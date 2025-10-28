トライアンフから、全く新しい「Trident 800」が登場!!

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社（本社：東京都港区海岸 代表取締役社長:大貫陽介）は、2025年10月28日（火）、待望の新型ロードスター「Trident 800」を世界初公開いたします。

新型 Trident 800- 都市を駆け抜けるエキサイティングな情熱を秘めたネイキッドロードスター、新型「Trident 800」公開- 新設計798cc 3気筒エンジンとトリプルスロットルボディにより、瞬時のスロットルレスポンス、力強いトルク、背筋が震える高回転域を実現- 調整式Showa製サスペンションを装備した高性能な軽量シャーシが本能的な操作性と俊敏さを実現- ライダー重視の最先端技術Lean-Sensitive Optimised Cornering ABS（リーン感応型最適化コーナリングABS）、トラクションコントロール、Triumph Shift Assist、Bluetooth接続、3種類のライディングモード、クルーズコントロールなどを搭載- 現在ご予約注文を受付中、店頭での販売は2026年2月末予定

この中量級ネイキッドロードスターは、エキサイティングなパフォーマンスと都市を駆け抜けるダイナミックな情熱、高揚感あふれるライディング体験を提供するよう設計されています。コンパクトで筋肉質なスタンスとシンプルなスタイリングにより、新型「Trident 800」はトライアンフ モーターサイクルズのロードスターラインナップに新しい魅力をもたらします。

新型「Trident 800」は、反応に優れた798cc 3気筒エンジンとトリプルスロットルボディを搭載し、刺激的で中毒性のあるリアルなパフォーマンスを提供します。瞬時のスロットルレスポンスから力強い中回転域のトルク、そして背筋が震える高回転域のパワーまで、ライディングは官能的でありながら洗練されています。さらに、アップスウェプトのスポーツスタイルサイレンサーを通して響く、トライアンフならではの3気筒サウンドがその体験を一層引き立てます。

新型「Trident 800」は、本格的な楽しさを追求して設計されており、軽量シャーシと高性能な調整式Showa製サスペンションにより、直感的な俊敏性と確かなコントロール感を伴った高揚感あふれるライディングを実現します。ワイドなハンドル、コンパクトなフレーム、アグレッシブなライディングポジションが組み合わさり、あらゆる操作に即座に反応し、コーナーを軽やかに駆け抜け、高速域でも安定した走りを提供します。フル燃料時でわずか198kg、グリップ力の高いミシュランタイヤを装備しており、軽快な走りと常に笑顔を誘うライディングフィールを約束します。

新型「Trident 800」は、ライダーの体験を最大化する直感的なテクノロジーを装備しています。3種類のライディングモードでスロットルレスポンスやトラクションコントロールを走行状況に応じて最適化し、「Lean-Sensitive Optimised Cornering ABS（リーン感応型最適化コーナリングABS）」とトラクションコントロールが、あらゆるコーナーでの安心感とコントロール性を提供します。さらに、My Triumph Bluetooth接続、クルーズコントロールなども視認性の高いTFTディスプレイによってライダーに状況を集中させ、ライディングの楽しさを最大限に引き出します。

新型「Trident 800」は、反骨的なエネルギーと洗練されたトライアンフのロードスター「DNA」を融合させています。彫刻のように造形されたタンクとスマートなテールが引き締まったモダンなシルエットを生み出し、プレミアム仕上げのブラッシュドアルミニウムやゴールドのホイール、大胆なカラーリングなどがその存在感をさらに際立たせます。路上に停められているときも、街中を駆け抜けるときも、新型「Trident 800」は情熱、パフォーマンス、精密さを兼ね備えた魅力的な体験を提供します。

▼トライアンフモーターサイクル 最高製品責任者 - スティーブ・サージェント

「Trident 660やStreet Triple 765 RSの圧倒的な人気から、このセグメントのライダーが、個性と先進技術にあふれたスリリングで自信を与える走りをいかに重視しているかがわかります。Trident 800の発売にあたり、私たちはその成功の方程式をさらに進化させ、より路上での走りに特化した性能と興奮をお届けします。

Trident 800では、ライダーが日常の路上で求めるパフォーマンスと個性を提供することに注力しました。新設計の3気筒エンジンとトリプルスロットルボディにより、日常の道路でも最大限の走りの楽しさを体感できます。さらに、軽量で高性能なシャーシと調整可能なShowa製サスペンションを組み合わせることで、俊敏で快適なライディングを実現しました。

このセグメントのライダーは、リーン感応型最適化コーナリングABSやトラクションコントロール、Triumph Shift Assist、クルーズコントロールなど、ライディング体験を高めつつ操作の妨げにならないライダー重視のテクノロジーを求めていることがわかっています。新型「Trident 800」は、いつでもどこでも最大限の興奮を味わいたいライダーのための一台であり、楽しく、アドレナリンがあふれるような情熱的なライディングを求める新たな層への扉を開きます。」

新設計3気筒エンジン

新型「Trident 800」の心臓部には、トライアンフの新開発798cc 3気筒エンジンを搭載し、胸が高鳴るような走りを実現しています。どのギアでも瞬時に反応し、中回転域の力強いトルクから、11,500回転のレッドゾーンまで吹き上がる迫力ある高回転パワーを提供します。

