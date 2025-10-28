AI時代に生き残る！ハイレベルなUI設計者になるためには？11/13（木）無料セミナー「AI時代に生き残るUIデザイナーの条件」開催（オンライン）
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月13日（木）、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「AI時代に生き残るUIデザイナーの条件 ～ハイレベルな設計力で“消えない人材”になる～」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166975/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166975/?rls)
※締切：2025年11月13日（木）21：00
On November 13th, (Thursday) Creek and River Co., Ltd, will hold the seminar “Don’t Let AI Take Your Job ～Becoming a High-Level UI Designer in the Age of AI～”
*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166979/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166979/?rls)
Application deadline:2025/11/13（THU）21：00（JST）
驚異的なスピードで進化するAI。近い将来、UIコンポーネントや画面推移、プロトタイプなどは自動生成できるようになり、ジュニア～ミドルレベルのUIデザイナーの役割は消滅する可能性があると言われています。AI時代に生き残る「シニアレベルのハイレベルなUI設計者」になるためにはどうすれば良いでしょうか。C&R社ではAIに仕事を奪われないために今すぐ身に着けるべきスキルについて解説するセミナーを開催します。
本セミナーで講師を務めるのは、多くのグローバル企業やローカル企業でリーダーポジションを歴任してきたジェイコブ・ネルソン氏。ジェイコブ氏が「どうすれば一晩でシニアデザイナーになれるのか」という問いに答えながら、UIデザインの本質に迫ります。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。
▼セミナーで学ぶこと
・UIデザインの原則
・デザイン心理学の基礎
・情報設計の考え方
・インサイトの抽出・優先順位付け・提案方法
・ビジネスゴールとの接続
・ユーザーのニーズの捉え方
▼こんな方におすすめ
・AIの進化に不安を感じている現役デザイナー
・これからの時代に必要なスキルを身につけたい方
・自動化では補えない“人間の判断力”を強化したい方
・AI時代のデザイナーの役割やスキル戦略を考えたい方
・社内デザイナーのスキルアップや再教育を検討している方
・ユーザー視点とビジネス視点を両立したUI設計を学びたい方
AI is evolving at lightning speed. In the near future, it will be capable of generating polished UI components, screen flows, and even prototypes-automatically.As a result, junior and mid-level UI design roles may disappear.
So what roles will remain?Only those who can operate at a senior, high-level design capacity.In this webinar, UI expert Jacob Nelson will share the essential skills you need to stay relevant and employed as a designer in the age of AI.He’ll answer the critical question: How can you become a senior designer overnight?
AI時代に生き残るUIデザイナーの条件 ～ハイレベルな設計力で“消えない人材”になる～
■日時
2025年11月13日（木）20：00～21：00
■場所
オンライン開催
■登壇者
Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー＆UI/UXデザイナー
ジェイコブ・ネルソン氏
ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR＆D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）がある。
▼グローバルに活躍するエキスパートに聞く！日本のUX戦略と未来
https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/ui-designer/113016/
■参加費
無料
■定員
60名
■主催
株式会社クリーク・アンド・リバー社
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166975/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166975/?rls)
※締切：2025年11月13日（木）21：00
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「AI時代に生き残るUIデザイナーの条件」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
Don’t Let AI Take Your Job ～Becoming a High-Level UI Designer in the Age of AI～
■Date and time
2025/11/13（THU）20：00～21：00（JST）
■Place
Zoom
■Speaker
Jacob Nelson氏
After graduating from the University of Washington with an M.S. in Information Management, Jacob Nelson worked in multiple leadership positions at global and local companies as Head of Design R&D, Head of UX&PX Strategy, Head of Digital Marketing & Brand, and others. Jacob was also a design mentor for Staffordshire University and the University of Washington.
He has worked on countless projects, sites, apps, and mobile games over his career with his mobile games showcased in the coveted “Featured Games” and “Top Charts” on Google Play and App Store. Jacob also won the “Best Marketing Team” award at the 2018 Global Carrier Awards. His recent publications include an educational series on PX&UX design and joint paper, “Affective Computing on Mental Health” (Game IoT for Healthcare).
Currently, Jacob leads the fusion of UX (sites, applications) and PX (games) design, and is engaged in research and development of products and services that utilize AI, IoT, DLT, NFT, and other future technologies.
■Participants
・Game developer
・Game designer
・Game planner
・App developer
・App designer
・Product designer
・Web designer
・Web developer
・Web Producer
・Graphic designer
・UX designer
・UI designer
・User / Player researcher
・Programmer / Developer
■Entry fee
free
■Capacity
60 people
■Organizer
CREEK and RIVER Co., Ltd.
https://www.cri.co.jp/
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166979/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166979/?rls)
Application deadline:2025/11/13（THU）21：00（JST）
【Contact】
CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC
Don’t Let AI Take Your Job ～Becoming a High-Level UI Designer in the Age of AI～
Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞
▼随時開催 株式会社カプコン オンライン個別面談・面接会
https://career.famitsu.com/lp/5455
▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)
UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)
▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)
セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！
▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちら
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／
1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。
▼詳細はこちらから
https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)