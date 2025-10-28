犬モチーフのお菓子で話題の「メゾン・テリア」とのコラボレーション第二弾にシリーズ初の子ども服が登場「犬の日」の11月1日に3アイテムを販売開始

株式会社千趣会

【特集URL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_251028_lp/

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、犬モチーフのお菓子が話題の「Maison terrier（メゾン・テリア）」（以下、メゾン・テリア）との二度目のコラボレーションとして、11月1日(土)の「犬の日」に合わせて「メロウ配色裏毛スウェット（税込価格：2,490円）」「腹巻付き長袖パジャマ（税込価格：2,990円）」「キッズスヌード（税込価格：1,590円）」の子ども服3アイテムをベルメゾンネット（ https://www.bellemaison.jp/ ）にて販売開始します。

【コラボレーションの背景】

横尾かなさんが主宰する「メゾン・テリア」とのコラボレーションは、ベルメゾン商品開発担当者の「『メゾン・テリア』のお菓子が可愛すぎて食べるのがもったいない、ずっと手元に残しておきたい」という想いから2025年1月に初めて実現しました。第一弾で発売した雑貨アイテムは、お客様から「何より柄がかわいい」「犬好きにはたまりません」といった好評な声が寄せられました。今回発売する第ニ弾では、「犬とお菓子が融合した可愛らしくて優しいモチーフを子ども服に取り入れることで、子ども服がより魅力的になる」と考え、「メゾン・テリア」とのコラボレーションでは初となる、子ども服の販売を決定しました。

【新商品の概要】

ベルメゾンでは、お客様に安心して着用いただけるよう品質にこだわった商品づくりを続けています。今回は、「メゾン・テリア」のやさしく癒されるイメージに合わせて、ナチュラルカラーやニュアンスカラーを多用するなど色やデザインにもこだわりました。スウェットとパジャマの身生地は肌に優しい綿100%素材を採用し、袖口と足口は動いてもずれにくいようリブ仕様にしました。また、きょうだいでお揃いコーディネートを楽しめるよう80～130サイズと幅広いサイズで展開し、特に80・90サイズはゴムやボタンで着脱しやすい仕様です。スヌードは「メゾン・テリア」の代表キャラクターであるふわふわの犬「ホワイトシュナウザーのメレンゲクッキー」をイメージし、ボア素材で作りました。

＜「Maison terrier（メゾン・テリア）」 主宰 横尾かなさんコメント＞

今回第二弾として子ども服を作っていただきました！ベルメゾンさんにかわいく描きおこしていただいたイラストがお気に入りだったので、子ども服として展開していただけてとても嬉しいです。かわいさは残しながら秋らしく落ち着いたカラーのお洋服は新鮮で、いろいろなコーディネートが楽しめると思います。今回初めてつくったパジャマもニュアンスカラーのギンガムチェックがおしゃれで、姉妹や兄弟でお揃いにするのもおすすめです。

メゾン・テリアをご存知の方にはもちろん、犬好きの方へもたくさん届きますように…！

＜千趣会 企画開発担当 多田 典代コメント＞

雑貨ジャンルでのコラボレーション商品を見て、ベビーやキッズのアイテムがあったらきっとかわいいな、と思いメゾン・テリアさんにオファーしました。スイーツと犬という、誰もが親しみを感じるモチーフを子ども服と組み合わせることで、想像をはるかに超える可愛らしい商品が誕生し、商品会議では「かわいい！」の声の連続でした。これから寒くなる季節に、こちらの商品たちを通じて、ご家族のくつろぎのひとときに、温かさと笑顔をお届けできることを願っています。

また、今回のコラボレーションは11月1日の「犬の日」に合わせて企画しました。毎年SNSなどで大きな盛り上がりを見せる「猫の日（2月22日）」に比べ、「犬の日（11月1日）」はそこまでの認知度や盛り上がりに至っていないような気がしています。ベルメゾンは、犬好きの皆さまにも楽しんでいただける、愛らしい犬モチーフの商品を通じて「犬の日」を盛り上げていきたいと考えています。

【新商品一覧】 ※2025年11月1日(土)より閲覧可

・ナチュラルカラーの裏毛生地に、ボリューム袖と首元・袖口のメロウ仕上げがより可愛らしい印象に

・メレンゲクッキーとマドレーヌのイラストが映える上品なデザイン

・身生地はやわらかな着心地の綿100％裏毛素材

・80と90サイズは背部の襟ぐりがゴム仕様なのでスムーズな着脱を実現

商品名／メロウ配色裏毛スウェット

価格／2,490円（税込）

カラー／2色（アイボリー、チョコレートブラウン）

サイズ／6サイズ（80、90、100、110、120、130）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_251028_1274882/

・袖とボトムス部分にはイラストのイメージに合う優しいニュアンスカラーのチェック柄を使用

・身生地はなめらかな綿100％スムース素材

・ボトムスには腹巻付きで、寝返りを打ってもおなかが出にくい仕様。袖口と足口はリブ仕様で動作時のずれを軽減

・80と90サイズは左肩スナップボタン開きで簡単に着脱できる設計

商品名／腹巻付き長袖パジャマ

価格／2,990円（税込）

カラー／2色（ライトグレー系、グレージュ系）

サイズ／6サイズ（80、90、100、110、120、130）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_251028_1274883/

・ふわふわの犬をイメージしたボアフリース素材を使用

・シャギーな毛足がたっぷりの肉厚フリースで肌触りも暖かさも抜群

・上からかぶるだけで防寒対策に

商品名／キッズスヌード

価格／1,590円（税込）

カラー／2色（アイボリー、ベージュ）

サイズ／1サイズ（フリー（4歳以上））

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_251028_1274884/

【販売中のメゾン・テリア コラボレーション商品】

https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_251028_list/

お菓子デザインのお皿

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_251028_1259748/

お菓子デザインのクッションカバー

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_251028_1258592/

●Maison terrier（メゾン・テリア） 横尾かな

1996年東京都生まれ。都立工芸高等学校インテリア科卒業後、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科にてテキスタイルを専攻。卒業後は、アパレル店、東京・国立の菓子店food mood（フードムード）（広報担当）勤務を経て、大好きな犬をモチーフにしたお菓子をつくるアトリエMaison terrierとして、東京近郊でのイベント出店を中心に活動中。

Instagram: https://www.instagram.com/maison_terrier/

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/ ）では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】X（旧twitter）： https://x.com/bellemaison_jp

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

ベルメゾンGITA(ジータ)

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison_mama/

ママとベビーのベルメゾン

【公式】X（旧twitter）： https://x.com/bellemaisonmama

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 ※日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。

2025年に千趣会は創立70周年を迎えました。創業以来、女性に喜ばれる商品・サービスを開発し提供し続けてきた想いを胸に、これからもお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指してまいります。