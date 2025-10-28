【導入コストを大幅削減】準天頂衛星「みちびき」対応でさらなる精度へ。ALLYNAV AF305 自動操舵システム、新ラインナップ登場

AllynavAG株式会社

― より高精度・低コストな自動操舵を実現 ―

ALLYNAV AG株式会社（所在地：北海道）は、トラクター用自動操舵システム「ALLYNAV AF305」シリーズにおいて、準天頂衛星システム「みちびき（QZSS）」のCLAS補正信号に対応したフラッグシップモデルとベーシックモデルの２種類をラインナップに追加するとともに、お求めやすい価格改定を実施いたします。

■ 新ラインナップと価格改定の概要

QZSS非対応版ベーシックモデルとQZSS CLAS対応フラッグシップモデル（デュアルIMU搭載バージョン）

今回の改定により、「QZSS非対応モデル（中央ボタン無）ベーシックモデル」に加えて、新たに「QZSS CLAS対応アンテナ（中央ボタン有）フラッグシップモデル」を正式ラインナップとして追加します。フラッグシップでモデルのセットには、数量限定でデュアルIMUが無料サービス。通常は別売りとなります。

QZSS対応モデルは、みちびき衛星から直接受信できるCLAS補正信号により、インターネット接続を必要とせず、より安定したセンチメートル級（2.5ｃｍ実績）測位を実現します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168106/table/5_1_ff6005c9a0e0196632fce0a8a12ca51e.jpg?v=202510290928 ]

※従来の定価 \900,000 から最大14.4%の価格引き下げを実施。

■ 新ラインナップの背景

日本農業の自動化・省力化を支援するため、ALLYNAV JAPAN / AG株式会社では「高精度・低コスト・高信頼」を軸に製品開発・供給体制を再構築しております。

今回の改定は、販売代理店およびエンドユーザー双方にとって導入ハードルを下げることを目的としており、今後も全国的なサービス体制の拡充を進めてまいります。

■ 今後の展開

中国トップの自動操舵システム

2025年度内には、エンドユーザーのみならず、代理店側への配慮をされたファームウェアーの改良を加え進化させる事も予定しています。

■ ALLYNAV AG株式会社について

農業用自動操舵システムおよび自律走行技術の開発‧販売を行う日本法人。

中国ALLYNAV本社との技術連携のもと、日本市場向けの独自チューニングやソフトウェア開発を展開

中。

事業内容：農業‧林業‧インフラ向け自動操舵／RTK測位機器の開発‧販売

▼ 販売およびデモについて

製品の詳細‧デモ予約‧お見積もりは、全国取扱店までお問い合わせください。

モニター展開も予定しております。

【リリース元】

ALLYNAV JAPAN / AG株式会社（アリナビ ジャパン / エージー）

Web：https://www.allynav.com

Mail：servicecenter@allynav-ag.com

【戦略的パートナー】

株式会社MAZEX (マゼックス）

Web：https://mazex.jp

Mail：company@mazex.jp

＼ 日本の作業を、スマートに進化させる ／

未来を創造するアリナビ