新設計の3気筒エンジンは、10,750回転で115PSを発生し、8,500回転で最大84Nmのトルクを発揮します。中回転域での中毒性の高い走りは、トリプルスロットルボディを通して響く力強い吸気音によってさらに引き立てられ、再設計されたエアボックスとインテークトランペットシステムにより、空気流量と吸気音が最適化されています。その結果、負荷時には深みのある咆哮を、高回転域ではトライアンフならではの独特な3気筒サウンドを楽しめます。内部構造には、ツイスト鍛造クランクシャフト、専用カムシャフトとバランサー、鍛造コンロッド、高圧縮ピストンを採用し、性能と耐久性を最大化しています。

軽快なハンドリングと俊敏性

新型「Trident 800」のエンジンを支えるのは、高揚感あふれるライディングに対応するシャーシです。軽量フレームと調整式Showa製サスペンションにより、鋭いハンドリングを実現します。シート高は810mmで、狭く設計されたスタンドオーバーによりライダーをしっかりホールドします。フロントには41mmの倒立式Showa製大径ピストンフォークを装備し、セパレート式のダンピングと圧縮・リバウンド調整機能により最適なフロントフィールを提供。リアのShowa製モノショックはプリロードとリバウンド調整式、ライダーに合わせた完璧なセッティングが可能です。ブレーキは、ツイン4ピストンラジアルキャリパーが310mmディスクを強力かつ滑らかに制動し、ブレーデッドスチールラインにより安定した制動力を発揮します。

ライダー重視のテクノロジー

新型「Trident 800」は、ライディング体験を高めつつ操作の妨げにならない、スマートでライダー重視のテクノロジーを装備しています。中心となるのは、Road、Sport、Rainの3種類のライディングモードで、走行状況に応じてスロットルレスポンスやトラクションコントロールを最適化します。パフォーマンスを重視する場合でも、雨天時に安心感を優先する場合でも、常にライダーが路面とのつながりを感じながら、コントロールが維持できるよう設計されています。

リーン感応型最適化コーナリングABSとトラクションコントロールにより、コーナリング時の安心感をさらに高めます。これらのシステムはリアルタイムでリーン角に応じたブレーキとパワー配分を調整します。パワーはスムーズな6速ギアボックスを通じて伝達され、Triumph Shift Assistによりクラッチ操作なしでのシフトアップ・ダウンが可能となり、シームレスな加速を実現します。さらに、クルーズコントロールを搭載し、長距離走行時の快適性も向上しています。

接続性と視認性も高いレベルで洗練されています。My Triumph Bluetoothシステムにより、左側のスイッチキューブから音楽や通話、ターンバイターンナビゲーションをシームレスに操作でき、情報は3.5インチの丸型カラーTFTスクリーンに表示されます。オールLEDのライティングシステムは、特徴的な丸型ヘッドライトにDRL、統合型テールライト、セルフ消灯式ウインカーを備え、昼夜を問わず新型「Trident 800」の存在感を際立たせるとともに、モダンなデザインと日常での実用性を両立しています。

ネイキッドスタイルに宿る情熱

新型「Trident 800」は、そのビジュアルだけでも強い印象を放ちます。ネイキッドデザインは筋肉質で力強く、鋭い面と滑らかな曲線が融合し、堂々としたプロポーションとアスリートのような佇まいを生み出しています。ワイドで彫りの深い14リットルタンクは、スリムなシートとテールユニットへと自然に流れ、短いアップスウェプトサイレンサーと最小限のナンバープレートハンガーがリアを引き締めています。ボディ同色のベリーパンやフライスクリーンが空力性能とビジュアルの統一感を高め、ダイナミックなロードスタースタンスを強調しています。

新型「Trident 800」のあらゆるディテールは、プレミアムな仕上がりを追求して設計されています。エンボス加工のシートロゴがさりげない上質感を添え、軽量キャストアルミホイールは印象的なゴールド仕上げで、Trident 800の大胆で妥協のないスタイルをさらに際立たせています。

ホイールデザインは、3種類のカラーバリエーションに合わせてコーディネートされています。アッシュグレーにはディアブロレッドのアクセント、カーニバルレッドにはグラファイトのアクセント、そしてジェットブラックはよりダークで落ち着いた印象を演出します。

新型「Trident 800」のスタイリングは、トライアンフ純正アクセサリーのラインナップにより、さらに個性的にカスタマイズ可能です。選択肢には、チタンラップとカーボンファイバー製エンドキャップを備えたスリムなアクラポヴィッチサイレンサーも含まれ、バイクのスポーティなシルエットを一層引き立てます。

走りを存分に楽しむために

新型「Trident 800」は、2年間の走行距離無制限保証とクラス最高水準の約16,000kmごとの点検インターバルを備えており、ライダーがワークショップで過ごす時間を最小限に抑え、走る喜びを最大限に楽しめるよう設計されています。

新型「Trident 800」の価格は\1,249,000から、トライアンフのディーラーにて注文可能です。店頭での納車は2026年2月末を予定しています。

アッシュグレー

\1,269,000 -

カーニバルレッド

\1,269,000 -

ジェットブラック

\1,249,000 -

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31383/table/475_1_9a6944394d5d662e557f51f5b9bf39c0.jpg?v=202510290928 ]

お客様お問合せ先

トライアンフコール：TEL 03-6809-5233

トライアンフ WEBSITE：http://www.triumphmotorcycles.jp/