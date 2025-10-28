Äà¤êÈÖÁÈ¡ÖFISH ON! TV¡×¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡11/3¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§https://www.mache.tv/event/fishontvnext/detail/
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥·¥§¥Ð¥éFISH ON! ¡ÖFISH ON¡ª¥Þ¥ë¥äÍ·Á¥ ¥Ï¥¼Äà¤êÂÐ·è¡ª¡×#59 2025.8.14
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=-lT2tcnGwZU ]
¡üÈÖÁÈÀ©ºî¡¡À¾¸ý¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÊç½¸Í×¹à¡Û
¡¦18ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À
¡¦Äà¤ê¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¦Äà¤ê¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦Äà¤êÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â´¿·Þ
¡¦µû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ëÊý¡¦µûÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ëÊý´¿·Þ
¡¦FISH ON¥¬ー¥ë¥º¤Î³èÆ°¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æ³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÊý
¢¨½ñÎàÁª¹Í¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Î¤ß¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
±þÊçÄùÀÚ¡§11·î3Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á12:00
¿³ºº´ü´Ö¡§11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¹ç³Ê¼Ô¡§¾å°Ì2Ì¾¤ò¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÁª½Ð
¡Ú¿³ººÆâÍÆ¡Û
¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬¿³ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥Á¥§¥Åù¤ÎÊªÈÎ¡Ë¤Ë¤è¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¡§https://www.mache.tv/
¡Ú·èÄê¸å¤Î³èÆ°¡Û
FISH ON¥¬ー¥ë¥º22´üÀ¸¤È¤·¤Æ1¥¯ー¥ëÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ·î¤ÎÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÅìµþ½ÂÃ«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢§1·î¿³ºº´ü´Ö
Á°È¾¡§11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
¸åÈ¾¡§11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¢§2·î¿³ºº´ü´Ö
Á°È¾¡§12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¸åÈ¾¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢§3·î¿³ºº´ü´Ö
Á°È¾¡§1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¸åÈ¾¡§1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦1¤«·î¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì3Ì¾¤Ï YouTubeÈÇ¡ÖFISH ON¡ª TV¡×¤Î¥í¥±¤Ë»²²Ã
https://www.youtube.com/@fishon5400
¡¦¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡ÖÅÄÂ¼Î¼¤ÎÄà¤ê¤Ê¤é¤Þ¤«¤»¤í¡ª¡×ÈÖÁÈ¥í¥±¤Ø½Ð±é¿äÁ¦
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZAfNf-YvTsdvho6qJi-YrFsou5evGDWJ
¢¨¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤ÎÁª½ÐÊýË¡¤ÏÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»
¡¦·î¤ÎÁ°È¾Àï/¸åÈ¾Àï Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì³Æ2Ì¾¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É5,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÎ®¤ì¡Û
¢§¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¡Ê¥Õ¥êー¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¡Ë
¢£STEP1¡§¡Ö¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¡×¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô
¢£STEP2¡§¥á¥Ë¥åーÆâ¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÐーÅÐÏ¿¡×¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ðー¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
¢¨¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ï¤ª´é¤¬Ê¬¤«¤ë¤ª¼Ì¿¿¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤
¢£STEP3¡§¥á¥Ë¥åーÆâ¤Î¡ÖÊç½¸Ãæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー
¢¨¡ÉFISH ON¡ªTV¡¡Âè22´ü¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÎà¿³ºº¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀµ¼°¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤à¾ì¹ç¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ä¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÍ¸þ¤±¡Ë
²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mache.tv/event-entry/?entry=press_fishontvnext
»²²Ã´õË¾¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌ¾¤Ï¡ÉFISH ON 22´ü¡É¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÎà¿³ººÄÌ²á¸å¤Ë¡Ö¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¡×¤ÎÇÛ¿®¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò¥áー¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤Î¤ä¤êÊý¤äµ¡Ç½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä¤´½Ð±éÎÁ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¤¬¤´ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¥µ¥Ýー¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥·¥§¥Ð¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¡¦±Ç²è¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌµÎÁ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ðー¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û´ðËÜÌµÎÁ
¢¨°ìÉô¡¢ÍÎÁ¤Î¥®¥Õ¥È¤äÍÎÁ¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥¢¥×¥ê¡Û
¡¦iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
¡¦Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
¡ÚÇÛ¿®ÊýË¡¡Û
https://www.mache.tv/landing/wanted/
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿SNS¡Û
¡¦¥µ¥¤¥È¡§https://www.mache.tv/
¡¦Twitter¡§https://twitter.com/MacheVariety
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/user/macheTV/