【新サービス発表】仙台発で新たな試みが開始！外国人観光客から急増する『リーガルウェディング』へのニーズを全面サポート！一般社団法人JAPAN・LEGAL WEDDING″設立。

東北が誇る世界遺産や国宝級の神社仏閣で伝統的な神前式・仏前式を提供する『みちのく和婚(https://michinokuwakon.jp/)』を運営する株式会社空地音ハーモニー((https://sorachine-harmony.jp/)本社：宮城県仙台市、代表取締役：菊池 美鷗)はこの度、訪日外国人及び国際結婚カップルなどに向けたリーガルウェディングサポートサービスを本格的に開始するため、一般社団法人JAPAN・LEGAL WEDDINGを設立。

円通院でのリーガルウェディングワンストップでサポート！

昨今、外国人高まるニーズである日本でのリーガルウェディングに加え、日本の伝統文化と儀式を兼ね備えた神社仏閣での和装結婚式、また本格的な甲冑体験と連動した挙式スタイルなど新たなコンテンツも含め、問い合わせから手続き、申請に至るまでワンストップでサポートを開始。

【リーガルウェディングの特徴】

・法的な効力：法的に未婚のカップルが、現地の法律により正式に婚姻 する為の手続き。

・記録が残る：挙式した国と、日本（帰国後の届出による）の両方に婚姻の記録が残る。

・結婚証明書：挙式する国が発行する結婚証明書は、国際的にも効力を持つ正式な書類です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GQc8t_MswAI ]

SHOGUN WEDDING CONCEPT MOVIE

【SHOGUN WEDDING】

サービス名：SHOGUN WEDDING(https://michinokuwakon.jp/SHOGUN_WEDDING/)（将軍フォトウェディング）

提供開始日：2025年10月～

提供場所：１. 宮城県仙台市 青葉区 仙台城跡（青葉城、２.宮城県白石市 白石城

内容：甲冑体験撮影、和装婚礼撮影・挙式プラン、披露宴での演出提供等

料金：59,800円（税込）～

対象：訪日外国人観光客、歴史愛好家、日本文化に関心のあるカップル他

仙台城跡（青葉城）での『SHOGUN WEDDING』仙台城跡（青葉城）での『甲冑体験白石城での甲冑体験白石城での甲冑体験



【会社概要】

・社名：株式会社 空地音ハーモニー(ソラチネ)

・代表取締役：菊池 美鷗(きくち みお)

・本社所在地：宮城県仙台市青葉区一番町1丁目8-32T&Rビル401

・お問い合わせ先：office@sorachine-harmony.jp

・電話番号：022-794-7720

・公式サイト：https://michinokuwakon.jp/

・コーポレートサイト：https://sorachine-harmony.jp/