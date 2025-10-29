『Retail Summit 2025』にてプレミアムスポンサーとして協賛

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、Comexposium Japan株式会社が2025年11月25日(火)～26日(水)に開催する『Retail Summit 2025』にプレミアムスポンサーとして協賛いたします。





https://retail.summit-japan.com/


近年、リテールは大きな変革期を迎えており、店舗は「販売の場」を超えて顧客とブランドがつながる体験の拠点へと進化しています。



こうした流れの中、リテールメディアやAIの活用、さらにEX(従業員体験)とCX(顧客体験)の融合によって、顧客接点はますます広がりを見せています。今後は「リテールメディア」「AI」「データ活用」といった多角的なアプローチを通じてユーザーとのエンゲージメントをいかに深めていくかが、企業の成長を左右する重要なテーマになっていくと考えられます。



本イベントでは、小売・流通・通販業界ならびにそれらを支援する企業のリーダーが一堂に会し、「リテールメディアとテクノロジーがもたらす未来の買い物体験」について参加者・登壇者とともにディスカッションしてまいりますのでぜひご参加ください。



当日、会場でお目にかかれることを心待ちにしています。



【イベント要項】



イベント名　：Retail Summit 2025


主催　　　　：Comexposium Japan株式会社


日程　　　　：2025年11月25日(火)～26日(水)


会場　　　　：ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート


住所　　　　：〒904-0493 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260番地


参加申し込み：https://retail.summit-japan.com/#application




ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売