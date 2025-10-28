¡ÚTHE W8ÂåÌÜ½÷²¦¤¬ÄÖ¤ë¡¢Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡Û¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤Î²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¡Ø¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤ª¤«¤¿¤Å¤±¡Ù¤¬2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¡Ø¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤ª¤«¤¿¤Å¤±¡Ù¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
――¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤òÁ´ÉôÊú¤¤·¤á¤Æ¡£º£Æü¤âÌÀÆü¤â¡¢»ä¤Ï¡Ö·Ý¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
THE W 2024½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤Î²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¤¬ÄÖ¤ë¡¢Æü¡¹¤Ä¤Î¤ë¤â¤ä¤â¤ä¤ò¡¢¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¿¤¿¤ó¤ÇÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¿·´¶³Ð¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÌ¡ºÍ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á»Ï¤á¡¢°ìÅÙ¤Ï·Ý¿Í¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤Æ½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢¥Õ¥êー¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÌá¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂçºå¤Ç¥é¥¤¥Ö¼çºÅ¤ò¤·¡¢ÈÄ¤Î¾å¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬ÄÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö·Ý¿Í¡×¤é¤·¤«¤é¤Ì¡Ö¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¡×¤Îµ²±¤¿¤Á¡£
TV¤äÉñÂæ¤Ç¤Î¥¥é¥¥é¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤Ýµ¡¹¤È¤·¤¿Çº¤ß¤ò¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Í¥¿¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¤¤ï¤·ÆÈ¼«¤Î¸À¸ì´¶³Ð¤Ç¼¹É®¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢THE W 2024½÷²¦¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿1Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¤¤é¤á¤¤¤¿Ê¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤É¤³¤«¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤ÎÆü¡¹¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡£
¸½ºßWeb¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ³Ö½µÏ¢ºÜÃæ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî¼«¿È¤Ç¼¹É®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡¢¤µ¤é¤Ë¿·µ¬½ñ²¼¤í¤·¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¸¶ÅÄ¤Á¤¢¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£»Ò¶¡¤ÈÂç¿Í¤Î¡Ö²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¡×¤¬ÇØÃæ¤òÍÂ¤±¹ç¤¤¡¢¼«¿È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¶¦Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
――»ä¤Î¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤Ï¡¢¥À¥µ¤¯¤Æ¡¢¥¥·¥ç¤¯¤Æ¡¢¤À¤ë¤¯¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤É¤¦¤Ë¤âËèÆü¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êÊü¤¹¤Û¤É¤ÎÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Ë¹³¤¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤½¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤Á¤Ð¤ó·Ý¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤·Ý¿Í¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·Ý¿Í¤¯¤µ¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤ª¤«¤¿¤Å¤±
Ãø¼Ô¡§²ÀÀâ¤¤¤ï¤·
Äê²Á¡§1,980±ß¡ÊËÜÂÎ1,800±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Úー¥¸¿ô¡§256¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-117024¡¾3
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001200/)
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¡Ê¤È¤¤É¤ ¤¤¤ï¤·¡Ë
1992Ç¯¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¥Í¥¿¤Å¤¯¤êÃ´Åö¡£2023Ç¯¤ËµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò A-dashi¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2024Ç¯Âç²ñ¤Ë¤ÆÂè8ÂåÌÜ½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
