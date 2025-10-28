［1日2組限定＆新館確約］信州づくしの客室ミニバー、発酵エキス配合フェイスマスク入りの天然温泉アメニティーセットでおこもりリトリート〈選べる朝食〉｜ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん新館客室から望む紅葉ビュー

English follows Japanese.

ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん（所在地：長野県大町市平2020、客室数103室、総支配人：細田 祐一）は秋の紅葉狩りから冬のマウンテンステイまでご満喫いただける、新館確約の１日２組限定宿泊プランの販売を開始しました。ご滞在には発酵エキス配合のフェイスマスクと、ホテルオリジナルの手ぬぐい入りの温泉セット、そして新館客室のミニバーに信州セレクションをご用意します。

ホテルオリジナル手ぬぐい新館客室温泉

［1日２組限定＆新館確約］おこもり客室温泉ステイwith温泉アメニティー＆信州セレクションミニバー〈LASOIL 選べるご朝食付き〉

[プラン特典]

・LASOIL 選べるご朝食（和朝食、洋朝食からお好みのセットをお選びください）

・発酵エキス配合のフェイスマスク（1人1枚）

・ホテルオリジナルの手ぬぐい（1人1枚）

・信州ミニバー 8本セット（各種信州ジュース、地ビールなど）

信州セレクションミニバー

［販売概要］

宿泊予約期間：2025年10月24日 - 2026年3月28日

宿泊対象期間：2025年10月27日 - 2026年3月31日

お食事条件：1泊朝食付き LASOIL

和朝食

公式HPでチェックする :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/offers/new-wing/

1日、限定2組様だけにホテルスタッフがご提案する、特別なおこもり温泉プラン。

新館の天然温泉ビューバス付き客室でゆっくりしたら、翌日は新レストラン「LASOIL」で選べるご朝食を。秋は紅葉狩り、冬は大町・白馬でスノーアクティビティ。信州を存分にご満喫ください。

新館レストラン「LASOIL」

［ロケーションの魅力］

白馬から約30分の距離にあり、スキー・登山・アウトドアの拠点としても好立地。

黒部ダムや立山黒部アルペンルート（長野県側入口、11月末閉鎖）まで車で約15分。

JR長野駅／松本駅から車で約1時間、東京から新幹線と車で約2時間半。

【ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん】

住所：長野県大町市平2020

新規ご予約・変更 TEL：0120-455-655

問い合わせ TEL：0261-22-1530（ホテル代表）

ウェブサイト：https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

予約サイト：https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/qngsh

新館前に広がるゴルフ場から望む三段紅葉

[Limited Offer] Mountain Retreat Stay at ANA Holiday Inn Resort Shinano-Omachi Kuroyon

ANA Holiday Inn Resort Shinano-Omachi Kuroyon has launched a limited “Mountain Retreat Stay” plan, available for only two groups per day. Guests can enjoy a relaxing stay in the new wing’s natural hot spring view rooms, complete with special amenities such as a fermented-extract face mask, original hotel tenugui towel, and a Shinshu minibar selection featuring local juices and craft beer.

Breakfast is served at Restaurant LASOIL, where guests can choose between a Japanese or Western set menu.

Located about 15 minutes from Kurobe Dam and 30 minutes from Hakuba, the resort offers easy access to both autumn foliage and winter snow activities.

Stay Period: October 27, 2025 - March 31, 2026

Booking Period: October 24, 2025 - March 28, 2026

Website: https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

Your mountain retreat begins here - at ANA Holiday Inn Resort Shinano-Omachi Kuroyon.

IHG Official :https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/nagano/qngsh/hoteldetail

IHGホテルズ＆リゾーツ：https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation

ホテル公式ウェブサイト：https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/anahiresortkuroyon/



ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて：

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細については、www.holidayinn.com, Facebook https://www.facebook.com/HolidayInn/, Instagram https://www.instagram.com/holidayinn/をご覧ください。(https://www.instagram.com/holidayinn/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在