江戸から続く庶民の遊びを自ら作る。フジテレビ「ぽかぽか」で人気の「投扇興」を自分でつくれる工作＆体験教室を東京おもちゃ美術館で開催
認定NPO法人芸術と遊び創造協会
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ElirAYYQSds ]
東京おもちゃ美術館 イベントページ :
https://art-play.or.jp/ttm/news/news-7186/
認定NPO法人芸術と遊び創造協会の運営する東京おもちゃ美術館（新宿四谷）では、開館から16年ほぼ毎月体験会を開催している「投扇興」
江戸時代から続く庶民の遊びです。
今年の夏に初開催した、投扇興セットの工作イベントは、満員になってしまうほど大人気でした。
ご要望にお応えし、再度、投扇興を作れるイベントを開催します。
当日の指導員は、フジテレビの「ぽかぽか」にも出演し芸能人チームと対戦したおもちゃ学芸員です。
定員有の事前予約制ですので、お早めにお申し込みくださいませ。
■日時：2025年11月3日（月・祝）
１.10:15-11:45２.13:45-15:15
■場所：東京おもちゃ美術館
■参加費：800円（別途入館料が必要です）
■年齢：小学生以上
■申込方法：事前申込制
■指導：投扇興おもちゃ学芸員
