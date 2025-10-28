＝LOVE NHK総合「うたコン」に生出演！オオカミの耳をつけたキュートな衣装で、話題の新曲『ラブソングに襲われる』を披露！！
今年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計8,600万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。
昨日出演したTBS系「CDTVライブ！ライブ！」に続き、本日はNHK総合「うたコン」に生出演し、今話題の新曲『ラブソングに襲われる』を披露した。
『ラブソングに襲われる』は、先日10月8日に19thシングル表題曲として発売され、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても自身最速となる約1か月半で累計2,000万回を突破するなど、今まさに人気絶頂の楽曲。
番組では、メンバー全員が“オオカミの耳”を付けたスペシャル衣装で登場。本日も間奏パートでは、野口衣織のソロダンスがバージョンアップし、新スーパー衣織タイムとして披露された。出演後には、“オオカミの耳”衣装に関するコメントも含め、SNSでは大きな盛り上がりを見せている。
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ、11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる、12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホールの開催を控えている。
勢いが加速する=LOVEに今後も大注目いただきつつ、ぜひ当ツアーにもぜひ足を運んでいただきたい。
