサインとか書くときにいいなと思って！」

藤原「俺、やったことあるけどすぐ辞めちゃった（笑）。」

砂田「多分僕、LDHで1番字が下手くそな自信ある（笑）。LDHは字が綺麗っていうイメージがあるのに、俺はめっちゃ汚い（笑）。」

中島「じゃあみんなで字を綺麗にすることに挑戦しましょう！(笑)。」

Q6. この6人の中でズバリ、“おしゃれ番長”といえば？

せーの！で指を指すと、砂田さんが3票獲得する結果に。

中島「将宏のスタイルって確立されてる！プライベートで遊ぶ時、写真撮るといつもかっこよく映る！」

藤原「将宏の個性がちゃんと活かされてる。俺が着ても似合わない服を着こなしているのがすごい。」

砂田「このメンツでこの票取れたのはだいぶ嬉しい！(笑)。」

Q7. 自身のヘアスタイリングへのこだわりは？

中島「流星ってなんでも似合うよね。自分の意思でライブの時の髪型とか変えてるの？」

海沼「メンバーにも相談せずに、これやりたいって思ったらすぐやっちゃうし、自分でも出かける前にスタイリングします。」

砂田「流星の顔なら金髪坊主してほしい！（笑）。」

一同「似合う！（笑）。」

海沼「40歳とかになって男らしくなったら髭を生やして金髪坊主挑戦してみようかな。」

中島「慧ちゃんの金髪坊主も見てみたい（笑）。」

木村「一回やってみて……（考えよっかな）（笑）。」

Q8. “新境地”を感じた瞬間といえば？

藤原「前、4日連続でライブがあった！札幌、新潟、東京、和歌山を回って・・・その時は体の疲れを感じなくなるくらい麻痺して、いつもより逆に良いパフォーマンスができたなと思いました！4日連続で内容も違うから、頭も体も使って、良い意味で気合いになってめちゃくちゃ良いパフォーマンスができた。次はFANTASTICSで5日連続でライブしてみてください（笑）。」

海沼「その後のBALLISTIK BOYZでの6日連続が怖い（笑）。」

Q9. 動画をご覧の皆さんに一言！

木村「『スカルプD ネクストプラス』ブランドアンバサダーに就任させていただき、僕らが代表となってたくさんの方々に広めていきたいです。若い世代はもちろんいろんな方が使っていただけるように、これからより愛されるように願って僕たちが届けていきますので、ぜひ使ってください！」

■プロフィール

THE RAMPAGE RIKU

1994年8月10日生まれ

埼玉県出身

A型

THE RAMPAGE 藤原樹

1997年10月20日生まれ

福岡県出身

B型

FANTASTICS 中島颯太

1999年8月18日生まれ

大阪府出身

B型

FANTASTICS 木村慧人

1999年8月16日生まれ

東京都出身

A型

BALLISTIK BOYZ 海沼流星

1999年6月19日生まれ

群馬県出身

O型

BALLISTIK BOYZ 砂田将宏

2000年5月17日生まれ

大阪府出身

A型

◆趣味◇特技

◆サッカー、ゴルフ

◆ギター・映画鑑賞・カメラ・ファッション・筋トレ・乗馬

◇サッカー・英語・アクロバット・けん玉・こま

◇サッカー：小学生の頃にはスペイン・ポルトガルでサッカー留学を経験するほど打ち込んでいた

◇誰とでもすぐに仲良くなる ※マクドナルドさんのCMに子役時代出演。

■スカルプD ネクストプラスとは

「スカルプD ネクストプラス」は、「自分をデザインする」。“スタイリングはシャンプーから”という発想のもと、独自成分配合によって理想のスタイリングへ。

シャンプーは2種類あり、髪型やなりたい質感に合わせてお選びいただけます。また、パックコンディショナーは直接地肌に塗布することができ、地肌から髪のポテンシャル※2を引き上げます。

※1 ハリコシのある状態

※2 髪の質感のこと

■シャンプー/パックコンディショナー 商品概要

スタイリングしやすい髪＝“髪がふんわりと立ち上がり、柔軟性のある髪”へ導く

シャンプー＆パックコンディショナー

（商品左から）

商品名：スカルプD ネクストプラス ボリュームアップシャンプー オイリー

内容量：350mL

価格：1,940円（税抜）/2,134円（税込）

商品名：スカルプD ネクストプラス ボリュームアップシャンプー ドライ

内容量：350mL

価格：1,940円（税抜）/2,134円（税込）

商品名：スカルプD ネクストプラス スカルプパックコンディショナー

内容量：350g

価格：1,940円（税抜）/2,134円（税込）

■スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ商品概要

発売日：2025年9月3日（水）

商品名：スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ

種類：＜家庭用美容器＞

分類：雑貨

重 量：約160g

販売価格：26,000円（税抜）／28,600円（税込）

販売：アンファーストア／楽天市場

付属品：専用USBコード、清掃用ブラシ、取扱説明兼保証

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。

【報道関係者お問い合わせ先】

アンファー株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

TEL：03-3213-8882 FAX：03-3215-6155

メール：pr1@angfa.jp

[営業時間：午前9時～午後6時

（年末年始を除く）]